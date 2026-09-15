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愛馬仕×Apple最新聯名！Apple Watch Hermès首款潛水表來囉

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Apple Watch Hermès Ultra 4，Fathom & Wonder表面「光影海面」。圖／愛馬仕提供
Apple Watch Hermès Ultra 4，Fathom & Wonder表面「光影海面」。圖／愛馬仕提供

自2015年攜手合作以來，隨著全新iPhone的發表，蘋果（Apple）與精品品牌愛馬仕（Hermès）再次發表全新的Apple Watch Hermès 系列。本次新品包括Apple Watch Hermès Series 12與Apple Watch Hermès Ultra 4共2款全新智慧手表，以及多達12款全新設計與配色的表帶。全系列產品預計於2026年9月18日在台灣等全球指定門市正式發售。

首度登場的Apple Watch Hermès Ultra 4主打頂級極限探索與潛水性能，採用49公釐5級鈦金屬表殼與藍寶石水晶玻璃錶面，配備廣角OLED隨顯Retina顯示器與64GB容量，支援防水100公尺與休閒潛水達40公尺，並配有40公尺深度計與水溫感測器。專屬的Fathom & Wonder表面備有「光影海面」、「蔚藍潛境 I」、「幽藍潛境 II」與「祕境海床」四款漸層藍調風格，轉動數位表冠即可轉換喜好顯示，並設有經典橘色的深海指引之線。手表搭配全新的Grand H鈦金屬表帶，創新機制可即時精準微調鬆緊，無論貼合手腕或配戴於潛水防寒衣外皆極具彈性與優雅風格。此外，更獨家配備透過衛星傳送的SOS緊急服務、尋找功能與精確L1及L5雙頻GPS，為戶外冒險提供近一步保障。

而Apple Watch Hermès Series 12，提供42公釐與46公釐兩種尺寸選擇，並推出燦金色與專屬銀色兩款5級鈦金屬表殼，表面特別使用愛馬仕的Cape Cod經典字體，結合金質光澤表殼勾勒出細膩質感。在健康功能上，Series 12 迎來多項升級，包含身體狀態App、健康年齡評估、日間與夜間心率變異（HRV）監測，並新增圍絕經期與更年期健康支援。表帶設計則融入品牌深厚馬術底蘊，包括以Étrivière馬鐙釦環緊扣的En selle寬版護腕式皮革表帶，以及運用針織技藝勾勒出修長「H」字樣與條紋節奏的Rocabar Club表帶，完美結合經典工藝與最新科技。

配有以Étrivière馬鐙釦環緊扣的En selle寬版護腕式皮革表帶的Apple Watch Hermès Series 12腕表。圖／愛馬仕提供
配有以Étrivière馬鐙釦環緊扣的En selle寬版護腕式皮革表帶的Apple Watch Hermès Series 12腕表。圖／愛馬仕提供

配有以Étrivière馬鐙釦環緊扣的En selle寬版護腕式皮革表帶的Apple Watch Hermès Series 12腕表。圖／愛馬仕提供
配有以Étrivière馬鐙釦環緊扣的En selle寬版護腕式皮革表帶的Apple Watch Hermès Series 12腕表。圖／愛馬仕提供

配有以Étrivière馬鐙釦環緊扣的En selle寬版護腕式皮革表帶的Apple Watch Hermès Series 12腕表。圖／愛馬仕提供
配有以Étrivière馬鐙釦環緊扣的En selle寬版護腕式皮革表帶的Apple Watch Hermès Series 12腕表。圖／愛馬仕提供

配SINGLE TOUR ROCABAR CLUB針織表帶的Apple Watch Hermès Series 12腕表。圖／愛馬仕提供
配SINGLE TOUR ROCABAR CLUB針織表帶的Apple Watch Hermès Series 12腕表。圖／愛馬仕提供

Apple Watch Hermès Ultra 4，Fathom & Wonder表面「祕境海床」。圖／愛馬仕提供
Apple Watch Hermès Ultra 4，Fathom & Wonder表面「祕境海床」。圖／愛馬仕提供

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