愛馬仕×Apple最新聯名！Apple Watch Hermès首款潛水表來囉

自2015年攜手合作以來，隨著全新iPhone的發表，蘋果（Apple）與精品品牌愛馬仕（Hermès）再次發表全新的Apple Watch Hermès 系列。本次新品包括Apple Watch Hermès Series 12與Apple Watch Hermès Ultra 4共2款全新智慧手表，以及多達12款全新設計與配色的表帶。全系列產品預計於2026年9月18日在台灣等全球指定門市正式發售。

首度登場的Apple Watch Hermès Ultra 4主打頂級極限探索與潛水性能，採用49公釐5級鈦金屬表殼與藍寶石水晶玻璃錶面，配備廣角OLED隨顯Retina顯示器與64GB容量，支援防水100公尺與休閒潛水達40公尺，並配有40公尺深度計與水溫感測器。專屬的Fathom & Wonder表面備有「光影海面」、「蔚藍潛境 I」、「幽藍潛境 II」與「祕境海床」四款漸層藍調風格，轉動數位表冠即可轉換喜好顯示，並設有經典橘色的深海指引之線。手表搭配全新的Grand H鈦金屬表帶，創新機制可即時精準微調鬆緊，無論貼合手腕或配戴於潛水防寒衣外皆極具彈性與優雅風格。此外，更獨家配備透過衛星傳送的SOS緊急服務、尋找功能與精確L1及L5雙頻GPS，為戶外冒險提供近一步保障。

而Apple Watch Hermès Series 12，提供42公釐與46公釐兩種尺寸選擇，並推出燦金色與專屬銀色兩款5級鈦金屬表殼，表面特別使用愛馬仕的Cape Cod經典字體，結合金質光澤表殼勾勒出細膩質感。在健康功能上，Series 12 迎來多項升級，包含身體狀態App、健康年齡評估、日間與夜間心率變異（HRV）監測，並新增圍絕經期與更年期健康支援。表帶設計則融入品牌深厚馬術底蘊，包括以Étrivière馬鐙釦環緊扣的En selle寬版護腕式皮革表帶，以及運用針織技藝勾勒出修長「H」字樣與條紋節奏的Rocabar Club表帶，完美結合經典工藝與最新科技。

配有以Étrivière馬鐙釦環緊扣的En selle寬版護腕式皮革表帶的Apple Watch Hermès Series 12腕表。圖／愛馬仕提供

配有以Étrivière馬鐙釦環緊扣的En selle寬版護腕式皮革表帶的Apple Watch Hermès Series 12腕表。圖／愛馬仕提供

配有以Étrivière馬鐙釦環緊扣的En selle寬版護腕式皮革表帶的Apple Watch Hermès Series 12腕表。圖／愛馬仕提供

配SINGLE TOUR ROCABAR CLUB針織表帶的Apple Watch Hermès Series 12腕表。圖／愛馬仕提供