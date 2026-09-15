聽新聞
0:00 / 0:00
義式血脈的百年傳奇 沛納海Luminor Firenze 8 Giorni限量表耀眼問世
為紀念聖喬凡尼廣場（Piazza San Giovanni）專賣店成立100周年，Panerai沛納海發表了全新Luminor Firenze 8 Giorni系列PAM01734與PAM01794限量腕表，其靈感源自1960年代型號Ref. 6152/1的軍用骨董表，將沛納海深厚的義大利歷史淵源與專業製表歷史精彩交融。
沛納海始於1860年佛羅倫斯，這間百年專賣店是品牌起點，更曾為義大利海軍研發防水與夜光技術，空間至今完美保留20世紀初裝潢，見證品牌從軍事機密走向高級製表，也是品牌風格DNA與歷史傳承的極致軸心。
全球限量100枚的Luminor Firenze 8 Giorni系列PAM01734，採用44毫米專利Platinumtech™鉑金表殼，硬度較標準鉑金大幅提升85%。搭載P.5000手動上鍊機芯，提供長達8日動力儲存；綠色環形磨砂三明治面盤配以金色指針與護橋平行刻紋，於拱形藍寶石水晶鏡面下映現溫潤奢華質感。
另一只同樣出自Luminor Firenze 8 Giorni系列、限量1,000枚的PAM01794則選用44毫米拋光精鋼表殼，具備深達300米的優秀防水性能，同樣搭載P.5000自製機芯。其黑色環形磨砂面盤搭配了藍鋼指針、熱壓百合花圖騰的托斯卡尼小牛皮皮帶，更在實心背蓋鐫刻聖喬凡尼廣場專賣店的門面圖案中、展現堅毅洗鍊的軍風底蘊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。