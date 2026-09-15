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義式血脈的百年傳奇 沛納海Luminor Firenze 8 Giorni限量表耀眼問世

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Luminor Firenze 8 Giorni系列PAM01734腕表。圖／PANERAI提供
Luminor Firenze 8 Giorni系列PAM01734腕表。圖／PANERAI提供

為紀念聖喬凡尼廣場（Piazza San Giovanni）專賣店成立100周年，Panerai沛納海發表了全新Luminor Firenze 8 Giorni系列PAM01734與PAM01794限量腕表，其靈感源自1960年代型號Ref. 6152/1的軍用骨董表，將沛納海深厚的義大利歷史淵源與專業製表歷史精彩交融。

沛納海始於1860年佛羅倫斯，這間百年專賣店是品牌起點，更曾為義大利海軍研發防水與夜光技術，空間至今完美保留20世紀初裝潢，見證品牌從軍事機密走向高級製表，也是品牌風格DNA與歷史傳承的極致軸心。

全球限量100枚的Luminor Firenze 8 Giorni系列PAM01734，採用44毫米專利Platinumtech™鉑金表殼，硬度較標準鉑金大幅提升85%。搭載P.5000手動上鍊機芯，提供長達8日動力儲存；綠色環形磨砂三明治面盤配以金色指針與護橋平行刻紋，於拱形藍寶石水晶鏡面下映現溫潤奢華質感。

另一只同樣出自Luminor Firenze 8 Giorni系列、限量1,000枚的PAM01794則選用44毫米拋光精鋼表殼，具備深達300米的優秀防水性能，同樣搭載P.5000自製機芯。其黑色環形磨砂面盤搭配了藍鋼指針、熱壓百合花圖騰的托斯卡尼小牛皮皮帶，更在實心背蓋鐫刻聖喬凡尼廣場專賣店的門面圖案中、展現堅毅洗鍊的軍風底蘊。

空間內的「BOTTEGA D'ARTE E ARCHIVIO STORICO」字樣、直譯為中文則是藝術工作坊與歷史檔案館。圖／PANERAI提供
空間內的「BOTTEGA D'ARTE E ARCHIVIO STORICO」字樣、直譯為中文則是藝術工作坊與歷史檔案館。圖／PANERAI提供

圓拱型建築、海水藍色家具、深咖啡色木質裝潢，構建出沛納海與海洋、義大利佛羅倫斯、文藝復興的不解之緣。圖／PANERAI提供
圓拱型建築、海水藍色家具、深咖啡色木質裝潢，構建出沛納海與海洋、義大利佛羅倫斯、文藝復興的不解之緣。圖／PANERAI提供

Luminor Firenze 8 Giorni系列、限量1,000枚的PAM01794實心背蓋鐫刻聖喬凡尼廣場專賣店的圖案，別具紀念意義。圖／PANERAI提供
Luminor Firenze 8 Giorni系列、限量1,000枚的PAM01794實心背蓋鐫刻聖喬凡尼廣場專賣店的圖案，別具紀念意義。圖／PANERAI提供

Luminor Firenze 8 Giorni系列PAM01794腕表，具有經典的護橋式表冠、面盤並採同心圓磨砂質感，傳承古風。圖／PANERAI提供
Luminor Firenze 8 Giorni系列PAM01794腕表，具有經典的護橋式表冠、面盤並採同心圓磨砂質感，傳承古風。圖／PANERAI提供

PAM01734、PAM01794兩只腕表，紀念了1926年至今屹立至今的PANERAI聖喬凡尼廣場專賣店。圖／PANERAI提供
PAM01734、PAM01794兩只腕表，紀念了1926年至今屹立至今的PANERAI聖喬凡尼廣場專賣店。圖／PANERAI提供

PANERAI的專門店自1860年起歷經多次遷址、並自1926年落腳聖喬凡尼廣場，成為今日PANERAI文化的重要象徵。圖／PANERAI提供
PANERAI的專門店自1860年起歷經多次遷址、並自1926年落腳聖喬凡尼廣場，成為今日PANERAI文化的重要象徵。圖／PANERAI提供

義大利 腕表 佛羅倫斯

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