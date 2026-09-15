Jolin生日Uber推限定彩蛋！限時搭上全台3輛「美杜莎專車」有驚喜

Uber日前推出年度品牌廣告《安啦Uber 3分鐘後到》，找來Jolin蔡依林擔任年度品牌代言人，趁著9月15日Jolin生日當天，Uber特別送上生日驚喜，將廣告中的「美杜莎」角色搬進真實街頭，攜手合作車隊推出全台限量3台的「Uber × Jolin美杜莎專車」，即日起在台北、台中、高雄登場，除了為粉絲送上優惠序號，搭上車還有機會獲得限量冰箱磁鐵。

這次限定專車以醒目的紅色車身打造，車身印上大型Jolin美杜莎造型照片，還特別將Jolin親筆寫下的「快跟我一起搭Uber！」及親筆簽名呈現在車身上。活動為期1個月，期間民眾只要在台北、台中、高雄透過Uber App叫車，選擇「標準型優步」，就有機會隨機搭上全台限量的「美杜莎專車」。

幸運搭上的乘客，除了能搭乘限定車款，還有機會獲得「安啦Uber 3分鐘後到」限量冰箱磁鐵，數量有限、送完為止。Uber也同步祭出Jolin生日乘車優惠。即日起至9月20日，民眾可於Uber App輸入優惠序號「JOLINHBD」，指定晚上9:00至9:30時段可享一趟93元乘車優惠折抵。

這次「美杜莎專車」的靈感來自Uber年度品牌廣告。廣告中，Jolin飾演的角色必須趕在晚上9點半變身「美杜莎」前搭上Uber，透過計程車準時出現的情節，傳達Uber在需要移動時提供安心、可靠服務的品牌訴求。Uber也首度公開Jolin拍攝年度廣告的幕後花絮，從換上頭巾、墨鏡與俐落造型，到現身街頭伸手攔車，都成為粉絲關注焦點。Uber也釋出Jolin專屬搭車歌單，前6首歌曲第一個字串聯後更可解出「我愛Uber」，藏頭巧思完全是處女座風格的浪漫。

Uber為Jolin慶生，攜手合作車隊打造全台限量3台「Uber × Jolin美杜莎專車」。圖／Uber提供

透過Uber App叫車除了可享受約3分鐘後就有車的可靠安心感，搭到幸運專車的乘客還有機會獲得限量小禮。圖／Uber提供