國旅補助放大術 旅遊平台推一鍵篩選再抽千元訂房金

交通部觀光署推出的國旅補助9月起開跑，不少民眾已開始查詢哪裡可以使用補助，更可搭配各縣市的加碼補助、旅宿業者的附加好康，讓補助金額再次放大。科技旅遊平台AsiaYo看準國旅補助熱潮，發揮深耕台灣旅宿市場多年的科技平台優勢，正式推出「國旅補助一鍵篩選專區」，整合全台超過200家適用補助的飯店與特色旅宿，透過系統房況連動，旅客只要點選「旅遊城市」與「入住日期」，系統便會自動呈現在該指定日期中『有房且適用補助』的旅宿，搭配頁面上清晰的專屬補助Tag，讓搜尋與下訂過程更直覺順暢。

每逢國旅補助推出，真正的挑戰往往從「找住宿」才開始。由於適用補助的旅宿遍佈全台不同縣市，旅客不僅要確認住宿是否符合補助資格，還得逐一比較房價、房型、入住日期及訂房條件。對消費者來說，最重要的已經不只是「有沒有補助」，而是能不能快速找到適合自己的補助住宿。

AsiaYo透過平台整合，搜羅全台碎片化的旅宿資訊，讓旅客一站式順利完成預訂，省下大量搜尋與比對時間，帶給旅客們最人性化的簡易使用體驗。

此外，更推出平台限定加碼活動，活動期間凡透過 AsiaYo 預訂符合資格之國旅補助住宿，除可申請政府補助外，還有機會抽取 AsiaYo「千元訂房金」，等於政府補助之外，再多一次把下一趟旅費省下來的機會。AsiaYo「國旅補助一鍵篩選專區」：https://pse.is/9jjjj8