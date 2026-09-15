石二鍋第100店開了！自助吧升級 冰沙、霜淇淋都能吃

搶攻中秋節、雙十連假聚餐商機，王品集團加快展店腳步，旗下「石二鍋」全台第100家門市落腳台中豐原，跨過百店里程碑；「聚 日式鍋物」、「阪前和牛鐵板燒」則同步進駐天母大葉高島屋，兩品牌均將於9月25日開幕，集團一口氣從平價火鍋到高端鐵板燒擴大布局。

王品旗下平價個人鍋品牌石二鍋全台第100家門市「豐原愛買店」開幕，店裝、菜單及自助吧同步升級。新店自助吧增加季節限定風味冰沙，以及牛奶、桂圓口味霜淇淋；菜單新增人氣肉品5選2、海陸大三拼等組合，雙拼套餐最低299元起，並推出「石頭魷魚鍋」、「石頭燒酒鍋」兩款新湯底，加價69元即可升級。

慶祝石二鍋跨過百店門檻，即日起至10月14日，豐原愛買、新莊建國及汐止遠雄店推出限定活動，內用消費「雙享自由配套餐」及「海陸大三拼套餐」各一客，即贈鮮Q魷魚一份。

王品也持續搶進百貨商場展店，聚 日式鍋物及阪前和牛鐵板燒9月25日同步進駐天母大葉高島屋。聚大葉高島屋店9月25日至10月1日開幕首周，內用消費雙人套餐可享全單88折；10月1日至11月30日完成指定社群活動，招待金目鱸魚下巴，11月平日時段會員消費另加碼3%瘋點數回饋，含原會員權益共6%。

高端鐵板燒品牌阪前則在大葉高島屋店搶先全台推出秋冬新套餐「火藝之宴」，主打酒香火焰鮑魚、炭火燻烤龍蝦及稻燒A5和牛等料理，並結合法餐Fine Dining手法呈現。大葉高島屋店也是阪前首家設置獨立甜點區的門市，藉此強化完整用餐體驗。

阪前大葉高島屋店9月底前試營運期間推出全套餐9折，10月1日至31日，內用消費兩客套餐並完成指定社群活動，可獲贈價值660元的日本金目鯛一夜干。王品透過石二鍋百店布局，以及聚、阪前同步進駐天母，擴大不同價格帶品牌據點，搶攻連假與年底聚餐需求。