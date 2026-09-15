快訊

網球／時代的眼淚 24年來世界前10首度不見三巨頭

中秋節將至「文旦1顆5元」掀搶買人潮 水果達人曝低價原因

川普貼文連發！批AI末世論、全球暖化都是騙局 親電黃仁勳力挺產業

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣虎航12周年促銷單程112元起 尊榮虎明天上午10時封館優先搶票

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
台灣虎航9月迎來開航12周年，12周年促銷活動明天登場。聯合報系資料照
台灣虎航9月迎來開航12周年，12周年促銷活動明天登場。聯合報系資料照

台灣虎航9月迎來開航12周年，12周年促銷活動明天登場。台灣虎航表示，全航線機票單程未稅112元起，尊榮虎明天上午10時至明晚11時59分優先搶票。17日周四則是全員開賣，全航線單程未稅優惠價512元起，可訂購的旅行期間為2026年9月16日至2027年3月27日。

歡慶12周年，台灣虎航表示，全航線促銷活動明天登場，尊榮虎明天上午10時至明天晚間11時59分優先搶票，全航線單程未稅112元起。9月17日周四上午10時起至9月18日周五晚間11時59分開放全員購票，單程未稅512元起。搭乘期間為9月16日至2027年3月27日，部分航線搭乘期間依目前官網班表公告為主。

台灣虎航表示，尊榮虎（tigerprime）及TeamMax明天須從專屬購票連結，完成身分驗證後方可進行購票，無法透過其他通路進行訂位購票；優惠票價為全航線112元、512元、1112元起。9月17日至9月18日全虎迷開搶，全航線512元、1112元起。以上優惠票價，限同時購買來回程。使用tigerclub會員回饋金，購票更優惠。

台灣虎航9月迎來開航12周年，12周年促銷活動明天登場。圖／取自台灣虎航臉書粉專
台灣虎航9月迎來開航12周年，12周年促銷活動明天登場。圖／取自台灣虎航臉書粉專

虎航 台灣虎航 機票

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

本島飛澎湖要看護照？她沒帶被加收200氣炸 內行見訂票細節秒懂

中華電信公布iPhone 18 Pro系列首賣活動 邀全台果粉線上登記抽優惠

在地35年 豐原太平洋百貨周年慶回饋41% 9/17開始預購

燦坤線上購物開放預購iPhone 18 Pro系列1分鐘完售！最熱門款就是它

相關新聞

台灣虎航12周年促銷單程112元起 尊榮虎明天上午10時封館優先搶票

台灣虎航9月迎來開航12周年，12周年促銷活動明天登場。台灣虎航表示，全航線機票單程未稅112元起，尊榮虎明天上午10時至明晚11時59分優先搶票。17日周四則是全員開賣，全航線單程未稅優惠價512元起，可訂購的旅行期間為2026年9月16日至2027年3月27日。

2026 TAIPEI 101 World Masterpiece 頂級珠寶腕錶大賞盛大登場！揭示五大趨勢與資產配置新觀點

全台極具代表性的高端珠寶與時計盛會「World Masterpiece頂級珠寶腕錶大賞」，自2013年起深耕台灣市場，今年已正式邁入第十四屆。自9月9日起於台北101盛大登場，本屆集結包含A. LANGE & SÖHNE、BLANCPAIN、BREGUET、BREITLING、BVLGARI、FRANCK MULLER、GRAND SEIKO、HARRY WINSTON、HUBLOT、IWC、JACOB & CO.、JAEGER-LECOULTRE、LONGINES、OMEGA、PANERAI、PARMIGIANI FLEURIER、PIAGET、RADO、TISSOT、TIFFANY & CO.、VACHERON CONSTANTIN 及 VAN CLEEF & ARPELS等22家國際頂級品牌共襄盛舉。台北101持續扮演連結品牌、藏家與產業的交流平台，透過品牌專屬鑑賞會、藏家分享與專業對談，為會員創造極具深度的客製化鑑賞體驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。