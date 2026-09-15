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2026 TAIPEI 101 World Masterpiece 頂級珠寶腕錶大賞盛大登場！揭示五大趨勢與資產配置新觀點

聯合報／ 文／500輯

全台極具代表性的高端珠寶與時計盛會「World Masterpiece頂級珠寶腕錶大賞」，自2013年起深耕台灣市場，今年已正式邁入第十四屆。自9月9日起於台北101盛大登場，本屆集結包含A. LANGE & SÖHNE、BLANCPAIN、BREGUET、BREITLING、BVLGARI、FRANCK MULLER、GRAND SEIKO、HARRY WINSTON、HUBLOT、IWC、JACOB & CO.、JAEGER-LECOULTRE、LONGINES、OMEGA、PANERAI、PARMIGIANI FLEURIER、PIAGET、RADO、TISSOT、TIFFANY & CO.、VACHERON CONSTANTIN 及 VAN CLEEF & ARPELS等22家國際頂級品牌共襄盛舉。台北101持續扮演連結品牌、藏家與產業的交流平台，透過品牌專屬鑑賞會、藏家分享與專業對談，為會員創造極具深度的客製化鑑賞體驗。

左起：國泰世華銀行首席經濟學家林啟超以及數據長梁明喬、台北101總經理朱麗文以及商場事業處營運長方君之、Piaget北亞區董事總經理Pierre-Etienne DURAND、國際鐘錶藏家Carson Chan。圖／台北101提供
左起：國泰世華銀行首席經濟學家林啟超以及數據長梁明喬、台北101總經理朱麗文以及商場事業處營運長方君之、Piaget北亞區董事總經理Pierre-Etienne DURAND、國際鐘錶藏家Carson Chan。圖／台北101提供

今年活動以「經典設計的當代表述」、「彩寶面盤的興起」、「風格生活腕錶趨勢」、「複雜製錶工藝」及「宇宙科技新主軸」等五大腕錶趨勢串聯展演內容，勾勒出當代高級製錶在工藝、美學與科技上的演進脈絡。檔期內精心規劃39場主題鑑賞活動，由品牌代表、製錶師及鐘錶評論家帶領深入探索，各場次採邀請制且目前皆已額滿，預計吸引近800位高端貴賓參與，展現台灣藏家對頂級珠寶腕錶的高度熱情與關注。

第14屆台北101WM珠寶腕錶大賞活動現場。圖／台北101提供
第14屆台北101WM珠寶腕錶大賞活動現場。圖／台北101提供

值得關注的是，台北101今年首度將高級珠寶腕錶收藏與金融資產配置結合，攜手國泰世華銀行於9月9日舉辦「World Masterpiece收藏趨勢論壇」。論壇邀請國泰世華銀行首席經濟學家林啟超、國際腕錶藏家Carson Chan與PIAGET北亞區董事總經理Pierre-Etienne Durand等重量級專家，分別從全球總體經濟、收藏市場及品牌價值三大面向，探討在通膨與經濟變動環境下的收藏與資產配置思維，引領顧客建立兼具個人品味與市場判斷的全新收藏視野。

第14屆台北101WM珠寶腕錶大賞現場，品牌共襄盛舉。圖／台北101提供
第14屆台北101WM珠寶腕錶大賞現場，品牌共襄盛舉。圖／台北101提供

適逢台北101週年慶檔期（9月3日至10月11日），藏家入手頂級作品亦能享有高額購物回饋。活動期間使用台北101聯名卡於珠寶腕錶專櫃消費，單筆滿30,000元即贈1,800元，搭配筆筆最高3%回饋，享最高9%的回饋禮遇。

BREITLING百年靈 Navitimer B02 Chronograph 41 Cosmonaute STARLUX Airline Edition聯名錶款。圖／台北101提供
BREITLING百年靈 Navitimer B02 Chronograph 41 Cosmonaute STARLUX Airline Edition聯名錶款。圖／台北101提供

HUBLOT BIG BANG陀飛輪喬科維奇GOAT 藍色硬地款。圖／台北101提供
HUBLOT BIG BANG陀飛輪喬科維奇GOAT 藍色硬地款。圖／台北101提供

Jacob & Co. God of Time。圖／台北101提供
Jacob & Co. God of Time。圖／台北101提供

LONGINES 浪琴全新巨擘系列MASTER COLLECTION。圖／台北101提供
LONGINES 浪琴全新巨擘系列MASTER COLLECTION。圖／台北101提供

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