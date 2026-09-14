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【即時短評】國史館長從歷史談民主 沒看見「民選獨裁」是現在進行式

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麥當勞「捐血行動」送奶昔大哥零錢包、大麥克！西堤送「三眼怪漢堡」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
至「西堤牛排」完成任務，可獲得期間限定「玩味星球堡」。圖／王品提供
至「西堤牛排」完成任務，可獲得期間限定「玩味星球堡」。圖／王品提供

9月15日至10月31日期間，麥當勞攜手「台灣血液基金會」推動「麥當勞熱血行動」，前進全台111所大專院校展開熱血巡迴，號召青年學子挽袖捐熱血、傳遞愛心。活動期間至指定校園捐血250c.c.，即可獲得「大麥克貴賓券」1張，限量20,000份；每校前50名首次捐血者，可再獲得限定「奶昔大哥圓形絨毛零錢包」1個與「金選美式咖啡貴賓券」1張，各限量6,000份。期盼透過持續深耕校園，讓捐血成為年輕世代日常生活中的公益活動。

繼「聚」與「和牛涮」攜手「哆啦A夢」，於8月中旬推出一系列聯名活動後，同為王品集團旗下的「西堤牛排」自即日起至10月31日，再度推出「玩具總動員」主題活動，至全台門市內用消費2客經典套餐，並向服務人員說出自己最喜愛的角色名稱（如胡迪、巴斯光年、三眼怪、翠絲等），可獲得期間限定、麵包印有三眼怪的「玩味星球堡」，價值338元。此外，還有限定玩具總動員周邊持續販售中。

9月30日前，「聚」與「和牛涮」持續攜手哆啦A夢，打造沉浸式主題鍋物體驗，全台51間門市變身哆啦A夢主題店，打造拍照牆與周邊佈置。凡至聚點購「超濃郁！起司牛奶湯」就送「哆啦A夢款圍兜」。指定主餐還搭配有「哆啦A夢可愛小卡」裝飾；至和牛涮點購指定方案，同樣可獲得「哆啦A夢款圍兜」，兩品牌也同步供應呼應主題的「沁涼蘇打霜淇淋」與「哆啦A夢款魚餅」，消費滿額還有機會抽中哆啦A夢週邊。　

麥當勞推動校園「麥當勞熱血行動」，每校前50名首次捐血者，可獲得限定「奶昔大哥圓形絨毛零錢包」。圖／麥當勞提供
麥當勞推動校園「麥當勞熱血行動」，每校前50名首次捐血者，可獲得限定「奶昔大哥圓形絨毛零錢包」。圖／麥當勞提供

麥當勞攜手「台灣血液基金會」推動「麥當勞熱血行動」，活動期間至指定校園捐血250c.c.，即可獲得「大麥克貴賓券」。
麥當勞攜手「台灣血液基金會」推動「麥當勞熱血行動」，活動期間至指定校園捐血250c.c.，即可獲得「大麥克貴賓券」。

「聚」與「和牛涮」攜手哆啦A夢，推出多款週邊與主題活動。圖／王品提供
「聚」與「和牛涮」攜手哆啦A夢，推出多款週邊與主題活動。圖／王品提供

麥當勞 捐血 西堤

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