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Dior攜手A24玩跨界！2年創意合作 從高級時裝跨界電影與劇場

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
CHERRY LANE THEATRE。© Courtesy of A24。圖／Dior提供
CHERRY LANE THEATRE。© Courtesy of A24。圖／Dior提供

時尚與電影合作進入新的時代。法國時裝精品品牌Dior宣布與美國獨立娛樂及電影發行公司A24展開為期兩年的創意合作，合作範圍不僅止於電影，更延伸至劇場與現場活動，將匯聚電影、劇場、時尚等不同領域的藝術家與創作者，打造跨界交流的平台。

成立於2012年的A24，近年持續跨足電影之外的文化領域。此次合作的重要據點之一，是紐約歷史悠久的Cherry Lane Theatre：此劇院於2023年由A24收納置旗下，並於2025年9月重新開幕，目前節目涵蓋劇場、喜劇、音樂及電影。這座被視為紐約歷史最悠久的Off-Broadway劇院之一，自1920年代起便是新銳劇作家與表演者的重要舞台。A24接手後，也曾推出Sofia Coppola電影放映系列、Spike Lee節目，以及音樂與單口喜劇演出。

Dior將藉由此次的合作，成為劇院的首要合作夥伴，而雙方也將透過特別活動，慶祝A24接手劇院後重新開幕一週年。活動以「Both Ends」為主題，由Justin Vivian Bond帶來限定演出，Zack Winokur擔任製作及導演，靈感則來自詩人、劇作家Edna St. Vincent Millay；她也是Cherry Lane Theatre的創辦人之一。

特別的是，Dior創意總監Jonathan Anderson也將親自為這場活動設計服裝。Vivian Bond將穿上一件由傳奇設計師Paul Poiret設計的歷史典藏服裝。Poiret曾是Millay穿著的設計師，其作品也成為Jonathan Anderson執掌Dior後2026年冬季系列的創作靈感之一，讓歷史人物、經典服裝與當代時尚在劇場舞台上產生新的連結。

有別於時尚品牌贊助藝術的傳統方式，Dior與A24此次合作更近一步，希望共同支持已具知名度及新興的創意人才，透過一系列節目與企劃，讓藝術家與觀眾在銀幕內外建立更多連結。雙方也將投入資源支持學生，為年輕創作者創造接觸電影與劇場藝術及實務工作的機會。對Jonathan Anderson而言，這場合作也延續他探索時尚與電影關係的創作方向。他表示，當兩個由創意驅動的世界並置，彼此便可能激發出原本單一領域無法找到的想法，而「真正有趣的事情」正發生於兩者交會之間。

Sabrina Carpernter與Jonathan Anderson拍攝影片幕後花絮劇照。© OLIMPIA TALIANI DE MARCHIO。圖／Dior提供
Sabrina Carpernter與Jonathan Anderson拍攝影片幕後花絮劇照。© OLIMPIA TALIANI DE MARCHIO。圖／Dior提供

Sabrina Carpernter與Jonathan Anderson拍攝影片幕後花絮劇照。© OLIMPIA TALIANI DE MARCHIO。圖／Dior提供
Sabrina Carpernter與Jonathan Anderson拍攝影片幕後花絮劇照。© OLIMPIA TALIANI DE MARCHIO。圖／Dior提供

雙方合作影片幕後花絮劇照。© OLIMPIA TALIANI DE MARCHIO。圖／Dior提供
雙方合作影片幕後花絮劇照。© OLIMPIA TALIANI DE MARCHIO。圖／Dior提供

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