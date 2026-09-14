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來自台灣的珍貴珊瑚藏品借展！梵克雅寶珠寶香港學校「深珊藏珍」展覽

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
約1860年代遊卡地亞創作的雕刻珊瑚手環。圖／梵克雅寶提供
約1860年代遊卡地亞創作的雕刻珊瑚手環。圖／梵克雅寶提供

珊瑚在在不同文化中往往被視為珠寶、吉祥的象徵與珍藏，但這些色彩瑰麗、形態獨特的寶物，其實並非礦物，也不是植物，而是來自深海的海洋動物。梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）L'ÉCOLE珠寶藝術學院位於香港K11 MUSEA的分校自5月23日起至10月11日止舉辦的「深珊藏珍」展覽，集結約120件珊瑚珠寶、雕塑、藝術品及珍罕天然標本，從生物學、寶石學、工藝及珠寶藝術史等不同角度，讓人得以重新認識這項跨越千年的珍貴材質。

「深珊藏珍」是L'ÉCOLE香港分校迄今規模最大的展覽，展品由多個收藏機構及私人藏家借展，包括珊瑚博物館——利維里諾收藏、來自台灣的綺麗珊瑚博物館、Faerber珍藏、梵克雅寶典藏、卡地亞典藏系列、夢蝶軒藏品、巴黎華雅骨董珠寶、兩依藏博物館，以及其他私人藏家。

展覽一開始便帶領觀眾展開一趟深海之旅。空間模擬從海平面一路下潛至約2,000公尺深海的視覺歷程，讓參觀者進入珍貴珊瑚棲息的幽暗環境。與一般在陽光充足海域形成的珊瑚礁不同，珍貴珊瑚生長於深海海床，不依賴與藻類的共生關係，生長速度緩慢，逐漸形成緻密的枝狀骨骼。

地中海紅珊瑚、日本紅珊瑚等珍稀品種，天然色彩從淡粉紅、橙紅、牛血紅到奶白色都有，其中部分品種更因產量稀少而備受收藏家重視。展覽也特別將原枝與打磨後的珊瑚並列，搭配地圖標示已知珍貴珊瑚床的分布，讓觀眾看見一塊原始材料如何經過人工加工，逐步成為珠寶與藝術品。

展覽分成三大章節。第一章「珊瑚的生物學與寶石學」，聚焦珍貴珊瑚的科學分類，展示五種具代表性的珍貴珊瑚，並介紹珊瑚的形成、鑑定方式，以及它與礦物寶石在本質上的差異。第二章「珍貴珊瑚的精湛工藝——打磨與雕刻」，則把焦點轉向工匠技術。珊瑚枝可以經過拋光、雕刻，轉化為珠串、鑲嵌材料、雕塑及各式珠寶；由於珊瑚質地相對柔軟，也具有易碎特性，因此創作過程對工具運用、手工精準度與耐心都有極高要求。展覽將工具、未完成的原枝與完成作品並列，以直觀的方式看見從自然素材到藝術創作的轉變。

第三章「珍貴珊瑚的藝術史與珠寶收藏」，則將視野拉回人類文化。珊瑚的故事早已超越珠寶本身，從古希臘羅馬時代開始，橫跨歐洲、絲路、到東亞，展覽透過來自五大洲的作品，呈現珊瑚如何在不同地域發展出各自的文化意義。珊瑚不僅是珠寶與裝飾藝術，並在不同時代、不同文化中衍生出豐富的使用方式。

展覽中不少難得一見的精彩藏品，也以珍貴珊瑚結合多種材質，呈現當代珠寶設計對珊瑚的重新想像。此外，來自利維里諾收藏的19世紀下半葉珊瑚珠寶套裝、懷表及表鍊，以及綺麗珊瑚博物館收藏的珊瑚孔雀雕塑，也呈現不同時代的工藝與審美。展覽同時面向未來，延伸至當代的採收、貿易法規及產地溯源等議題，反映今日珠寶產業對自然資源與永續議題的重視。

梵克雅寶L'ÉCOLE珠寶藝術學院自5月23日起至10月11日止於香港分校舉辦「深珊藏珍」展覽。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶L'ÉCOLE珠寶藝術學院自5月23日起至10月11日止於香港分校舉辦「深珊藏珍」展覽。圖／梵克雅寶提供

展品紅天女頸鍊，18K玫瑰金、紅寶石、珍貴珊瑚、骨董明治蒔繪漆髮簪、 珍珠貝母、鮑魚殼、縞瑪瑙、紅黑琺瑯、彩黃鑽及鑽石，The Ancient Fetus系列，由Austy Lee創作，私人收藏。圖／梵克雅寶提供
展品紅天女頸鍊，18K玫瑰金、紅寶石、珍貴珊瑚、骨董明治蒔繪漆髮簪、 珍珠貝母、鮑魚殼、縞瑪瑙、紅黑琺瑯、彩黃鑽及鑽石，The Ancient Fetus系列，由Austy Lee創作，私人收藏。圖／梵克雅寶提供

蒙古珊瑚套組。圖／梵克雅寶提供
蒙古珊瑚套組。圖／梵克雅寶提供

來自綺麗珊瑚博物館的展品，已拋光的珊瑚樹，日本紅珊瑚、岩石底。圖／梵克雅寶提供
來自綺麗珊瑚博物館的展品，已拋光的珊瑚樹，日本紅珊瑚、岩石底。圖／梵克雅寶提供

工匠示範珊瑚雕刻工藝。圖／梵克雅寶提供
工匠示範珊瑚雕刻工藝。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶L'ÉCOLE珠寶藝術學院於香港K11 MUSEA的分校舉辦「深珊藏珍」展覽。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶L'ÉCOLE珠寶藝術學院於香港K11 MUSEA的分校舉辦「深珊藏珍」展覽。圖／梵克雅寶提供

天然的枝狀珊瑚。圖／梵克雅寶提供
天然的枝狀珊瑚。圖／梵克雅寶提供

原始珊瑚。圖／梵克雅寶提供
原始珊瑚。圖／梵克雅寶提供

拉達克（Ladakh）珊瑚套組。圖／梵克雅寶提供
拉達克（Ladakh）珊瑚套組。圖／梵克雅寶提供

綺麗珊瑚博物館借站的孔雀雕塑，珍貴珊瑚、孔雀石、綠松石、木。圖／梵克雅寶提供
綺麗珊瑚博物館借站的孔雀雕塑，珍貴珊瑚、孔雀石、綠松石、木。圖／梵克雅寶提供

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