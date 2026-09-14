開幕送香炸女婿蛋！全新「日日南洋」進駐北車 星馬泰越料理一次包

豆府餐飲集團旗下全新餐飲品牌「日日南洋」，將於9月16日於台北車站二樓打造全台首間門市。店內以泰、越、馬、星等各國經典料理為基礎，提供冬蔭功海陸鍋、越式傳統雞肉河粉等多款料理。為慶祝開幕，活動期間點購「泰式打拋豬定食」，就招待「香炸女婿蛋」一份。

為貼近南洋當地的料理風味，「日日南洋」特別邀請擁有「馬來西亞君悅酒店」及「澳門索菲特酒店」雙行政主廚資歷的Byron Zhang跨海監製，並標榜以親民價格，提供講究細節的南洋風味。其中「南洋叻沙海鮮粉麵」以層次豐富的叻沙湯頭，再搭配海鮮食材，並且選用馬來西亞常見的「米粉參」，一次吃得到黃麵與米粉各半的雙重口感。每份328元。「越式傳統生牛肉河粉」上桌時以滾燙的鮮甜高湯瞬間汆燙生牛肉片，保有肉質鮮香與河粉滑順感，每份278元。

除此之外，還有充滿泰式情調的「泰式冬蔭功海陸鍋」、風味濃郁的「南洋沙嗲海陸鍋」，以及「泰式打拋豬」、「南洋黃咖哩雞」等不同餐點，每套248元起。每套套餐均搭配有香米飯、4款小菜與泰式奶茶、酸柑汁（2選1）。同時店內也提供泰式經典的「香炸女婿蛋」，將外皮金黃的炸雞蛋搭配羅望子醬汁，酸甜開胃，每份38元。慶祝新店開幕，9月16日至9月30日，點購泰式打拋豬定食，就招待香炸女婿蛋一份。

越式傳統生牛肉河粉，278元。圖／日日南洋提供

泰式冬蔭功海陸牛肉鍋，388元。圖／日日南洋提供

南洋黃咖哩雞，328元。圖／日日南洋提供