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2000坪KidZania宣布年底開幕 體驗50種職業加碼台灣限定隱藏版工作

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
KidZania台北攜手國內外40個職業的知名領導品牌，提供近50種涵蓋食衣住行育樂的職業體驗。圖／KidZania提供
KidZania台北攜手國內外40個職業的知名領導品牌，提供近50種涵蓋食衣住行育樂的職業體驗。圖／KidZania提供

全球知名兒童職業體驗樂園「KidZania奇薩尼亞」首度插旗台灣宣布進駐南港LaLaport後，開幕進度一直是家庭親子客關切的，現在終於有了明確消息，KidZania今日正式宣布「KidZania Taipei奇薩尼亞台北」邁入開幕倒數，將於年底開幕。

KidZania專為3歲到17歲孩童打造，主打透過超擬真的城市設計，提供沉浸式職業體驗樂趣。位於南港LaLaport 5樓的「KidZania Taipei奇薩尼亞台北」占地2,000坪，打造宛如真實城市的繁忙街景，也是全台第一座國際大型連鎖樂園品牌。

台北店攜手國內外40個職業的知名領導品牌，提供近50種涵蓋食衣住行育樂職業體驗，孩童在這裡可以穿上各行各業職業制服，親身走進真實品牌場景，體驗夢想中的職業角色。還有全球首創「台灣限定」的「隱藏版職業」，在玩樂中認識台灣的創新能量與文化魅力。

這裡除了集結全球最受歡迎的警察、消防員、醫師等職業體驗，還設有城市中不可或缺的銀行、超市、醫院等建築和設施，行進間的巴士將在街道穿梭，孩童必須如同身處真實城市行走斑馬線並遵守交通號誌，每一棟建築與城市物件經過精心設計，較實際縮小約四分之一，以最貼近兒童的尺寸建構而成。

就跟大人上班工作一樣，孩童在KidZania完成工作任務也可領到人生第一份薪水、獲得KidZania全球通用的「kidZos」貨幣，這裡設有銀行與ATM，孩童可以選擇開戶、儲蓄薪資，也可以選擇消費。

全球每一座KidZania入口皆設計為機場，台北店也不例外，入口處可以見到星宇航空塗裝飛機，還能坐進機艙內的駕駛艙，化身機師執行飛行任務，或穿上優雅帥氣的空服員制服，體驗空服員工作。

KidZania台北攜手國內外40個職業的知名領導品牌，提供近50種涵蓋食衣住行育樂的職業體驗。圖／KidZania提供
KidZania台北攜手國內外40個職業的知名領導品牌，提供近50種涵蓋食衣住行育樂的職業體驗。圖／KidZania提供

KidZania台北攜手國內外40個職業的知名領導品牌，提供近50種涵蓋食衣住行育樂的職業體驗。圖／KidZania提供
KidZania台北攜手國內外40個職業的知名領導品牌，提供近50種涵蓋食衣住行育樂的職業體驗。圖／KidZania提供

KidZania台北攜手國內外40個職業的知名領導品牌，提供近50種涵蓋食衣住行育樂的職業體驗。圖／KidZania提供
KidZania台北攜手國內外40個職業的知名領導品牌，提供近50種涵蓋食衣住行育樂的職業體驗。圖／KidZania提供

孩童在KidZania完成工作任務也可領到人生第一份薪水、獲得KidZania全球通用的「kidZos」貨幣。圖／KidZania提供
孩童在KidZania完成工作任務也可領到人生第一份薪水、獲得KidZania全球通用的「kidZos」貨幣。圖／KidZania提供

全球知名兒童職業體驗樂園「KidZania奇薩尼亞台北」，今日正式宣布將於年底開幕。圖／KidZania提供
全球知名兒童職業體驗樂園「KidZania奇薩尼亞台北」，今日正式宣布將於年底開幕。圖／KidZania提供

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