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《受難記》續集將推出 梅爾吉勃遜傳遞呼召

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
金獎導演梅爾吉勃遜近期釋出續集《The Resurrection of the Christ》的最新製作籌備與上映規劃資訊，引發全球影迷與宗教界高度關注。（Photo Credit_ Elise Lockwood）
金獎導演梅爾吉勃遜近期釋出續集《The Resurrection of the Christ》的最新製作籌備與上映規劃資訊，引發全球影迷與宗教界高度關注。（Photo Credit_ Elise Lockwood）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】金獎導演梅爾吉勃遜近期釋出《耶穌受難記》續集《The Resurrection of the Christ》的最新製作籌備與上映規劃資訊，引發全球影迷與宗教界高度關注。吉勃遜認為本片是他靈性生命中的重要呼召，即便過程充滿挑戰，其傳遞信仰與藝術價值的決心依然堅定。

信仰呼召推動製作

基督郵報》報導，曾與梅爾吉勃遜合作《英雄本色》的知名編劇蘭道爾華勒斯表示，《耶穌受難記》對梅爾吉勃遜而言不僅是一部電影作品，更是其個人生命與信仰的召命。華勒斯回憶，梅爾吉勃遜是憑藉強大的信念克服種種障礙，最終締造全球票房奇蹟。

如今，續集《The Resurrection of the Christ》的創作過程更為嚴謹且具挑戰性，因為影片不僅聚焦於歷史事件本身，更試圖深入探討耶穌受難後至復活之間的靈性維度。專家指出，兩位導演多年來的緊密合作，為續集劇本奠定了深刻的哲學與神學基礎，將向觀眾展現超越傳統電影敘事的深刻訊息。

續集規劃上大銀幕

綜藝雜誌》報導，這部電影的院線上映規劃與片段預告近日首度公開，證實該片正穩健推進製作進度。對此，續集將延續前作的史詩規模，運用現代視覺技術與嚴謹的歷史考據，呈現耶穌復活過程及其對門徒與當時社會所產生的震盪。

儘管該片的製作規模與拍攝時程極為龐大，但全球院線市場對這部宗教史詩續集寄予厚望。隨著更多製作細節釋出，這部備受矚目的作品預計將再度引發全球關於信仰、人道價值與電影藝術的廣泛討論。

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