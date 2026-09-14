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在地35年 豐原太平洋百貨周年慶回饋41% 9/17開始預購

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
迎接35周年，豐原太平洋百貨祭出41%回饋， 9月17日到22日搶先預購。記者游振昇／攝影
迎接35周年，豐原太平洋百貨祭出41%回饋， 9月17日到22日搶先預購。記者游振昇／攝影

在地已35年，豐原太平洋百貨周年慶將展開，推出41%回饋。9月17日到22日搶先預購， 9月24日到10月18日開打，從基本盤的滿仟送佰、首5日卡友超級加碼、預購和首4日的驚喜加碼禮、國泰三重好禮、到驚喜卡友禮都有，以消費滿5萬為例，不含贈品，現金回饋就達8200元。

豐原太平洋百貨董事長連錦表示，35年來，豐原太平洋百貨始終深耕在地、服務鄉親，持續優化購物環境、引進多元品牌，為消費者帶來更優質的購物體驗。面對市場競爭日益多元，更珍惜與在地鄉親一路走來的情誼。今年迎來35周年，規劃豐富的優惠與回饋，將35年的情誼化為實質回饋，期盼大家持續支持在地商圈、支持豐原。

9月17日到22日搶先預購同享滿仟送佰超值回饋，9月24日到10月7日化妝品當日單筆3000元送300元、全館當日滿5000元送500元；預購及開打首5日推出數量無上限、全館可跨樓累計的超級加碼回饋：滿3萬加送600元、6萬加送1300元、10萬加送3300元、20萬加送7000元、30萬加送11000元。國泰世華針對太百獨家推出當日刷卡滿3萬起，即贈限量百貨禮券，最高加贈4500元。

迎接35周年，豐原太平洋百貨祭出41%回饋， 9月17日到22日搶先預購。記者游振昇／攝影
迎接35周年，豐原太平洋百貨祭出41%回饋， 9月17日到22日搶先預購。記者游振昇／攝影

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