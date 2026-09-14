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二刀流巨星演繹低調奢華 大谷翔平擔綱BOSS形象球場內外同樣自信
MLB日籍球星大谷翔平再度與BOSS攜手合作，拍攝2026冬季系列全新廣告，以沉穩從容的姿態，演繹純粹簡約的當代風貌。
真正的力量無需張揚，本季廣告以沉穩風範為主題，傳達內涵優先於喧囂、精緻不流於繁複的生活態度。鏡頭下大谷翔平換上冬季系列造型，以深邃巧克力棕色調為主要視覺，溫潤醇厚的色澤襯托他球場內外一致的堅定意志與領導氣質，沒有過度華麗的鋪陳，靠輪廓與細節襯托低調卻強烈的存在感。
BOSS 2026 冬季系列延續秋季的設計脈絡，延續品牌經典剪裁底蘊，在傳統中注入現代創新。巧克力棕色風衣以俐落線條重塑經典輪廓，質地輕盈帶有細緻光澤；同色系麂皮配件運用頂級材質，搭配簡潔輪廓，讓經典與當代相互交融，打造歷久彌新的都會衣著選擇。「 冬季系列著重高品質單品，讓每個人都能展現屬於自己的『沉穩風範 』，成為自己的BOSS。」大谷翔平說。
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