Chaumet經典珠寶疊戴新風格！Joséphine玩轉不對稱摩登配戴

法國珠寶品牌Chaumet經典Joséphine系列再添新作。設計延續系列標誌性的V形線條、冠冕意象與梨形輪廓，採用玫瑰金、白金、鑽石與Akoya珍珠，重新詮釋屬於當代女性的優雅姿態。全新作品於2026年9月登場，也讓這個承載兩百多年品牌歷史的經典系列，再次展現歷久彌新的魅力。

Joséphine系列的靈感，來自Chaumet最重要的繆思之一的約瑟芬皇后。在歷史上，約瑟芬不只是拿破崙的妻子，更是法國皇后、當時的時尚偶像與極具個人風格的女性；她擺脫傳統束縛，以自由、自信的態度建立獨特品味，也成為Chaumet長達兩個多世紀的創作靈感。

系列最具代表性的設計特色之一，是將昔日皇室冠冕轉化為現代珠寶，並以約瑟芬偏愛的梨形切割延伸出戒指、項鍊及耳環等作品，將冠冕與Aigrette羽飾元素融入當代珠寶，梨形切割則成為系列的重要標誌，作品也能自由組合、疊戴，讓佩戴者依照個人風格重新排列。

全新作品特別強調自由混搭與不對稱配戴：項鍊及耳環推出全新玫瑰金、白金版本，除了Akoya珍珠款式，也有以鏡面拋光金珠勾勒標誌性V形線條，再搭配鑽石，呈現金屬光澤與鑽石閃耀的細膩對比。戒指則能透過疊戴概念增加造型變化，其中18K玫瑰金款以密鑲鑽石環繞約0.5克拉梨形鑽石，輕盈而醒目，可與系列其他戒指自由搭配；腕表則以玫瑰金與精鋼交織，白色鑲鑽表盤輪廓呼應梨形寶石，兼具珠寶與時計的精緻氣質。

Joséphine Aigrette戒指，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，17萬9,000元。圖／Chaumet提供

Joséphine Aigrette項鍊，18K白金鑲嵌鑽石，25萬7,000元。圖／Chaumet提供

模特兒配戴Joséphine Aigrette系列項鍊。圖／Chaumet提供

模特兒配戴Joséphine系列珠寶與腕表。圖／Chaumet提供

Joséphine Aigrette腕表，18K白金及精鋼表圈鑲嵌鑽石，價格請店洽。圖／Chaumet提供

Joséphine Aigrette戒指，18K 玫瑰金鑲嵌1顆約0.5克拉的梨形鑽石及明亮式切割鑽石，價格依主石條件調整。圖／Chaumet提供

Joséphine Aigrette耳環，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，31萬9,000元。圖／Chaumet提供