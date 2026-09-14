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Chaumet經典珠寶疊戴新風格！Joséphine玩轉不對稱摩登配戴

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
模特兒配戴Joséphine系列戒指。圖／Chaumet提供
模特兒配戴Joséphine系列戒指。圖／Chaumet提供

法國珠寶品牌Chaumet經典Joséphine系列再添新作。設計延續系列標誌性的V形線條、冠冕意象與梨形輪廓，採用玫瑰金、白金、鑽石與Akoya珍珠，重新詮釋屬於當代女性的優雅姿態。全新作品於2026年9月登場，也讓這個承載兩百多年品牌歷史的經典系列，再次展現歷久彌新的魅力。

Joséphine系列的靈感，來自Chaumet最重要的繆思之一的約瑟芬皇后。在歷史上，約瑟芬不只是拿破崙的妻子，更是法國皇后、當時的時尚偶像與極具個人風格的女性；她擺脫傳統束縛，以自由、自信的態度建立獨特品味，也成為Chaumet長達兩個多世紀的創作靈感。

系列最具代表性的設計特色之一，是將昔日皇室冠冕轉化為現代珠寶，並以約瑟芬偏愛的梨形切割延伸出戒指、項鍊及耳環等作品，將冠冕與Aigrette羽飾元素融入當代珠寶，梨形切割則成為系列的重要標誌，作品也能自由組合、疊戴，讓佩戴者依照個人風格重新排列。

全新作品特別強調自由混搭與不對稱配戴：項鍊及耳環推出全新玫瑰金、白金版本，除了Akoya珍珠款式，也有以鏡面拋光金珠勾勒標誌性V形線條，再搭配鑽石，呈現金屬光澤與鑽石閃耀的細膩對比。戒指則能透過疊戴概念增加造型變化，其中18K玫瑰金款以密鑲鑽石環繞約0.5克拉梨形鑽石，輕盈而醒目，可與系列其他戒指自由搭配；腕表則以玫瑰金與精鋼交織，白色鑲鑽表盤輪廓呼應梨形寶石，兼具珠寶與時計的精緻氣質。

Joséphine Aigrette戒指，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，17萬9,000元。圖／Chaumet提供
Joséphine Aigrette戒指，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，17萬9,000元。圖／Chaumet提供

Joséphine Aigrette項鍊，18K白金鑲嵌鑽石，25萬7,000元。圖／Chaumet提供
Joséphine Aigrette項鍊，18K白金鑲嵌鑽石，25萬7,000元。圖／Chaumet提供

模特兒配戴Joséphine Aigrette系列項鍊。圖／Chaumet提供
模特兒配戴Joséphine Aigrette系列項鍊。圖／Chaumet提供

模特兒配戴Joséphine系列珠寶與腕表。圖／Chaumet提供
模特兒配戴Joséphine系列珠寶與腕表。圖／Chaumet提供

Joséphine Aigrette腕表，18K白金及精鋼表圈鑲嵌鑽石，價格請店洽。圖／Chaumet提供
Joséphine Aigrette腕表，18K白金及精鋼表圈鑲嵌鑽石，價格請店洽。圖／Chaumet提供

Joséphine Aigrette戒指，18K 玫瑰金鑲嵌1顆約0.5克拉的梨形鑽石及明亮式切割鑽石，價格依主石條件調整。圖／Chaumet提供
Joséphine Aigrette戒指，18K 玫瑰金鑲嵌1顆約0.5克拉的梨形鑽石及明亮式切割鑽石，價格依主石條件調整。圖／Chaumet提供

Joséphine Aigrette耳環，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，31萬9,000元。圖／Chaumet提供
Joséphine Aigrette耳環，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，31萬9,000元。圖／Chaumet提供

Joséphine Aigrette耳環，18K白金鑲嵌鑽石，36萬3,000元。圖／Chaumet提供
Joséphine Aigrette耳環，18K白金鑲嵌鑽石，36萬3,000元。圖／Chaumet提供

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