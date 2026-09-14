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獨／開業5年！「饗麻饗辣」高雄夢時代店10月熄燈 打卡送A5和牛
把握最後的機會！位於高雄夢時代的「饗麻饗辣」夢時代店，即將於10月26日結束營業5年的時光。隨著劃下句點，粉絲也表示「每個月都會去一次，好可惜」、「我以後要怎麼辦？」、「很可惜耶」
「饗麻饗辣」自2011年創立台南永康店，標榜以20幾種的中藥材熬煮鍋底，逐漸在台南打響知名度，後來又成立永華旗艦店，並加入自助餐檯，無限量提供披薩、炸物、壽司。後來「饗麻饗辣」於2018年首度插旗高雄，開設高雄明誠旗艦店，又於2021年首度進駐百貨，開設「夢時代店」。高度的人氣，也讓饗麻饗辣被支持網友暱稱為「火鍋吃到飽南霸天」。如今饗麻饗辣持續拓展中部與北部據點，目前在台中三井LaLa Port、南港LaLa Port均有分店。
高雄夢時代店於2021年創立時，不僅是品牌首度進駐百貨，同時也獨家推出「北海道牛奶湯」，因此獲得許多消費者青睞。但近期官方宣佈，即將於10月劃下句點。為感謝支持，10月26日前，平日時段凡到店用餐並拍照打卡，即可獲贈「A5和牛」一份。隨著熄燈消息曝光，
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