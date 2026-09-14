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Meta推AI代理「Muse」 不只會聊天還能幫你規劃行程、主動把事情做完

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Meta近期在美國推出全新個人AI智慧代理「Muse」。圖／Meta提供
Meta近期在美國推出全新個人AI智慧代理「Muse」。圖／Meta提供

AI不再只是「回答問題」而已，現在開始要真正「幫你做事」。Meta近日宣布推出全新個人AI智慧代理（AI Agent）Muse，主打能理解使用者需求、規劃任務並實際執行，從寄送電子郵件、預訂旅程，到整理購物清單、規劃晚宴等日常大小事，都能交給Muse處理。Meta強調，Muse從零開始打造，目標是讓一般人也能輕鬆使用，不需要具備任何技術背景，目前已於美國陸續開放。

不同於一般聊天型AI，Muse最大的特色在於具備「實際動手做」的能力。使用者只要像傳訊息一樣告訴Muse想完成什麼，它便能自行拆解任務、安排時間與資源，再透過瀏覽器開啟網頁、填寫表單，甚至代為協商。遇到需要使用者決定的關鍵環節，例如寄出電子郵件或正式購買前，Muse則會主動詢問並取得同意；即使使用者關閉App，Muse仍可持續處理耗時較長的任務。

Muse也會逐漸理解使用者的習慣與需求。例如使用者曾在Instagram收藏食譜Reels，Muse可以將內容整理成採購清單，再進一步協助規劃晚宴菜單；如果先前曾提過朋友的飲食禁忌，Muse也能在安排聚餐時記住相關資訊。Meta希望藉此讓AI從「被問才回答」，進化成能主動協助使用者推進生活與工作的個人代理。

在購物方面，Muse甚至能協助完成付款。Meta表示，Muse可透過線上支付平台Stripe打造的Link完成結帳，並支援Link購物保障，符合條件的消費可享商品損壞或遺失保障、降價補償及免手續費退貨等服務。Link同時會提供一次性虛擬卡號，避免AI直接取得使用者真實信用卡資訊，未來也將加入Shop Pay及1Password支援。

不過，當AI開始代替使用者操作電子郵件、購物及其他網路服務，安全與隱私也成為關鍵。Meta因此打造Muse安全虛擬機器，讓每名使用者擁有獨立的雲端虛擬電腦，相關資料與服務憑證都儲存在其中，並與其他使用者的AI代理隔離。同一部機器還配置獨立運作的Sentinel智慧代理，負責監控Muse的網路行動，未經核准不得直接連線。

Meta強調，Muse無法直接看見使用者的密碼與付款方式，進行寄信、購買等重要操作前也必須取得同意，使用者則可自行決定Muse能連結哪些App，以及擁有哪些權限。此外，Muse不會將使用者對話或虛擬機器中的資料提供給Meta廣告系統，使用者也能選擇不讓互動內容用於訓練Meta的AI模型。今年稍晚，Meta還預計推出Muse機密虛擬機器，進一步以只有使用者持有的金鑰加密整個虛擬機器，Meta也無法存取。

目前Muse僅在美國市場推出，可透過iOS、Android、Muse.ai及WhatsApp使用，Meta尚未公布英國、歐盟、亞洲或台灣等其他市場的正式上線時程。

Muse會記住對使用者而言重要的事，主動提醒，甚至提出建議。圖／Meta提供
Muse會記住對使用者而言重要的事，主動提醒，甚至提出建議。圖／Meta提供

Muse可協助使用者掌握各項待辦事項、代為承接任務與專案，並將長期目標化為可執行的行動計畫。圖／Meta提供
Muse可協助使用者掌握各項待辦事項、代為承接任務與專案，並將長期目標化為可執行的行動計畫。圖／Meta提供

有時效性的待辦事項，也會主動提醒處理。圖／Meta提供
有時效性的待辦事項，也會主動提醒處理。圖／Meta提供

進行購買等關鍵操作前，Muse都會先向使用者確認才會執行。圖／Meta提供
進行購買等關鍵操作前，Muse都會先向使用者確認才會執行。圖／Meta提供

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