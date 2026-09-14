台中百貨周年慶開打 業者推精品新櫃、親子活動搶吸客

台中百貨周年慶戰火開打，大遠百、廣三SOGO VIP預購已開跑，兩百貨周年慶都將在9月17日登場。漢神洲際購物廣場開幕後，台中百貨市場競爭明顯升溫，各百貨除祭出高額回饋搶客，大遠百還祭出精品新櫃，廣三SOGO則推親子活動吸客。

大遠百今年周年慶9月17日至10月6日登場，9月9日至16日先展開VIP預購，最大亮點為LV高級珠寶暨腕錶全台首家專門店預計9月18日開幕，另有Max Mara全新Reopen，進一步強化高端消費磁吸力。優惠方面，大遠百周年慶祭出首12日國際精品單筆滿萬元送千元回饋，珠寶、腕錶及配件指定專櫃單筆滿萬元送500元。

廣三SOGO周年慶9月17日至10月14日登場，VIP預購會則在9月10日至9月16日搶先登場，主打「滿千送百」回饋，百貨、服飾指定櫃位單筆滿3000元送600點紅利點數，化妝品滿2000元送400點，名品珠寶及大家電指定櫃位滿5000元送1000點，最高回饋率達20％。

另外，今年廣三SOGO特別邀請讓人融化的超人氣插畫IP「恐龍的房間」，打造一系列限定周邊與打卡點，9月17日起率先登場「甜點集章任務」，持廣三SOGO APP在館內找出隱藏的3款甜點裝置並打卡，就能拿到極限量的「恐龍甜點杯墊」。