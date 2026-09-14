快訊

MQ-9B無人機首度花蓮試飛 國軍全天候監偵戰力升級

謝和弦回留言「嗨低能兒」網友怒告妨害名譽 口頭禪檢方不起訴

遭爆百場夜宴、猛鬼宿舍爭議 高師大校長王政彥駁斥：抹黑

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄LaLaport 2027春季亮相 台灣三井不動產：邁向500億目標指日可待

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
台灣三井不動產指出，坐落於高雄鳳山的第三座LaLaport預定將會在2027春天迎來開幕。圖／台灣三井不動產提供
台灣三井不動產指出，坐落於高雄鳳山的第三座LaLaport預定將會在2027春天迎來開幕。圖／台灣三井不動產提供

今年9月台灣三井不動產迎來創立10周年， 自2016年以商業事業作為在台灣市場的起步，截至目前，已於全台開發6座商業設施、2間飯店及16個住宅建案。未來，包含正在計畫與開發中的新事業，將持續由北到南拓展事業布局，當中，坐落於高雄鳳山的第三座LaLaport預定將會在2027春天迎來開幕。

三井集團在日本創始於1673年的江戶時代，至今已擁有超過350年的歷史，於1941年成立了三井不動產株式會社至今亦有85年的發展歷史。長期累積不動產開發經驗與多元資源，事業版圖不僅涵蓋日本國內，也積極拓展海外市場。

回顧在台灣這十年的商業事業發展，自2016年事業首案「MITSUI OUTLET PARK林口」開幕之後，帶來有別以往的百貨零售購物體驗，之後分別在2018年於台中港，2022年於台南展開第二以及第三座的OUTLET PARK。而除了OUTLET之外，另一個區域型購物中心「Mitsui Shopping Park LaLaport」也已分別於台北南港、台中展開營運。而坐落於高雄鳳山的第三座LaLaport預定將會在2027年春天迎來開幕。

台灣三井不動產指出，十年來，已開幕營運的5座商業設施，共累積合作過約有1,000家企業，其中包含約有220個日系品牌，目前總店鋪數約1,400個。在營運上，各設施每年持續累積業績成長，2025年總營業實績已達380億元。接下來，包含迎接LaLaport高雄的開業，以及針對既有設施的持續優化與改建，邁向500億元的目標指日可待。

LaLaport 高雄 不動產 三井Outlet

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

Gap台灣市場三大喜訊！GapStudio、GapBag開賣與babyGap專門店登場

壽險不動產租金水漲船高 國壽蟬聯最強包租公 占業界相關收入三分之一

日本人氣雜貨「3COINS」登台 momo成全台獨家官方線上通路

企業生日快樂／麗嬰房 強化跨年齡層布局

相關新聞

好市多10月新制！買熱狗披薩先刷卡、非會員不能直接買 僅這店例外

好市多（Costco）會員制再往西式餐飲部延伸，10月起買熱狗、披薩等餐點也要先確認會員身分。好市多14日公告，自10月1日起，會員購買西式餐飲部餐點前，須先掃描實體會員卡或手機會員條碼才能消費。好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示，新措施主要為維護會員權益及購物體驗，並提升會員對會員價值的信任與認同。

獨／開業5年！「饗麻饗辣」高雄夢時代店10月熄燈 打卡送A5和牛

把握最後的機會！位於高雄夢時代的「饗麻饗辣」夢時代店，即將於10月26日結束營業5年的時光。隨著劃下句點，粉絲也表示「每個月都會去一次，好可惜」、「我以後要怎麼辦？」、「很可惜耶」

西堤玩具總動員吃2客送星球堡 聚、和牛涮哆啦A夢聯名餐點餐率衝10%

王品集團搶攻IP聯名商機，旗下西堤牛排、聚日式鍋物及和牛涮日式鍋物放題接力攜手《玩具總動員》、《哆啦A夢》推出限定餐點及周邊商品，其中聚、和牛涮與《哆啦A夢》合作套餐8月中開賣後，兩周點餐率已達10%，透過人氣IP帶動餐飲消費。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。