高雄LaLaport 2027春季亮相 台灣三井不動產：邁向500億目標指日可待

今年9月台灣三井不動產迎來創立10周年， 自2016年以商業事業作為在台灣市場的起步，截至目前，已於全台開發6座商業設施、2間飯店及16個住宅建案。未來，包含正在計畫與開發中的新事業，將持續由北到南拓展事業布局，當中，坐落於高雄鳳山的第三座LaLaport預定將會在2027春天迎來開幕。

三井集團在日本創始於1673年的江戶時代，至今已擁有超過350年的歷史，於1941年成立了三井不動產株式會社至今亦有85年的發展歷史。長期累積不動產開發經驗與多元資源，事業版圖不僅涵蓋日本國內，也積極拓展海外市場。

回顧在台灣這十年的商業事業發展，自2016年事業首案「MITSUI OUTLET PARK林口」開幕之後，帶來有別以往的百貨零售購物體驗，之後分別在2018年於台中港，2022年於台南展開第二以及第三座的OUTLET PARK。而除了OUTLET之外，另一個區域型購物中心「Mitsui Shopping Park LaLaport」也已分別於台北南港、台中展開營運。而坐落於高雄鳳山的第三座LaLaport預定將會在2027年春天迎來開幕。

台灣三井不動產指出，十年來，已開幕營運的5座商業設施，共累積合作過約有1,000家企業，其中包含約有220個日系品牌，目前總店鋪數約1,400個。在營運上，各設施每年持續累積業績成長，2025年總營業實績已達380億元。接下來，包含迎接LaLaport高雄的開業，以及針對既有設施的持續優化與改建，邁向500億元的目標指日可待。