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捐血送大麥克！麥當勞攻111所大學 首捐再送奶昔大哥零錢包

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
至全台111所指定校園捐血站點，捐血一袋（250c.c.）即可獲得「大麥克貴賓券」乙張（可累計），每校前50名首次捐血者，可再獲得限定「奶昔大哥圓形絨毛零錢包」乙個與「金選美式咖啡貴賓券」乙張。麥當勞/提供
至全台111所指定校園捐血站點，捐血一袋（250c.c.）即可獲得「大麥克貴賓券」乙張（可累計），每校前50名首次捐血者，可再獲得限定「奶昔大哥圓形絨毛零錢包」乙個與「金選美式咖啡貴賓券」乙張。麥當勞/提供

台灣麥當勞搶攻開學季，這次不是推新品，而是用大麥克、奶昔大哥號召大學捐血。麥當勞攜手台灣血液基金會，自9月15日至10月31日前進全台111所大專院校，學生在指定校園成功捐血250c.c.，即可獲得大麥克貴賓券一張；每校前50名首次捐血者，還可再拿限定「奶昔大哥圓形絨毛零錢包」及金選美式咖啡貴賓券。

麥當勞此次共準備2萬份大麥克貴賓券、6,000個奶昔大哥圓形絨毛零錢包，以及6,000份金選美式咖啡貴賓券。其中，大麥克貴賓券可依捐血袋數累計，每捐血250c.c.可獲得一張；首捐限定贈品則鎖定年輕族群喜愛的奶昔大哥，希望提高青年第一次捐血的意願，相關贈品數量有限，送完為止。

麥當勞「熱血行動」今年邁入第六年，自2021年發起、2022年進一步深入校園，截至目前已累計募集超過11萬袋熱血，並促成逾2.4萬名青年完成人生第一次捐血，持續將大專校園作為招募年輕捐血人口的重要場域。

台灣血液基金會指出，在高齡化及少子女化趨勢下，國內年輕捐血人口持續減少，其中20歲以下捐血人10年間降幅高達57%，24歲以下青年首次捐血人數也持續下滑，青年新血不足已成為血液募集面臨的挑戰。

血液基金會表示，首捐族是血液事業重要的新生力量，第一次捐血也可能成為日後建立固定捐血習慣的起點，而大專校園聚集大量青年，是接觸首捐族的重要場域。此次透過麥當勞餐點及人氣角色作為誘因，希望進一步降低年輕族群參與捐血的門檻。

今年「麥當勞熱血行動」將持續至10月31日，實際捐血場次及合作校園依台灣血液基金會公告為準；活動贈送的大麥克及金選美式咖啡貴賓券，使用期限至今年12月15日。

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