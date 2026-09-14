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好市多買披薩、熱狗10月起需先掃卡！盼舒緩排隊人潮 但南屯店例外

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
2026年10月1日起，購買西式餐飲部餐點前須先掃描會員卡或手機會員條碼，確認會員身分後才能消費。記者黃筱晴／攝影
2026年10月1日起，購買西式餐飲部餐點前須先掃描會員卡或手機會員條碼，確認會員身分後才能消費。記者黃筱晴／攝影

好市多西式餐飲部在熱門午餐時段經常買個披薩熱狗也得排上長長隊伍，讓部分會員質疑「好像看起來很多人都不是會員？」為提升會員體驗，好市多祭出新制，宣布自2026年10月1日起，購買西式餐飲部餐點前須先掃描會員卡或手機會員條碼，確認會員身分後才能消費。消息曝光後，已有會員直呼「非常支持」，認為此舉有望減少非會員單純為了用餐湧入，讓會員不用再為了一份午餐大排長龍。

好市多今日在官網公告，10月1日起購買西式餐飲部餐點，須先掃描會員卡條碼，會員可使用實體會員卡或手機會員條碼。不過，此項措施目前不適用於台中南屯店。

過去好市多西式餐飲部以價格實惠、份量充足受到消費者喜愛，披薩、熱狗等餐點更是不少會員購物後的固定選擇。然而，由於餐點價格親民，加上部分門市位置附近有大量上班族，平日午餐等尖峰時段經常出現排隊人潮。

一名會員表示，過去平日中午到好市多購物，經常看到西式餐飲部聚集大批人潮，從點餐到取餐都得等待，尤其熱門時段更是一位難求。「明明是會員，買個午餐卻要等很久，難免會覺得會員權益受到影響。」民眾認為，新制雖然不代表未來完全不用排隊，但至少可降低非會員單純為了用餐而湧入的情況，尖峰時段的消費秩序可望改善。

對長期會員而言，好市多採會員制經營，消費者每年支付會員費，除了商品價格、退貨服務等權益，賣場提供的各項消費體驗也被視為會員價值的一部分，「既然繳了會員費，能把服務優先留給會員，當然樂見。」

好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示，西式餐飲部餐點購買前掃描會員卡，是為維護會員權益及購物體驗，並提升會員對會員價值的信任與認同。好市多也表示，未來將持續致力於提供會員優質的購物環境與服務體驗。

2026年10月1日起，購買西式餐飲部餐點前須先掃描會員卡或手機會員條碼，確認會員身分後才能消費。圖／台灣好市多提供
2026年10月1日起，購買西式餐飲部餐點前須先掃描會員卡或手機會員條碼，確認會員身分後才能消費。圖／台灣好市多提供

披薩 熱狗 好市多 會員卡 消費 餐飲

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