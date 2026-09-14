好市多買披薩、熱狗10月起需先掃卡！盼舒緩排隊人潮 但南屯店例外

好市多西式餐飲部在熱門午餐時段經常買個披薩、熱狗也得排上長長隊伍，讓部分會員質疑「好像看起來很多人都不是會員？」為提升會員體驗，好市多祭出新制，宣布自2026年10月1日起，購買西式餐飲部餐點前須先掃描會員卡或手機會員條碼，確認會員身分後才能消費。消息曝光後，已有會員直呼「非常支持」，認為此舉有望減少非會員單純為了用餐湧入，讓會員不用再為了一份午餐大排長龍。

好市多今日在官網公告，10月1日起購買西式餐飲部餐點，須先掃描會員卡條碼，會員可使用實體會員卡或手機會員條碼。不過，此項措施目前不適用於台中南屯店。

過去好市多西式餐飲部以價格實惠、份量充足受到消費者喜愛，披薩、熱狗等餐點更是不少會員購物後的固定選擇。然而，由於餐點價格親民，加上部分門市位置附近有大量上班族，平日午餐等尖峰時段經常出現排隊人潮。

一名會員表示，過去平日中午到好市多購物，經常看到西式餐飲部聚集大批人潮，從點餐到取餐都得等待，尤其熱門時段更是一位難求。「明明是會員，買個午餐卻要等很久，難免會覺得會員權益受到影響。」民眾認為，新制雖然不代表未來完全不用排隊，但至少可降低非會員單純為了用餐而湧入的情況，尖峰時段的消費秩序可望改善。

對長期會員而言，好市多採會員制經營，消費者每年支付會員費，除了商品價格、退貨服務等權益，賣場提供的各項消費體驗也被視為會員價值的一部分，「既然繳了會員費，能把服務優先留給會員，當然樂見。」

好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示，西式餐飲部餐點購買前掃描會員卡，是為維護會員權益及購物體驗，並提升會員對會員價值的信任與認同。好市多也表示，未來將持續致力於提供會員優質的購物環境與服務體驗。