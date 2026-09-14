很多人不知！星巴克內用暗藏1規定…做出這動作秒被關切 店員揭原因

連鎖咖啡店星巴克提供座位供顧客內用，許多人買杯飲品後，會在店內辦公、閱讀或聊天，有時一坐就是數個小時。不過，近日有民眾發現，店內似乎存在一項「隱形規定」，顧客雖可不限時間辦公、看書，若趴著休息甚至睡著，卻可能受到店員關切，讓人好奇背後原因。

有民眾日前在threads上發文表示，自己曾在星巴克辦公時因疲累不慎趴著睡著，隨後便受到店員關心，詢問是否身體不適。原PO對此感到疑惑，認為顧客同樣都是購買一杯飲品，既然可以長時間在店內辦公、閱讀，卻不能短暫趴著休息，似乎與提升座位周轉率無關；若是禁止玩牌等可能影響品牌形象的行為，還比較容易理解，因此對於「不能休息、睡覺」的限制感到不解。

此文一出，網友紛紛留言，「蠻多長輩都在睡覺」、「為什麼不回家睡」、「打呼聲和流口水，真的很不ok」、「如果可以，你會看到一堆人在睡覺，當然你可以不小心睡著，他們應該是要禁止進來純睡覺的人」、「是喝飲料、吃點心的地方，不是給你睡覺、休息」、「你放個鬧鐘在桌上設定好，說不定可以睡」。

也有店員指出這其實是貼心舉動，因為怕客人出事。「因為無法判斷你是小休一下還是心肌梗塞，萬一出事，店家擔不起」、「老實說除非你打呼很大聲我知道你活著，不然我一定會去叫醒你確認你沒有危險」、「之前工作的時候，是有遇過公司規定說如果疑似有客人不舒服的話要上前關心以防任何意外狀況」、「超商曾有客人休息到離世...再說了，營業場所趴著睡覺從營業角度來看，感觀不好」。

星巴克除了不能睡覺的隱藏規定外，《女子漾》曾報導，星巴克選外帶杯後，不代表能直接坐店內喝。假如點餐時選擇一次性外帶杯，之後卻拿著飲料坐在門市內飲用，店員可能會主動提醒改為外帶；若仍堅持留在店內，也可能被勸離。這項措施與近年推動的一次性用品減量方向有關，但不能解讀為「政府規定所有咖啡店都不得讓顧客拿紙杯內用」，若臨時要離開喝不完，也能詢問店員能否協助改裝外帶杯。

此外，星巴克門市也有「內用續杯5折」規則。只要是同一人、同一門市、同一時段，並使用同一個杯子，憑當日消費憑證即可用5折價格續點符合資格的飲料。續杯不一定要選擇與第一杯相同的口味，但使用買一送一、第二杯半價、套餐升級或飲料券取得的第一杯，不能作為續杯資格。離開門市後再返回，也不再符合「同一時段」的規定。