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好市多10月新制！買熱狗、披薩得先刷會員卡 僅這店例外

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好市多10月新制！買熱狗披薩先刷卡、非會員不能直接買 僅這店例外

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
好市多宣布10月1日起，購買西式餐飲部餐點前須先掃描會員卡或會員條碼。圖／好市多官網
好市多宣布10月1日起，購買西式餐飲部餐點前須先掃描會員卡或會員條碼。圖／好市多官網

好市多Costco）會員制再往西式餐飲部延伸，10月起買熱狗披薩等餐點也要先確認會員身分。好市多14日公告，自10月1日起，會員購買西式餐飲部餐點前，須先掃描實體會員卡或手機會員條碼才能消費。好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示，新措施主要為維護會員權益及購物體驗，並提升會員對會員價值的信任與認同。

好市多西式餐飲部以熱狗、披薩等平價餐點受到消費者青睞，也是許多會員逛賣場時的重要一站。此次新增會員身分確認機制後，未來進入西式餐飲部購買餐點，須先完成會員卡條碼掃描，等於進一步將會員制落實至餐飲消費環節。

依好市多官網公告，新制將自2026年10月1日起實施，會員可使用實體會員卡或手機會員條碼完成身分確認；不過，此項措施不適用於台中南屯店。

好市多採會員制經營，消費者須繳交年費取得會員資格，才能進入賣場購物。除了商品銷售外，賣場內西式餐飲部也是會員經常使用的服務之一，此次要求購餐前掃描會員卡，也讓餐飲部的消費資格與賣場會員制度進一步接軌。

劉恒嘉表示，好市多將持續致力於提供會員優質的購物環境與服務體驗，透過相關措施強化會員權益及會員價值。

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