經典翻新與極繁實用交織 2027春夏紐約時裝周重塑美式時尚新樣貌

2027春夏紐約時裝周，一起來看Ralph Lauren、Michael Kors與Tory Burch這三個美國時尚品牌為2027春夏捎來什麼樣的訊息。

Ralph Lauren：剛柔交融的手法重新定義美式浪漫

Ralph Lauren 2027春季女裝系列以純粹的海軍藍與白色為主調，將焦點回歸於服裝本質。設計師Ralph Lauren表示：「本季以不拘一格的手法詮釋浪漫，創造專屬個人風格的自由與樂趣。」

系列亮點包括對品牌近六十年歷史的致敬。秀場上出現織錦背心搭配同款襯衫與寬版領帶的經典回歸，優雅呼應六十年前開啟Ralph Lauren設計生涯的標誌性單品。此外，品牌特別委託義大利男裝工坊打造兩套線條俐落、具雕塑感結構的西裝套裝，致敬Ralph Lauren為女性打造第一套西裝的歷史。晚裝打破常規，以單道縫線流線洋裝、下擺延伸褲裝的海軍藍流蘇背心裙，以及天鵝絨長袍搭配油畫印花丹寧褲，展現率性不羈的奢華感。配件方面，標誌性Ralph包款迎來全新演繹，還有新登場的Madison包款。

Michael Kors Collection：建築現代主義勾勒大膽線條

Michael Kors Collection本季則以「建築現代主義」為核心靈感，設計師Michael Kors指出，服裝除了經得起時間考驗，更應為穿著者的生活帶來喜悅與觀看世界的新視角。

本季設計強調俐落剪裁與收斂短版輪廓的交織，搭配優美弧線與雕塑感洋裝，形塑鮮明而現代的女性姿態。印花與圖騰同樣極具視覺張力，包含條紋、格紋與揮灑感的花卉圖案；色彩則由草綠、向日葵黃、珊瑚色延伸至浪潮藍，注入明亮的生命力。配件設計同步延伸建築概念，雕塑感的包款與鞋履呼應服裝結構，並佐以世紀中期現代主義風格的珠寶與超大尺寸眼鏡，呈現現代主義美學。

Tory Burch：極繁主義碰撞實用機能

Tory Burch 2027春夏系列則將「奢華女性氣質」與「美式實用主義」相互碰撞。設計師Tory Burch定調本季兼具美感與實用性，同時保有穿搭的幽默趣味。

系列以運動風針織單品、低腰半身裙、抽繩長褲與口袋襯衫為載體，結合風衣廓形的大衣，探索豐富的質地與層次。配色上採用珊瑚色、綠松石色、薄荷綠與奶油黃等亮眼色彩，搭配冷調中性色。本季更將「More is more」的極繁裝飾推向極致，運用金屬刺繡、植絨荷葉邊與波點紗線，以及成簇點綴的手工羽毛裝飾。配件亮點包含靈感源自紙袋、搭配極細肩帶的全新Lee Radziwill 托特包，以及雙側結合口金小包設計的柔軟肩包，展現風格辨識度與機能價值。

Michael Kors Collection 2027春夏系列。圖／Michael Kors提供