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Gap台灣市場三大喜訊！GapStudio、GapBag開賣與babyGap專門店登場

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
由創意總監Zac Posen親自操刀的GapStudio頂級系列正式引進台灣。圖／Gap提供
由創意總監Zac Posen親自操刀的GapStudio頂級系列正式引進台灣。圖／Gap提供

美式休閒時尚品牌Gap宣布台灣市場三大重磅消息：由創意總監Zac Posen親自操刀的GapStudio頂級系列正式引進台灣；首個配件系列GapBag也登台；台灣首間專為嬰幼兒打造的「穿搭遊樂園」babyGap專門店於遠東Garden City大巨蛋店盛大開幕。

由Gap Inc.執行副總裁暨創意總監Zac Posen親自操刀的GapStudio頂級系列，於2025年春季首度推出，運用精品剪裁的手法重塑Gap經典元素，現在正式登陸台灣。2026秋季系列共推出20件經典單品，重新拆解並重塑丹寧、卡其、襯衫與機能工裝等品牌經典元素，並透過誇張衣領、精心設計的結構線條與俐落車縫細節等手法，重新雕塑服裝在身體上的輪廓。GapStudio頂級系列台灣的實體販售門市包含：統一時代百貨台北店、南港LaLaport，以及官網gap.tw。

另外，Gap秋季首度推出GapBag配件系列，由新上任的Gap集團配件執行總監、曾三度獲得美國時裝設計師協會（CFDA）年度配件設計師大獎的Reed Krakoff親自操刀設計，將消費者最熟悉的品牌經典服裝元素：丹寧、Logo帽T等，轉化為包款的設計元素，打造兼具精緻設計與親民價格的日常包款。台灣預計9月17日於全台門市及官網gap.tw正式上市。

還有台灣首間babyGap專門店9月16日將於台北遠東Garden City大巨蛋店B區莫內花園5樓正式開幕，以「寶貝穿搭遊樂園」為概念。接著台南南紡購物中心門市也將於9月23日以全新店裝概念登場，還有首座店內兒童遊戲區，打造全新親子購物體驗。

台灣首間babyGap專門店進駐台北遠東Garden City大巨蛋店B區莫內花園5樓。圖／Gap提供
台灣首間babyGap專門店進駐台北遠東Garden City大巨蛋店B區莫內花園5樓。圖／Gap提供

Gap秋季首度推出GapBag配件系列，台灣預計9月17日於全台門市及官網gap.tw正式上市。圖／Gap提供
Gap秋季首度推出GapBag配件系列，台灣預計9月17日於全台門市及官網gap.tw正式上市。圖／Gap提供

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