六福村「墓碑鎮」十周年開跑 SNOOPY萬聖祭萌趣登場

瞄準萬聖節市場，六福村《墓碑鎮十周年：決戰時刻》登場！「墓碑鎮」迎來十周年，即日起至11月22日，六福村美國大西部主題區全面化身充滿鬼怪與驚嚇的恐怖街區「墓碑鎮」，鬼娃芮妮將現身日間遊行隊伍，夜幕降臨後，高達5米的「鹿魔」更將降臨街頭肆虐；而就在恐怖指數拉滿之際，今年驚喜加碼「SNOOPY萬聖祭」，在滿街鬼怪與驚悚氛圍中注入療癒萌力，為今年萬聖節增添截然不同的可愛驚奇。

日夜兩場遊行 從異界派對一路狂歡到鹿魔覺醒

白天，墓碑鎮將化身神秘又華麗的異界派對。日間遊行《墓碑鎮的異界狂想曲》以薩滿魔法為主題，跟著鬼娃芮妮與六福村吉祥物哈比、哈妮踏入神祕詭譎的狂歡世界。隨著音樂響起，角色們穿梭街道、帶領遊客一同起舞，展開一場分不清夢境與現實的奇幻派對。

入夜後，氣氛瞬間轉變，來⾃荒原深處的古⽼惡靈「⿅魔」再度被喚醒。過去，墓碑鎮曾經歷⼀場無⼈敢再提起的黑暗事件，「⿅魔」以飢餓、貪婪與恐懼為⾷，將整座鎮拖⼊永無⽌境的黑暗之中。每隔10年，墓碑鎮的鐘聲再度響起，封印隨之鬆動，⽽今年正是第10年，⿅魔將帶著⽖⽛回到墓碑鎮，讓整座鎮成為牠的獵場。

令人畏懼的5米高鹿魔，導⼊⼤型戲偶技術，具備可動關節與震懾⼈⼼的⾻感細節，祂將以「詭異的節奏步」穿越街道，讓遊客感受被⾷⼈魔盯上的⽣存戰慄。為了對抗這隻龐然巨獸，六福村邀請遊客變裝，英雄、魔女、獵人齊心協力逃脫黑暗，讓整座園區變成一座大型萬聖節角色舞台。無論是變裝玩家或一般遊客，都能在現場感受到角色雲集的熱鬧氛圍，從拍照、互動到遊行，處處都有值得捕捉的萬聖節瞬間。後續更將推出變裝票選活動，邀請遊客展現獨具創意的萬聖造型。

暗黑之外也有萌趣 SNOOPY萬聖祭療癒登場萬聖驚喜不只一波！除了暗黑系鬼怪帶來驚聲尖叫，六福村再加碼推出「SNOOPY萬聖祭」，為墓碑鎮增添一抹萌萌的萬聖色彩！繽紛夢幻的萬聖南瓜園、超過2米的「閱讀SNOOPY」，以及充滿粉色少女心的卡哇伊SNOOPY巴士，都是打卡熱點。從驚聲尖叫到萌力爆棚，今年萬聖節就到六福村，一次收服「恐怖」與「可愛」兩大極端體驗。

恐怖蔓延至餐桌 惡靈餐廳開啟亡靈盛宴

這場萬聖冒險，可不只發生在墓碑鎮的街道之間，就連餐桌也成了故事延伸的舞台。令人毛骨悚然的沉浸式主題餐飲「惡靈餐廳」正式敞開大門，以萬聖節為靈感打造的骷髏王盛宴、亡靈屍骨特餐、膽顫魂飛特餐，讓吃飯也成為墓碑鎮冒險的一環。鬼娃芮妮也將在此現身，隨著《芮妮的無限詛咒》表演進行，餐桌與舞台之間的界線逐漸消失，原本的一頓晚餐逐漸變成一場不可預期的亡靈狂歡。你不是只坐在台下看表演的人，而是墓碑鎮十周年故事裡的一名角色。惡靈餐廳已開放線上訂位，可至 IN LINE 預約午餐及晚餐場次（https://ppt.cc/fgmZpx），驚悚與美味交織的極致盛宴—「骷髏王的盛宴」、「亡靈屍骨－戰斧牛排」及「膽顫魂飛套餐」。

萬聖優惠開跑 變裝599元、午後暢玩699元

六福村《墓碑鎮十周年：決戰時刻》檔期即日起至11月22日（日）推出雙重現場購票優惠，凡以鬼怪、搞怪為主題，且變裝面積達全身70%（含頭臉部、上身、下身有變裝或彩繪元素），即可享「萬聖主題變裝599元」，13:00後入園則有「萬聖午後票699元」好康價。

六福村今年加碼推出「SNOOPY萬聖祭」。圖／六福村提供