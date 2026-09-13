蝦皮購物攜手美國OpenAI深化電商AI應用 辦「亞太黑客松」助台灣育才

蝦皮購物母公司Sea與OpenAI舉辦黑客松亞太區系列賽「台灣站」，吸引超過600人報名，最終遴選逾百位開發者、學生及新創團隊成員參賽，運用OpenAI程式開發代理工具Codex，搭配最新一代旗艦模型GPT-6 Astra進行開發，聚焦「自主適應型AI」、「AI原生產品與營運」及「深度領域AI」三大挑戰方向，針對防詐資安、金融、電商及旅遊等真實場景開發AI應用。

Sea為美資股東占比近五成的全球科技公司，與美國頂尖AI企業的合作基礎深厚。此次黑客松是Sea與OpenAI合作持續深化的具體展現：雙方近期宣布將把OpenAI ChatGPT for Business整合進蝦皮生態圈，協助中小賣家自動生成商品描述、撰寫行銷素材並提升客服效率；今年稍早Sea也與Google合作開發AI Shopping Agent。透過與國際頂尖AI夥伴合作，Sea持續將AI技術應用於電商實際場景，推動台灣及區域數位商業的AI升級。

開幕典禮由蝦皮購物台灣及菲律賓總經理李毓晨、Sea COO Office總監Lee Chon Cheng，以及OpenAI亞太區技術執行總監Jon Sugihara共同主持，並邀集國家科學及技術委員會政務副主任委員陳炳宇、數位發展部數位產業署署長林俊秀、經濟部商業發展署署長蘇文玲、新加坡駐台北商務辦事處代表符秀麗、台北市電腦公會副總幹事黃益豐等貴賓出席。

陳炳宇表示，AI正在改變國際科研方法，也降低技術開發門檻；當工具與資源逐步到位後，下一步關鍵就在於開發者能否突破想像力的限制。

林俊秀分享，數發部目前推動「AI新十大建設」多項任務，期待未來能與OpenAI、Sea及蝦皮進一步深化交流合作。蘇文玲也指出，商發署今年推動「AI青年養成班」，與大專院校合作培育AI人才，盼透過產業參與，縮短人才培訓與實務應用之間的距離。

首次來台的Jon Sugihara表示，台灣目前已是全球Codex採用與參與度前十的市場之一，顯示台灣開發者社群具備相當實力。

評審團從技術創新、問題定義及執行力三大面向進行評選，最終冠軍由「TurnDeal」奪得，作品運用AI Agent依據消費者需求媒合商品，並與多個賣家進行議價，提供更符合需求的購物方案，獲得評審青睞。

李毓晨表示，蝦皮購物期望透過競賽與訓練資源，協助台灣開發者將AI能力轉化為解決真實問題的能力。他也強調，蝦皮購物持續將自身的AI技術轉化為賣家可以直接使用的工具，讓中小企業賣家不需要獨自摸索AI技術中最困難的部分，就能透過蝦皮提供的技術與指導，直接運用AI提升營運效率。蝦皮購物也將持續與政府、OpenAI合作，為台灣在地人才、賣家及消費者創造長期價值。

黑客松亞太區系列賽台灣站開幕典禮，（左起）Sea COO Office 總監 Lee Chon Cheng、經濟部商業發展署署長蘇文玲、新加坡駐台北商務辦事處代表符秀麗、蝦皮購物台灣及菲律賓總經理李毓晨、OpenAI Jon Sugihara、國家科學及技術委員會政務副主任委員陳炳宇、數位發展部數位產業署署長林俊秀、台北市電腦公會副總幹事黃益豐。圖／蝦皮購物提供

黑客松台灣站競賽現場，參賽團隊成員彼此交流討論，把握時間完成作品開發與提交。圖／蝦皮購物提供