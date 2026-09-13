對東方文化的纖細回眸 JAMEI CHEN發表2026秋冬系列「映境交響」

台灣資深服裝設計師品牌JAMEI CHEN陳季敏自1987年以來，將迎向品牌重要的40周年時刻。JAMEI CHEN本周於品牌天母「另空間」發表了2026秋冬系列「映境交響Reflected Orient」大秀。大秀並與現代藝術家蘇孟鴻合作，全數36套服裝融入設計師歷經40年深厚經驗後，以西方視角回望東方的叩問：當東方跳脫了符碼框架並「滲」入織品輪廓後、服裝該如何傾訴當代東方的優雅視角？

陳季敏表示，本季靈感源自去年在一塊義大利繪畫布料中看到了東方意象，進而將古典與當代、東方與西方進行不斷交錯的對話；「這麼多年來，我在全世界走過許多國家，過往的創作和設計也都是以西方美學視角所建構；但是今年我特別想在屬於自己的文化中溯源尋根，尋找新的可能。」陳季敏如斯表示。

面對快速變化的產業、消費者行為，陳季敏堅持「做自己想做的，不想迎合這個市場」，像是疫情前她在南歐旅行時就果斷將部份業務斷捨離，然這對品牌並非終結，也像畫上一個「分號」，代表暫時歇息而非徹底結束。

秀場空間大量以佈置蘇孟鴻的藝術屏風，藝術家將清代宮廷畫家郎世寧的花鳥畫等元素以普普藝術手法二創，成為空間與服裝大秀的重要對映。事實上屏風與服裝確有眾多相似之處：兩者皆是遮掩之物、但傳遞了真實本質；屏風隔絕了空間有其實用性、也可成為裝飾之物，一如服裝為肉體提供藏身之處、更是身形輪廓的具體修飾，且兩者各自以描繪、色彩、質地、工藝乘載了技藝和美。

綜觀JAMEI CHEN 2026秋冬服裝，深V交領長袍、落肩開襟罩衫與圍裹式上衣等結構被解構，將東方的留白含蓄融入西方的現代俐落。落肩罩衫與大衣選用頂級Napa小羊皮，宛如第二層肌膚般溫柔呵護；重磅數的雙面真絲緞與天然絲棉則以光澤回應動態，搭乘義大利工匠一筆一畫彩繪的透視絹網，在光影間綻放細緻層次。整體設計以落肩與寬版剪裁為核心，塑造出流暢且富含空間感的H型與直筒輪廓，並透過高腰束腰、長版外罩與下襬自然開衩等細節，在挺拔結構與輕盈間達到完美平衡。

值得一提的是，本季除透視薄紗、細緻蕾絲與霧面面料的異材質疊搭，另有多套採用頂級小羊皮的上衣或皮裙，既體現皮料的柔軟，更傳遞了兼容東西方的婉約古典，成套訂（總）價約在11至15萬不等並採量身訂製，可洽JAMEI CHEN天母「另空間」、預約鑑賞。

服裝上流動的色彩與模糊邊界，是自抽象表現主義大師Mark Rothko的「色域繪畫」（Color Field Painting）得到啟迪。圖／JAMEI CHEN提供

半透的薄紗寬袖上衣在似錦繁花刺繡下，流洩出若隱若現的東方女人香。圖／JAMEI CHEN提供

秀場空間並與台灣當代藝術家蘇孟鴻合作，以藝術屏風成為展場的重要裝飾。圖／JAMEI CHEN提供

不對稱裁片的高腰褲上，東方的印花圖像出自故宮收藏的清代珍本插畫。圖／JAMEI CHEN提供

白色低胸的小洋裝內襯以高領刺繡花卉薄紗上衣，嫵媚也浪漫。圖／JAMEI CHEN提供