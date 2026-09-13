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對東方文化的纖細回眸 JAMEI CHEN發表2026秋冬系列「映境交響」

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
台灣資深設計師品牌JAMEI CHEN陳季敏於品牌天母另空間發表了2026秋冬「映境交響Reflected Orient」系列，全數合計36套服裝。圖／JAMEI CHEN提供
台灣資深設計師品牌JAMEI CHEN陳季敏於品牌天母另空間發表了2026秋冬「映境交響Reflected Orient」系列，全數合計36套服裝。圖／JAMEI CHEN提供

台灣資深服裝設計師品牌JAMEI CHEN陳季敏自1987年以來，將迎向品牌重要的40周年時刻。JAMEI CHEN本周於品牌天母「另空間」發表了2026秋冬系列「映境交響Reflected Orient」大秀。大秀並與現代藝術家蘇孟鴻合作，全數36套服裝融入設計師歷經40年深厚經驗後，以西方視角回望東方的叩問：當東方跳脫了符碼框架並「滲」入織品輪廓後、服裝該如何傾訴當代東方的優雅視角？

陳季敏表示，本季靈感源自去年在一塊義大利繪畫布料中看到了東方意象，進而將古典與當代、東方與西方進行不斷交錯的對話；「這麼多年來，我在全世界走過許多國家，過往的創作和設計也都是以西方美學視角所建構；但是今年我特別想在屬於自己的文化中溯源尋根，尋找新的可能。」陳季敏如斯表示。

面對快速變化的產業、消費者行為，陳季敏堅持「做自己想做的，不想迎合這個市場」，像是疫情前她在南歐旅行時就果斷將部份業務斷捨離，然這對品牌並非終結，也像畫上一個「分號」，代表暫時歇息而非徹底結束。

秀場空間大量以佈置蘇孟鴻的藝術屏風，藝術家將清代宮廷畫家郎世寧的花鳥畫等元素以普普藝術手法二創，成為空間與服裝大秀的重要對映。事實上屏風與服裝確有眾多相似之處：兩者皆是遮掩之物、但傳遞了真實本質；屏風隔絕了空間有其實用性、也可成為裝飾之物，一如服裝為肉體提供藏身之處、更是身形輪廓的具體修飾，且兩者各自以描繪、色彩、質地、工藝乘載了技藝和美。

綜觀JAMEI CHEN 2026秋冬服裝，深V交領長袍、落肩開襟罩衫與圍裹式上衣等結構被解構，將東方的留白含蓄融入西方的現代俐落。落肩罩衫與大衣選用頂級Napa小羊皮，宛如第二層肌膚般溫柔呵護；重磅數的雙面真絲緞與天然絲棉則以光澤回應動態，搭乘義大利工匠一筆一畫彩繪的透視絹網，在光影間綻放細緻層次。整體設計以落肩與寬版剪裁為核心，塑造出流暢且富含空間感的H型與直筒輪廓，並透過高腰束腰、長版外罩與下襬自然開衩等細節，在挺拔結構與輕盈間達到完美平衡。

值得一提的是，本季除透視薄紗、細緻蕾絲與霧面面料的異材質疊搭，另有多套採用頂級小羊皮的上衣或皮裙，既體現皮料的柔軟，更傳遞了兼容東西方的婉約古典，成套訂（總）價約在11至15萬不等並採量身訂製，可洽JAMEI CHEN天母「另空間」、預約鑑賞。

服裝上流動的色彩與模糊邊界，是自抽象表現主義大師Mark Rothko的「色域繪畫」（Color Field Painting）得到啟迪。圖／JAMEI CHEN提供
服裝上流動的色彩與模糊邊界，是自抽象表現主義大師Mark Rothko的「色域繪畫」（Color Field Painting）得到啟迪。圖／JAMEI CHEN提供

半透的薄紗寬袖上衣在似錦繁花刺繡下，流洩出若隱若現的東方女人香。圖／JAMEI CHEN提供
半透的薄紗寬袖上衣在似錦繁花刺繡下，流洩出若隱若現的東方女人香。圖／JAMEI CHEN提供

秀場空間並與台灣當代藝術家蘇孟鴻合作，以藝術屏風成為展場的重要裝飾。圖／JAMEI CHEN提供
秀場空間並與台灣當代藝術家蘇孟鴻合作，以藝術屏風成為展場的重要裝飾。圖／JAMEI CHEN提供

不對稱裁片的高腰褲上，東方的印花圖像出自故宮收藏的清代珍本插畫。圖／JAMEI CHEN提供
不對稱裁片的高腰褲上，東方的印花圖像出自故宮收藏的清代珍本插畫。圖／JAMEI CHEN提供

白色低胸的小洋裝內襯以高領刺繡花卉薄紗上衣，嫵媚也浪漫。圖／JAMEI CHEN提供
白色低胸的小洋裝內襯以高領刺繡花卉薄紗上衣，嫵媚也浪漫。圖／JAMEI CHEN提供

帶有西方抽象藝術的沙漏剪裁上衣搭配東方宮廷風格的寬褲與繡花風格鞋履，呈現了東西交匯的特有美感。圖／JAMEI CHEN提供
帶有西方抽象藝術的沙漏剪裁上衣搭配東方宮廷風格的寬褲與繡花風格鞋履，呈現了東西交匯的特有美感。圖／JAMEI CHEN提供

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