快訊

洗完澡沖熱水還冷水？專家揭「防霉關鍵」：錯1步濕氣全吹進客廳

亞運男籃／關鍵戰22分大勝卡達 中華隊晉級8強

如何預防失智、保持大腦健康？神經科醫揭6個護腦習慣：社交最能刺激大腦

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭智善招牌「偷飯賊」幫你送到家！foodpanda獨家限定料理9月16日開吃

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
foodpanda攜手鄭智善主廚旗下人氣品牌「甜蜜蜜」，自9月16日起獨家開賣2款限定料理。記者沈昱嘉／攝影
foodpanda攜手鄭智善主廚旗下人氣品牌「甜蜜蜜」，自9月16日起獨家開賣2款限定料理。記者沈昱嘉／攝影

「港點女王」鄭智善把招牌料理送到你家！延續「你排隊也吃不到的，叫foodpanda送～」系列企劃，foodpanda第二彈攜手鄭智善主廚旗下人氣品牌「甜蜜蜜」，自9月16日起獨家推出「甜蜜蜜炸醬炒飯」與「甜蜜蜜番茄湯麵」2款限定料理，每日上午11點開賣、每日限量100份，讓消費者不用飛韓國、不用搶訂位，在家就能品嚐名廚料理。

私下是「白飯控」的鄭智善，將韓國國民外送美食炸醬重新翻玩，打造限定「甜蜜蜜炸醬炒飯」，粒粒分明的香炒飯搭配濃郁韓式炸醬，直接以韓國形容超下飯料理的「偷飯賊」為它掛保證，笑稱「一眨眼就能把整碗飯吃光」。另一款「甜蜜蜜番茄湯麵」則從廣東番茄湯麵汲取靈感，加入酸甜、微麻微辣風味，被鄭智善封為喝酒後最想來一碗的「醒酒神物」。她也分享獨家吃法，麵吃完後可將湯底加熱拌飯，再加一點黑醋，更能提味。

鄭智善表示，料理推出前也特別針對外送情境調整製作方式。她指出，韓國外送市場同樣盛行，消費者對美味的標準也越來越高，因此料理在製作過程中必須做出變化，才能讓餐點送到消費者手中時，仍盡可能維持如現煮般的口感。例如麵條容易因外送時間變糊，就會特別調整烹煮時間。甜蜜蜜開店後，團隊也持續調整服務，希望逐步做到與韓國一樣，未來店面菜單也會依消費者回饋持續更新。

foodpanda觀察，平台韓式料理一年創造約6億元業績、年增2成，韓國話題廚藝節目熱播期間，韓式料理業績更較前4個月成長20%。甜蜜蜜台灣首店首波訂位開放後，4人以下席次不到24小時即全數額滿；此次僅開放12席的pandapro會員限定體驗，更吸引超過千名會員登記搶抽。

除了限定料理，foodpanda自9月16日至10月16日推出甜蜜蜜全品項7折優惠；pandapro指定會員輸入「甜蜜蜜請你吃」，還有機會搶下每日限量 30 份免費指定餐點。此外，甜蜜蜜聯名T恤、帽款及陶瓷碗等韓潮周邊也同步開放全台訂購，9月22日前下訂更有機會獲贈「吃的胖胖達美耐皿碗組（含湯匙）」，每日限量10組，送完為止。

Uber Eats近日也宣布與王品集團「瘋美食」會員串接服務正式上線。透過Uber Eats App點購王品旗下餐點，只要完成會員綁定，即可同步累積瘋美食會員點數、享有會員回饋。根據Uber Eats App內部數據，上線首週平均每3位透過Uber Eats點購王品餐點的消費者，就有1位完成會員串接，反應相當熱烈。

會員串接方式簡單，消費者於Uber Eats App點購王品旗下品牌餐點，結帳時在「王品瘋美食會員」欄位輸入手機號碼即可完成綁定，12月31日前下單還可享1%瘋美食點數回饋。目前王品旗下19個品牌、逾346家門市皆可透過Uber Eats點購，其中石二鍋、12mini快煮小火鍋最受歡迎。

此外，Uber Eats與王品即日起至9月22日推出多品牌買1送1優惠，並加碼Uber One會員專屬綁定滿額8.5折回饋。

foodpanda與甜蜜蜜合作2款料理，包括只有foodpanda吃得到的「甜蜜蜜炸醬炒飯」；另一款「甜蜜蜜番茄湯麵」則是鄭智善極具風格的個人代表作。記者黃筱晴／攝影
foodpanda與甜蜜蜜合作2款料理，包括只有foodpanda吃得到的「甜蜜蜜炸醬炒飯」；另一款「甜蜜蜜番茄湯麵」則是鄭智善極具風格的個人代表作。記者黃筱晴／攝影

foodpanda攜手鄭智善主廚旗下人氣品牌「甜蜜蜜」，自9月16日起獨家開賣2款限定料理。記者沈昱嘉／攝影
foodpanda攜手鄭智善主廚旗下人氣品牌「甜蜜蜜」，自9月16日起獨家開賣2款限定料理。記者沈昱嘉／攝影

foodpanda將鄭智善招牌黑色眼線、經典拔絲動作與迷因元素融入甜蜜蜜限量聯名韓潮周邊，推出 T 恤、帽款及陶瓷碗。記者黃筱晴／攝影
foodpanda將鄭智善招牌黑色眼線、經典拔絲動作與迷因元素融入甜蜜蜜限量聯名韓潮周邊，推出 T 恤、帽款及陶瓷碗。記者黃筱晴／攝影

foodpanda 料理 白飯

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

9月外送平台優惠 foodpanda「甜蜜蜜」獨家上線 Uber Eats最高折140元

三商巧福冷凍調理包75折！新品水餃登場 福勝亭定食199元

Coupang酷澎火箭購物節9月登場 WOW會員指定商品天天7折

Coupang酷澎強化跨境選品 韓系美妝官方直營館集結50大品牌

相關新聞

曾放話「外遇一定離婚」！她親身經歷後提3理由改口：事情沒想像中簡單

在遭受外遇之前，我一直以為自己是個「斬立決」的人，只要伴侶偷吃，我會立刻離婚，沒有第二個選項。但遭受外遇後，我歷經了從未想像的心理震盪，人活得像行屍走肉，日子過得渾渾噩噩。我發覺事情不如自己想像得單純，面對一個共同生活超過十幾年以上、彼此有熟悉的生活模式、夫妻間有習慣的步調，不是要割捨就做得到。對其他人來說，就算外遇的另一半不是好老公，卻是孩子們的好爸爸，或者，他是家裡的經濟支柱，為了現實考量，有的老婆就算想離開，也不得不委曲求全，以維繫家庭的完整。

「我們明明很幸福」另一半卻外遇？3個原因揭開背叛真相

「婚姻明明很幸福，但另一半還是外遇？」事情發生後，我經常反覆思考這個問題。

「我很愛老婆，但還是外遇了」人夫親揭偷吃心態：以為一切都在掌控中

有時候的確會問自己：我是不是不愛妳所以才這樣？當時我發現我給自己的答案是：我很愛妳，可是我不確定妳是否愛我…

騎士停待轉區卻挨罰1800元！ 原因曝光網友全炸鍋：逼人直接左轉

機車族在路口依規定兩段式左轉，竟可能一不小心就吃上千元罰單。日前有網友指出，機車在進入路口機慢車待轉區時，若輪胎壓到行人穿越道（斑馬線），將依《道路交通管理處罰條例》以駕車行駛人行道開罰最高1,800元。貼文曝光後，大批騎士紛紛怒轟政府政策紙上談兵，自嘲「以後進待轉區得先學倒車入庫」。

洗完澡沖熱水還冷水？專家揭「防霉關鍵」：錯1步濕氣全吹進客廳

換季時節氣候潮濕悶熱，浴室牆角容易冒出惱人的黑斑霉菌。許多人洗完澡後習慣隨手沖洗牆面，但究竟該用「熱水」還是「冷水」才能徹底防霉？日本知名衛浴大廠TOTO日前接受日媒《grape》專訪指出，最後收尾必須使用「冷水」沖洗降溫才能壓制霉菌滋生。此外，不少人習慣開著浴室門通風，其實是造成霉菌孢子四處擴散的大地雷。

常戴帽子會禿頭？皮膚科醫師破除迷思： 這些「NG戴法」才傷毛囊

許多人習慣騎車戴安全帽、上班戴鴨舌帽，出門為了防曬更是一整天帽不離頭，直到洗頭時驚見排水孔滿地落髮，才懷疑是「頭髮被帽子活活悶壞」。對此，皮膚科專科醫師柯博桓破除迷思指出，戴帽子本身並不會直接導致禿頭或改變毛囊基因；若長期忽視頭皮衛生，帽子才會淪為誘發落髮的「隱形幫兇」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。