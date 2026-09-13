鄭智善招牌「偷飯賊」幫你送到家！foodpanda獨家限定料理9月16日開吃

「港點女王」鄭智善把招牌料理送到你家！延續「你排隊也吃不到的，叫foodpanda送～」系列企劃，foodpanda第二彈攜手鄭智善主廚旗下人氣品牌「甜蜜蜜」，自9月16日起獨家推出「甜蜜蜜炸醬炒飯」與「甜蜜蜜番茄湯麵」2款限定料理，每日上午11點開賣、每日限量100份，讓消費者不用飛韓國、不用搶訂位，在家就能品嚐名廚料理。

私下是「白飯控」的鄭智善，將韓國國民外送美食炸醬重新翻玩，打造限定「甜蜜蜜炸醬炒飯」，粒粒分明的香炒飯搭配濃郁韓式炸醬，直接以韓國形容超下飯料理的「偷飯賊」為它掛保證，笑稱「一眨眼就能把整碗飯吃光」。另一款「甜蜜蜜番茄湯麵」則從廣東番茄湯麵汲取靈感，加入酸甜、微麻微辣風味，被鄭智善封為喝酒後最想來一碗的「醒酒神物」。她也分享獨家吃法，麵吃完後可將湯底加熱拌飯，再加一點黑醋，更能提味。

鄭智善表示，料理推出前也特別針對外送情境調整製作方式。她指出，韓國外送市場同樣盛行，消費者對美味的標準也越來越高，因此料理在製作過程中必須做出變化，才能讓餐點送到消費者手中時，仍盡可能維持如現煮般的口感。例如麵條容易因外送時間變糊，就會特別調整烹煮時間。甜蜜蜜開店後，團隊也持續調整服務，希望逐步做到與韓國一樣，未來店面菜單也會依消費者回饋持續更新。

foodpanda觀察，平台韓式料理一年創造約6億元業績、年增2成，韓國話題廚藝節目熱播期間，韓式料理業績更較前4個月成長20%。甜蜜蜜台灣首店首波訂位開放後，4人以下席次不到24小時即全數額滿；此次僅開放12席的pandapro會員限定體驗，更吸引超過千名會員登記搶抽。

除了限定料理，foodpanda自9月16日至10月16日推出甜蜜蜜全品項7折優惠；pandapro指定會員輸入「甜蜜蜜請你吃」，還有機會搶下每日限量 30 份免費指定餐點。此外，甜蜜蜜聯名T恤、帽款及陶瓷碗等韓潮周邊也同步開放全台訂購，9月22日前下訂更有機會獲贈「吃的胖胖達美耐皿碗組（含湯匙）」，每日限量10組，送完為止。

Uber Eats近日也宣布與王品集團「瘋美食」會員串接服務正式上線。透過Uber Eats App點購王品旗下餐點，只要完成會員綁定，即可同步累積瘋美食會員點數、享有會員回饋。根據Uber Eats App內部數據，上線首週平均每3位透過Uber Eats點購王品餐點的消費者，就有1位完成會員串接，反應相當熱烈。

會員串接方式簡單，消費者於Uber Eats App點購王品旗下品牌餐點，結帳時在「王品瘋美食會員」欄位輸入手機號碼即可完成綁定，12月31日前下單還可享1%瘋美食點數回饋。目前王品旗下19個品牌、逾346家門市皆可透過Uber Eats點購，其中石二鍋、12mini快煮小火鍋最受歡迎。

此外，Uber Eats與王品即日起至9月22日推出多品牌買1送1優惠，並加碼Uber One會員專屬綁定滿額8.5折回饋。

foodpanda與甜蜜蜜合作2款料理，包括只有foodpanda吃得到的「甜蜜蜜炸醬炒飯」；另一款「甜蜜蜜番茄湯麵」則是鄭智善極具風格的個人代表作。記者黃筱晴／攝影

foodpanda攜手鄭智善主廚旗下人氣品牌「甜蜜蜜」，自9月16日起獨家開賣2款限定料理。記者沈昱嘉／攝影