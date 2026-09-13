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《驀然回首》彼此一筆一畫交織出的夢想 成生命裡無法割捨一部分

聯合新聞網／ 來一杯奶茶
《驀然回首》／劇照
《驀然回首》／劇照

由《鏈鋸人》作者藤本樹創作、曾被改編成動畫電影的《驀然回首》，這次交由《小偷家族》名導是枝裕和拍成真人版，並由新生代演員出口夏希與蒔田彩珠主演；電影高度還原原作中的秋田街景與四季，讓兩位少女共同創作、彼此追趕的歲月，多了真正生活過的質感。

劇情主要描述擅長畫四格漫畫、享受同學崇拜的藤野，某天遇見了從未到校上課、畫功卻遠勝於她的京本。

《驀然回首》／劇照
《驀然回首》／劇照

原本素未謀面的兩人，因為對漫畫共同的熱愛而相遇，從競爭、仰望到並肩創作，也在彼此身上找到繼續畫下去的理由；是一段關於友情、夢想，也是看完會在內心隱隱發酵充滿後勁的故事。

《驀然回首》從動畫到電影都令我印象深刻的，是藤野與京本之間那種「因為有對方，才有了現在的自己」的關係。

《驀然回首》／劇照
《驀然回首》／劇照

她們並非是剛好擁有相同夢想的朋友...藤野因為京本而更加拚命地畫，京本也因為藤野，第一次有勇氣走出自己的房間；相互追趕、肯定，將本屬於個人的夢，一層一層疊成了兩人的未來。

真人版最讓我驚訝的，是電影畫面中景色與場景的還原度：雪地、街道、房間與四季的變化，像動畫直接走進了現實；比起動畫的濃縮與銳利，真人版多了一種真實生活過的痕跡，更能感受到她們確實陪伴彼此走過了很長一段人生。

《驀然回首》／劇照
《驀然回首》／劇照

世界上或許有很多一起追夢的人，但能遇見一個真正改變自己、讓自己成為現在這個人的夥伴，是非常難得而深刻的事。

想必人生中也都有類似的經驗，曾經深深影響過自己的任何人事物、作品或偶像，即使接下來的道路只能靠自身力量獨自往前，但那個影響過自己的夢想、目光與甚至是某個曾經給過自己的力量的人，早已留在自己的作品裡，那份深刻會持續下去，會跨越時空與現實，一直活在心底面。

看過動畫版並且被深深感動的人，應該也能和我一樣，對真人電影版高還原度感到再次愛上這個故事以及兩位主角。

所謂「驀然回首」，也許就是回頭才發現：自己走過的每一步，其實一直都有對方留下的痕跡。

◎本文獲 來一杯奶茶 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

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