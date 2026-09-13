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《懺悔》命案只是入口 滿島光演技讓陰暗故事多了溫度

聯合新聞網／ 來一杯奶茶
《懺悔》／劇照
《懺悔》／劇照

《懺悔》原以為會是部很沉重、壓迫的懸疑電影，因為畢竟導演是拍過《告白》的中島哲也...且故事從一名偵探遭到殺害開始，自然會認為重點是追查凶手。

劇情看到最後才發現，命案只是入口，真正要揭開，一群大人埋藏多年的秘密，及面對家人那些始終說不出口的愧疚。

故事從追查9年前的一起嬰兒綁架案開始，把不同人物的過去拚接起來。前半段節奏有點亂，時間線與人物切換得很快，需花點時間搞清楚「現在到底在演誰」...隨劇情人物關係逐漸清楚後，會讓人想知道當年究竟發生了什麼。

《懺悔》／劇照
《懺悔》／劇照

自己滿喜歡電影後半段的轉變...把重心從「誰做的」移到「為什麼會這樣做」。

當故事談到身心障礙兒童、父母責任與長期照顧的壓力，也會發現人生很多事情真的沒有標準答案。

《懺悔》／劇照
《懺悔》／劇照

有些選擇讓人生氣、逃避讓人無奈，但若處在角色的位置，又好像不是完全不能理解。

演員也是這部電影很好看的地方。西島秀俊、滿島光、黑木華、柴崎幸、役所廣司等人放在同一部電影裡。不少角色即使戲份不算多，還是能留下印象。

《懺悔》／劇照
《懺悔》／劇照

特別是滿島光，演技精湛，讓原本偏陰暗的故事增添不少溫度。

當然，《懺悔》並非完全沒有問題...129分鐘片長不短，前段剪輯比較零碎，後半段又從冷調懸疑逐漸走向溫情，有些地方確實稍微煽情...

整體來說自己滿喜歡《懺悔》的，前面確實需要花點時間搞懂人物關係，但故事慢慢拼起來後就滿好看的。

沒有那種一直丟反轉、追求刺激的懸疑片，而是把更多篇幅留給角色與家庭關係。

◎本文獲 來一杯奶茶 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

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