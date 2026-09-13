燦坤線上購物開放預購iPhone 18 Pro系列1分鐘完售！最熱門款就是它

燦坤昨天（9月12日）晚間8點在燦坤線上購物網站開放iPhone 18 Pro Max與iPhone 18 Pro新機預購活動，開賣不到1分鐘即秒殺完售，只要在燦坤預購成功，9月18日開賣日當天保證取貨，同時享有一對一尊榮交機服務，還可透過門市專業人員協助，免費進行無痛「蘋安無憂轉資料服務」（價值700元）。

根據燦坤線上購物網站的預購數據統計，銷售王為頂規旗艦款「iPhone 18 Pro Max」，以容量256GB規格最快售磬，主要原因是iPhone 18 Pro Max 256GB具備歷代最強續航、大螢幕優勢及AI應用體驗，尤其多數果粉可能早已有固定的雲端服務，像是iCloud、Google Photos、Dropbox等，256GB容量已能應付日常需求，因而被視為CP值最高規格，其中又以「勃根地紅色」最受果粉喜愛。

燦坤亦提醒果粉，購買iPhone新機記得要加購燦坤獨家JustCare行動裝置險（每月最低358元起），無論是手滑摔壞、泡水故障甚至是遭竊損失，皆能享有每年最高3次免費維修或付費置換的保障。燦坤更以「門市實體守護」為經營核心，提供果粉一條龍的貼心服務，從購機的尊榮交機、資料備份轉移服務、燦坤獨家Just care行動保險裝置，亦配有Apple原廠認證iOS、Mac檢定的優質專員，提供精緻到位的服務，門市也提供齊全的配件，每月定期於燦坤全台指定門市舉辦「Apple教學小教室」活動或講師進階課程。燦坤也延續Apple原廠的經典教育價活動，祭出獨享教育價與優惠價倂行折抵，即日起至9月30日還有獨家舊換新加碼享最高20%回饋折抵購新機金額回饋；其他Apple指定商品亦享有舊換新加碼最高10%回饋獨家優惠活動，舊換新前可至燦坤線上購物「舊換新估價服務」。

9月18日將正式迎來iPhone 18 Pro Max與iPhone 18 Pro的新機開賣日，燦坤會員可把握開賣第一波的限量名額，詳情可參考各門市公告或燦坤3C臉書粉絲團為主。

歡慶Apple新品上市，即日起至9月30日燦坤集結近70家知名周邊品牌共同響應參與「周邊品牌心動聯合慶」活動，包括Anker、ADATA、acer、SAMPO、PX大通、Kinyo、SP廣穎電通、亞果元素、Energizer勁量、ESR、RHINOSHIELD犀牛盾、UAG、Maktar、UGREEN、Momax、PanzerGlass、SwitchEasy、UGREEN、Verbatim等，涵蓋保護殼、保護貼、充電設備、行動電源、儲存備份及影音周邊等品類，同時祭出限時激省獨家周邊最低51折起、手機周邊商品全面9折起。

此次活動特別推薦多款果粉必備配件，包括PX大通雙Type-C快充48W電源供應器享限時加購價400元，相當於51折；PX大通Qi2.2 25W磁吸感應無線充電座享限時加購價1,818元，享73折優惠；AGM菁英PD 45W充電組享限時加購價499元，相當於56折；Anker A2674 336 67W GaN急速充電器（黑）＋Anker Type-C 240W耐髒充電線1M（黑）享限時加購價799元，約66折；Maktar Qubii Power SE超能備份享限時加購價1,490元，相當於75折，具備全自動備份、容量無限擴充、30W快充三大功能，是iPhone用戶換機備份資料的必備神器。另有Apple新機指定款防護組合（內含保護殼＋保護貼）享限時會員價880元起。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。