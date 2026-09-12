Apple Watch Series 12、Ultra 4健康升級有感！AirPods 5也藏驚喜

Apple秋季發表會日前盛大登場，鎂光燈焦點雖被話題十足的首款摺疊機iPhone Duo牢牢吸引，但同場亮相的Apple Watch系列與AirPods 5，其實也藏有不少升級驚喜。

全新Apple Watch Series 12與Apple Watch Ultra 4，最大亮點首推全新「健康感測系統」。新一代感測架構換上尺寸更大、更加省電的綠色LED光學心率感測器，並搭配環繞排列、數量加倍的梯形光電二極體，實現全天候每5秒連續測量心率與心率變異（HRV），同時維持全天候電池續航力。這項技術經過逾1,000名不同背景受試者的科學研究驗證，並與市面主流智慧手錶比較，證實具備穿戴式裝置中最精準的心率感測表現。

透過更高頻率的HRV量測，Apple Watch能更細緻掌握日常壓力與體能恢復狀態，進一步提供全新0至10分的「準備指數」。系統會綜合分析睡眠分數、近期活動負荷與日間生命徵象，動態調整每日分數，並提供「恢復」、「量力而為」、「準備就緒」及「全力以赴」等建議，協助使用者安排日常行程與運動訓練。

另一項升級焦點是由全新S11晶片驅動的「音訊智慧」（Audio Intelligence），涵蓋4大功能，包括支援離線運作的「聲音辨識」、更即時的Shazam音樂辨識，以及Siri對話摘要與即時倒轉回顧。其中，Siri對話摘要可理解周遭交流並整理重點；「即時倒轉回顧」則只需按2下數位錶冠，就能將過去15秒的談話內容轉換成文字顯示，方便臨時記錄食譜、專有名詞或他人推薦的書單。

針對外界對裝置是否「隨時在聽」的隱私疑慮，Apple強調「音訊智慧」的核心架構建立於S11晶片內建的「安全隔離區」，新音訊會持續覆蓋舊資料且不會存檔。使用者也能自訂功能運作時段或隨時關閉，未存取的摘要則會在7天後自動銷毀。

外觀方面，Apple Watch Series 12鋁金屬錶款新增深古銅色，鈦金屬款則推出燦金色，精密陶瓷錶殼也驚喜回歸，提供珍珠白與夜藍色。Apple Watch Ultra 4則針對極限運動需求強化續航，室外體能訓練模式最長可達45小時，並推出全新半透明海洋錶帶Apple Watch Series 12售價13,900元起，Apple Watch Ultra 4售價27,900元起，即日起開放預訂，預計9月18日正式在台供貨。

至於同步亮相的AirPods 5，則鎖定喜歡開放式耳機配戴感、又希望擁有主動式降噪功能的使用者。新款導入多孔聲學架構與新一代「適應性等化」，進一步提升聲音細節，搭配改良後的運算音訊演算法，降噪效果相比AirPods 4主動式降噪款最高提升50%。

AirPods 5同時支援通透模式、適應性音訊與對話感知，並在Apple Intelligence驅動下，只要按壓耳機柄即可啟動「即時翻譯」，讓跨語言溝通更加流暢。

價格方面，AirPods 5標準款售價4,490元，搭配無線充電盒版本售價5,190元，並配備力度感測器，可在耳機柄上滑動快速調整音量。全系列即日起開放預購，預計9月18日與新款Apple Watch同步上市。

Apple Watch Series 12現在全天候每5秒測量1次心率，使用者透過錶面即可隨時一眼查看即時心率。記者黃筱晴／攝影

AirPods 5採用全新多孔聲學架構和改良的運算音訊演算法，所消除的噪音量比AirPods 4主動式降噪款最高可達50%。記者黃筱晴／攝影

Apple秋季發表會日前盛大登場，除了旗艦新機，同場亮相的Apple Watch系列與AirPods 5，也有不少升級驚喜。記者黃筱晴／攝影