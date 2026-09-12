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燦坤 iPhone18 Pro 預購不到1分鐘完售 「這規格與新色」最快被掃光

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
Apple 新品iPhone 18 Pro Max與iPhone 18 Pro今晚開放預購，燦坤線上預購1分鐘完售，燦坤預購成功，9月18日開賣日保證取貨。業者／提供
Apple 新品iPhone 18 Pro Max與iPhone 18 Pro今晚開放預購，燦坤線上預購1分鐘完售，燦坤預購成功，9月18日開賣日保證取貨。業者／提供

蘋果新機預購熱潮再現。3C通路商燦坤（2430）12日晚間8時在官方線上購物網站啟動iPhone18 Pro Max與iPhone18 Pro新機預購活動，開賣不到1分鐘即告秒殺完售。

燦坤表示，凡於線上預購成功者，18日正式開賣當天保證取貨，門市並提供一對一交機及價值700元的免費資料移轉服務。

根據燦坤公布的首波線上預購數據，本次買氣由頂規旗艦款「iPhone18 Pro Max」拔得頭籌，其中又以256GB容量規格最快售罄。

燦坤指出，今年新機搭載全球首款2奈米A20 Pro晶片，續航力大幅提升，iPhone18 Pro Max影片播放時間最長可達45小時、iPhone18 Pro則可達36小時；相機規格亦首度導入支援可變光圈的4800萬畫素Fusion主相機，可滿足夜拍、人像、團拍與風景等多種情境，加上動態島縮小、支援Apple Intelligence與Siri AI應用，以及採用航空級鋁合金機身與超瓷晶盾玻璃，推升旗艦機款的買氣集中度。

針對256GB容量率先搶購一空，燦坤分析，該規格同時兼顧頂規性能、大螢幕優勢與價格實用性，加上多數果粉平時已有使用iCloud、Google Photos或Dropbox等雲端空間的習慣，256GB已足以應付日常拍照、錄影、各類App與遊戲需求，大幅減少對機身大容量的依賴，因而被市場視為CP值最高的首選規格。

在新機配色方面，今晚人氣由全新主打色「勃根地紅」拔得頭籌，該色系融合紅紫基調，具備高辨識度與奢華質感，成為最具話題性的代表色；另一款全新配色「冰川藍」買氣緊追在後，經典的銀色與黑色則各自擁有穩定支持族群。

此外，燦坤此次針對「超越卡Surpass會員」建置專屬預購專區並保留配額，會員專區買氣同樣熱絡，多款熱門色系與規格均在短時間內被搶購一空。

燦坤表示，在AI功能落地、可變光圈相機升級、長續航與大螢幕影音體驗帶動下，顯著提高消費者的換機意願，樂觀看待今年蘋果秋季新品上市後的銷售動能，預期將為後續營收帶來實質挹注。

燦坤 iPhone 3C

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