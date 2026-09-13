中秋烤肉怎麼準備？肉品、海鮮到蔬菜 一次整理採買

中秋烤肉早已超越「節慶習慣」，躍升為一場展現生活品味與熱情款待的「餐桌提案」。有人約三五好友在家小聚，有人帶著孩子一起準備晚餐，也有人趁著連假安排露營、戶外聚會；也有人只想在難得的連假裡，好好休息，輕鬆吃頓飯、陪伴家人。

今年，不妨試試「減法備料、加倍質感」的提案！從高品質肉品、清爽蔬菜、鮮味海鮮，到即食烤物與現煎服務，Mia C'bon以多元選擇，讓每個人都能依照自己的生活節奏與喜好，組合出一桌「剛剛好想品味細緻油花與柔嫩口感，可選擇匠和牛由Mia C'bon與日本森精肉株式會社聯手推出的「匠和牛」，嚴選鹿兒島A5等級黑毛和牛，每月新鮮空運來台。細緻如雪花的油花快速炙烤後入口即化，只需灑上少許海鹽或調味粉，就能品嚐極致油脂香氣，是犒賞家人或款待要客的餐桌主角。

圖／業者提供

偏好濃郁肉香 可選擇匠黑牛

喜歡鮮明肉香與適度嚼感，「匠黑牛」（日本和牛與乳牛的第一代混種牛）則是另一最佳推薦。匠黑牛為日本和牛與乳牛的第一代混種牛，兼具柔嫩肉質與適度油花，相較於和牛，風味更為清爽不膩口，適合多人共享與多樣化搭配。

平衡風味：搭配蔬菜與海鮮讓餐桌更有層次

一桌令人回味的烤肉，除了肉品，也需要蔬菜與海鮮來點綴。當油脂豐富的肉品遇上清甜蔬菜與鮮味海鮮，反而能讓整桌風味更有層次變化。像是 Mia C'bon 優境生鮮甜椒、有機櫛瓜、冷泉去殼筊白筍，簡單清洗、切片後就能直接上烤網，利用炭火帶出蔬菜自然的甜味與香氣。若想進一步減少備料時間，樂鮮燒肉包菜組或源鮮享食蔬活蔬菜拆封即可食用，對於想快速完成一桌烤肉的人來說更加方便。

中秋烤肉海鮮推薦：除了蝦子 文蛤也是經典選擇

頂級龍蝦身是野生龍蝦捕獲後急速冷凍，僅保留最精華的龍蝦身，可以輕鬆品嘗龍蝦肉那結實飽滿、Q彈鮮甜的風味！直接上火炭烤，保證是中秋燒烤最搶手的美味！履歷牛奶文蛤是在養殖池中加入牛奶或醱酵乳等營養成分，直接烤來吃、煮湯或搭配其他料理，都能讓中秋餐桌多一種選擇。

用醬料輕鬆探索世界風味：從極致美式到日式微奢

烤肉的美味，除了來自食材本身，醬料與調味的巧妙運用更是賦予靈魂的關鍵，換一款醬料，就能立刻變成完全不同的風味。

濃郁重口味必備： 美式BBQ燒烤醬的煙燻美學、日式濃醬味噌的甘醇發酵，拿來醃製豬五花與牛肋條，爽快感直接拉滿！ 奢華系肉品擔當： 高級肉品不需要過度調味，簡單撒點特調鹽粉，或者沾一點松露醬，瞬間秒飛高級鐵板燒餐廳。 解膩與百變的靈魂： 烤好的肉片裹上鹹甜涮嘴的特調日式燒肉醬，或是沾點香辣醬提味；最後別忘了經典的柚子系水果沾醬，酸爽解膩，一口接一口完全停不下來！

圖／業者提供

不想花時間備料？即食烤物也是中秋聚餐的便利選擇

Mia C'bon 提供日式照燒雞肉蔥串、坦都里去骨雞腿排、中東火焰烤棒腿、日式醬燒雞腿等選擇，透過退冰或簡單加熱即可享用，再搭配切片水果、調理包，就能快速增加餐桌上的豐富度。

Mia C'bon的門市職人現煎牛排服務，讓想吃牛排的人可以少一道料理準備，同時保留現煎料理的香氣與儀式感。