嫌飛機不夠快竟直接跳傘！黑白大廚鄭智善短影音玩很大 驚喜企劃曝光

「黑白大廚」鄭智善這次真的「拚了」！在最新釋出的短影音中，她自韓國「甜蜜蜜」餐廳主動請纓，親自提著外送盒出發執行配送任務，沒想到一路從補妝、搭地鐵趕機場，到嫌飛機飛得不夠快，最後竟使出跳傘絕招，從高空一路降落台灣，再現身台北街頭騎上foodpanda外送機車，隨即正式揭曉「甜蜜蜜」即將於9月16日在foodpanda獨家上架的消息。

在短影音開場中，鄭智善仍身在韓國「甜蜜蜜」餐廳，突然決定親自出馬送餐。她提起外送盒走進美妝店，先抓緊時間補妝，接著一路搭乘地鐵前往機場。看似只是一次普通的外送任務，但隨著時間一分一秒逼近，劇情卻開始急轉直下。

「要遲了、要遲了」、「已經沒有時間了！」鄭智善一路焦急碎念，到了飛機上仍不見緊張情緒消退。為了搶時間，她甚至直接向空服人員提出要求，希望飛機可以「再飛快一點」，但面對空服人員以飛航安全為由的婉拒，她似乎也知道正常方法已經行不通。

下一秒，她乾脆祭出非常規手段，拋下一句「看來只能用這個方法了」，隨即從飛機上直接跳傘，展開一場充滿電影感的「極速送餐任務」。

從韓國一路飛越海洋來到台灣，鄭智善的降落路線也成了短影音中的另一大亮點。她自東海大學教堂高處滑下，接著現身台北101屋頂，再一路降落至西門町漢中街的彩虹地板，從校園地標、城市天際線一路玩到台北街頭，最後騎上foodpanda外送機車，正式完成這場誇張又充滿速度感的「跨國配送」。

而這場大費周章的跨國任務，真正目的也在影片最後揭曉。鄭智善現身台灣，不只是為了送餐，而是要親自宣布「甜蜜蜜」獨家餐點與韓潮週邊將於9月16日至10月16日於foodpanda獨家上架、限量開賣，讓台灣消費者不用親自到餐廳，也能透過外送平台一次搜羅限定美食與韓流周邊。

從主廚親自配送，到嫌飛機飛得不夠快，甚至不惜跳傘來台，影片以一路升級的誇張劇情製造笑點，也把「跨國送餐」的概念，化成一場充滿速度感的城市冒險。