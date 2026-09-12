快訊

食安風波自主停業一周…嘉義知名火雞肉飯才剛復業 卻驚傳火警

減重成功秀身材！G級童顏偶像曬火辣背心照 1細節竟引爆網論戰

聽新聞
0:00 / 0:00

屈臣氏週年慶千件商品任意混搭第2件4折 再推「躺平鴨」限量加價購

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
屈臣氏週年慶攜手人氣IP「SSEBONGRAMA躺平鴨」，推出「Duck躺贏學」系列限量加價購。圖／屈臣氏提供
屈臣氏週年慶攜手人氣IP「SSEBONGRAMA躺平鴨」，推出「Duck躺贏學」系列限量加價購。圖／屈臣氏提供

屈臣氏週年慶即日起至10月7日開跑，祭出千件商品任意混搭第2件4折，同步推出醫美天天85折、各品類滿額贈與商品提貨券等多重優惠。今年週年慶更攜手人氣IP「SSEBONGRAMA躺平鴨」，推出「Duck躺贏學」系列限量加價購，將懶洋洋的BOORI、追求自由的COCORI與星期一幽靈MONDE帶進日常生活；即日起至9月16日並於台北西門店打造「躺平限定店」，從店內地面、貨架到空間陳列藏入角色彩蛋，好逛又好拍。

即日起至10月7日屈臣氏週年慶推出千件商品任意混搭第2件4折，涵蓋保養、彩妝、健康補給與個人用品等多元品類；活動期間醫美全品牌天天85折，醫美／護膚折扣後消費滿388元贈壓縮洗臉巾20入、折扣後滿888元再享150元商品提貨券，買1送1品項也能同享優惠；開架彩妝／隱形眼鏡折扣後消費滿688元贈「揪乾心鴨擦手巾—奔跑款／躺平款」；健康商品折扣後滿1,200元贈100元商品提貨券，另可享買任一商品加購價999元「萬室Duck集除濕機」。

此外，衛生棉／護墊／棉條／私密清潔折扣後滿388元贈「晃鴨晃壓克力擺飾」一個；專櫃全品牌滿2,000元再贈200元商品提貨券。

呼應現代人「偶爾躺一下、充飽電再出發」的生活態度，屈臣氏攜手「SSEBONGRAMA躺平鴨」推出「Duck躺贏學」系列加價購。首波7款商品即日起至10月7日於全台屈臣氏門市與官方網路商店同步登場，消費不限金額即可加購。包括3款「折疊購物袋」、附掛繩設計的「Chill一杯迷你冰霸杯」；BOORI、COCORI、MONDE共3款「牽牽手磁吸絨毛娃娃」、兼具收納功能的「合掌坐坐陪伴包」，以及大頭款、躺平款兩種造型的「超Chill鴨絨毛娃娃」；居家系列推出BOORI造型「開燈鴨聲控拍拍燈」；另有數位印花限定「萬室Duck集除濕機」。上述商品數量有限、售完為止。

迎接9月開學季，屈臣氏推出「青春有禮」學生會員專屬優惠，即日起至10月7日於全台指定73間屈臣氏實體門市登場，學生出示學生證即可享雙重好康：出示學生證並新申辦加入屈臣氏會員，當日不限金額消費，即可獲得「歐芮坦衣物香氛袋」一份，晨曦花香、清新綠茶、典雅玫瑰3款隨機提供，每會員限兌換一份，數量有限、送完為止；學生會員出示學生證，於門市單筆消費滿500元即可現折50元，開架彩妝及隱形眼鏡也適用，每位會員每筆消費限享優惠一次。活動期間單筆消費滿500元還可獲得抽獎資格，有機會抽中價值500元的熊貓美食金，共抽10名。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

屈臣氏週年慶即日起至10月7日開跑，祭出千件商品任意混搭第2件4折，同步推出醫美天天85折、各品類滿額贈與商品提貨券等多重優惠。圖／屈臣氏提供
屈臣氏週年慶即日起至10月7日開跑，祭出千件商品任意混搭第2件4折，同步推出醫美天天85折、各品類滿額贈與商品提貨券等多重優惠。圖／屈臣氏提供

即日起至9月16日於屈臣氏西門店打造「躺平限定店」，從店內地面、貨架到空間陳列藏入角色彩蛋。圖／屈臣氏提供
即日起至9月16日於屈臣氏西門店打造「躺平限定店」，從店內地面、貨架到空間陳列藏入角色彩蛋。圖／屈臣氏提供

即日起至9月16日於屈臣氏西門店打造「躺平限定店」，連人氣YouTuber茵聲都直呼想原地躺平。圖／屈臣氏提供
即日起至9月16日於屈臣氏西門店打造「躺平限定店」，連人氣YouTuber茵聲都直呼想原地躺平。圖／屈臣氏提供

屈臣氏推出「Duck躺贏學」系列加價購，首波7款商品即日起至10月7日於全台屈臣氏門市與官方網路商店同步登場，消費不限金額即可加購，數量有限、售完為止。圖／屈臣氏提供
屈臣氏推出「Duck躺贏學」系列加價購，首波7款商品即日起至10月7日於全台屈臣氏門市與官方網路商店同步登場，消費不限金額即可加購，數量有限、售完為止。圖／屈臣氏提供

屈臣氏週年慶即日起至10月7日開跑，祭出千件商品任意混搭第2件4折，同步推出醫美天天85折、各品類滿額贈與商品提貨券等多重優惠。圖／屈臣氏提供
屈臣氏週年慶即日起至10月7日開跑，祭出千件商品任意混搭第2件4折，同步推出醫美天天85折、各品類滿額贈與商品提貨券等多重優惠。圖／屈臣氏提供

屈臣氏 商品 躺平

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

Coupang酷澎強化跨境選品 韓系美妝官方直營館集結50大品牌

歡慶41週年！「POYA寶雅線上買」獨家推「褲褲兔」聯名周邊集印花0元換　滿額登錄抽MacBook Neo等豐富大獎

9月外送平台優惠 foodpanda「甜蜜蜜」獨家上線 Uber Eats最高折140元

日本「3COINS」登台 momo購物網成全台獨家官方線上通路、限時85折起

相關新聞

嫌飛機不夠快竟直接跳傘！黑白大廚鄭智善短影音玩很大 驚喜企劃曝光

「黑白大廚」鄭智善這次真的「拚了」！在最新釋出的短影音中，她自韓國「甜蜜蜜」餐廳主動請纓，親自提著外送盒出發執行配送任務，沒想到一路從補妝、搭地鐵趕機場，到嫌飛機飛得不夠快，最後竟使出跳傘絕招，從高空一路降落台灣，再現身台北街頭騎上foodpanda外送機車，隨即正式揭曉「甜蜜蜜」即將於9月16日在foodpanda獨家上架的消息。

屈臣氏週年慶千件商品任意混搭第2件4折 再推「躺平鴨」限量加價購

屈臣氏週年慶即日起至10月7日開跑，祭出千件商品任意混搭第2件4折，同步推出醫美天天85折、各品類滿額贈與商品提貨券等多重優惠。今年週年慶更攜手人氣IP「SSEBONGRAMA躺平鴨」，推出「Duck躺贏學」系列限量加價購，將懶洋洋的BOORI、追求自由的COCORI與星期一幽靈MONDE帶進日常生活；即日起至9月16日並於台北西門店打造「躺平限定店」，從店內地面、貨架到空間陳列藏入角色彩蛋，好逛又好拍。

沙漠色系碰撞賽車魂！RICHARD MILLE雙秒追針計時碼表 刷新美學視野

極速狂飆的引擎聲浪在荒漠深處漸次平息，取而代之的是高級製表廠內細密嚴謹的機械齒輪運聲響。RICHARD MILLE再次突破複雜時計的美學極限，發表全新RM 65-01沙色Quartz TPT®石英纖維雙秒追針計時碼表。這款限量150只的工藝傑作，以沙漠為意象，溫暖沙色表殼完美呼應綠色表帶與細節設計，譜寫出沉穩而富層次感的情感樂章。

四重陀飛輪與點唱機的美式公路浪漫 海瑞溫斯頓探索微型的工藝極限

被譽為「鑽石之王」的海瑞溫斯頓（Harry Winston），不僅在頂級珠寶領域樹立奢華標桿，更積極踏入高級複雜機械表款殿堂。品牌近日在台呈現了三款高工藝複雜時計：史詩陀飛輪10號腕表、Opus 14腕表與Quadri Tourbillon懷表，將專業珠寶鑲嵌工藝與高度複雜的機芯結構交融，將精密的運轉軌跡化為視覺藝術，展現時光交織的珍稀之美。

新舞臺藝術節登場 3.5米巨偶開唱偏鄉童圓夢

中國信託文教基金會主辦的「中國信託新舞臺藝術節」戶外公益場今天在南港登場，現場化身戶外偶戲派對，吸引大批親子觀眾同歡。

立陶宛「甜餃」連日網路掀話題 意外助攻奇美新開發芒果與鳳梨甜水餃

立陶宛「甜餃」連日在網路掀起話題，顛覆不少台灣人對水餃的想像、網友討論「水餃怎麼是甜的？」，奇美食品小編也上網回應「我們其實有賣！」。奇美今年推出「芒果甜心餃」與「鳳梨甜心餃」，把熱帶水果包進Q彈餃皮裡，挑戰「水餃就該是鹹的」既定印象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。