屈臣氏週年慶千件商品任意混搭第2件4折 再推「躺平鴨」限量加價購

屈臣氏週年慶即日起至10月7日開跑，祭出千件商品任意混搭第2件4折，同步推出醫美天天85折、各品類滿額贈與商品提貨券等多重優惠。今年週年慶更攜手人氣IP「SSEBONGRAMA躺平鴨」，推出「Duck躺贏學」系列限量加價購，將懶洋洋的BOORI、追求自由的COCORI與星期一幽靈MONDE帶進日常生活；即日起至9月16日並於台北西門店打造「躺平限定店」，從店內地面、貨架到空間陳列藏入角色彩蛋，好逛又好拍。

即日起至10月7日屈臣氏週年慶推出千件商品任意混搭第2件4折，涵蓋保養、彩妝、健康補給與個人用品等多元品類；活動期間醫美全品牌天天85折，醫美／護膚折扣後消費滿388元贈壓縮洗臉巾20入、折扣後滿888元再享150元商品提貨券，買1送1品項也能同享優惠；開架彩妝／隱形眼鏡折扣後消費滿688元贈「揪乾心鴨擦手巾—奔跑款／躺平款」；健康商品折扣後滿1,200元贈100元商品提貨券，另可享買任一商品加購價999元「萬室Duck集除濕機」。

此外，衛生棉／護墊／棉條／私密清潔折扣後滿388元贈「晃鴨晃壓克力擺飾」一個；專櫃全品牌滿2,000元再贈200元商品提貨券。

呼應現代人「偶爾躺一下、充飽電再出發」的生活態度，屈臣氏攜手「SSEBONGRAMA躺平鴨」推出「Duck躺贏學」系列加價購。首波7款商品即日起至10月7日於全台屈臣氏門市與官方網路商店同步登場，消費不限金額即可加購。包括3款「折疊購物袋」、附掛繩設計的「Chill一杯迷你冰霸杯」；BOORI、COCORI、MONDE共3款「牽牽手磁吸絨毛娃娃」、兼具收納功能的「合掌坐坐陪伴包」，以及大頭款、躺平款兩種造型的「超Chill鴨絨毛娃娃」；居家系列推出BOORI造型「開燈鴨聲控拍拍燈」；另有數位印花限定「萬室Duck集除濕機」。上述商品數量有限、售完為止。

迎接9月開學季，屈臣氏推出「青春有禮」學生會員專屬優惠，即日起至10月7日於全台指定73間屈臣氏實體門市登場，學生出示學生證即可享雙重好康：出示學生證並新申辦加入屈臣氏會員，當日不限金額消費，即可獲得「歐芮坦衣物香氛袋」一份，晨曦花香、清新綠茶、典雅玫瑰3款隨機提供，每會員限兌換一份，數量有限、送完為止；學生會員出示學生證，於門市單筆消費滿500元即可現折50元，開架彩妝及隱形眼鏡也適用，每位會員每筆消費限享優惠一次。活動期間單筆消費滿500元還可獲得抽獎資格，有機會抽中價值500元的熊貓美食金，共抽10名。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

屈臣氏週年慶即日起至10月7日開跑，祭出千件商品任意混搭第2件4折，同步推出醫美天天85折、各品類滿額贈與商品提貨券等多重優惠。圖／屈臣氏提供

即日起至9月16日於屈臣氏西門店打造「躺平限定店」，從店內地面、貨架到空間陳列藏入角色彩蛋。圖／屈臣氏提供

即日起至9月16日於屈臣氏西門店打造「躺平限定店」，連人氣YouTuber茵聲都直呼想原地躺平。圖／屈臣氏提供

屈臣氏推出「Duck躺贏學」系列加價購，首波7款商品即日起至10月7日於全台屈臣氏門市與官方網路商店同步登場，消費不限金額即可加購，數量有限、售完為止。圖／屈臣氏提供