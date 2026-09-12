沙漠色系碰撞賽車魂！RICHARD MILLE雙秒追針計時碼表 刷新美學視野

極速狂飆的引擎聲浪在荒漠深處漸次平息，取而代之的是高級製表廠內細密嚴謹的機械齒輪運聲響。RICHARD MILLE再次突破複雜時計的美學極限，發表全新RM 65-01沙色Quartz TPT®石英纖維雙秒追針計時碼表。這款限量150只的工藝傑作，以沙漠為意象，溫暖沙色表殼完美呼應綠色表帶與細節設計，譜寫出沉穩而富層次感的情感樂章。

將時光凝鍊於腕間，需要極致工藝的層層推敲。表殼採用的Quartz TPT®石英纖維，是將多層二氧化硅纖維浸潤品牌專屬特殊樹脂後，經由6巴壓力與120℃高溫高壓淬鍊而成。每款耗時數月研發新色的石英纖維，在表面呈現出獨一無二、且無法複製的天然紋理。配合延續品牌經典的酒桶形表殼結構與五級鈦合金花鍵螺絲，堅固輕盈的材質是頂級科技的呈現，更賦予表款獨一無二的情感靈魂。

透過精密設計的鏤空面盤，內部歷經五年耗時研發的RMAC4自動上鍊機芯展露無遺，這「顆」搭載5赫茲高振頻、可變慣性擺輪的機械心臟，每小時振動可達36,000次，進而實現精準至1/10秒的優異計時精準度；機芯內部整合了六齒導柱輪、垂直耦合裝置與雙秒追針系統，更搭配專利快速上鍊按鈕、功能選擇器與可變幾何自動盤，將前衛的賽車精神轉化為流暢無阻的機械運作。

從過往的Carbon TPT®碳纖維、紅金、鈦合金，到如今驚豔亮相的沙色Quartz TPT®石英纖維，RM 65-01系列持續開拓複雜功能腕表的多元色採可能，RICHARD MILLE將極致材料工程、純正賽車DNA與傳統高級製表哲學相融，讓配戴者在彈指間，隨時感知時間流轉的動人韻律。

RM 65-01沙色Quartz TPT®石英纖維雙秒追針計時碼表在藍寶石底蓋展現了備有可變幾何自動盤的RMAC4機芯。圖／RICHARD MILLE提供

製表師正精細組裝RMAC4自動上鍊機芯，展現高複雜雙秒追針結構。圖／RICHARD MILLE提供

組裝人員以工具夾取細緻鏤空組件，呈現精密機芯的極致工藝。圖／RICHARD MILLE提供

RMAC4不僅具有雙追針計時碼表功能，同時並提供RICHARD MILLE引以為傲的功能選擇器，複雜兼具實用思維。圖／RICHARD MILLE提供