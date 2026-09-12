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沙漠色系碰撞賽車魂！RICHARD MILLE雙秒追針計時碼表 刷新美學視野
極速狂飆的引擎聲浪在荒漠深處漸次平息，取而代之的是高級製表廠內細密嚴謹的機械齒輪運聲響。RICHARD MILLE再次突破複雜時計的美學極限，發表全新RM 65-01沙色Quartz TPT®石英纖維雙秒追針計時碼表。這款限量150只的工藝傑作，以沙漠為意象，溫暖沙色表殼完美呼應綠色表帶與細節設計，譜寫出沉穩而富層次感的情感樂章。
將時光凝鍊於腕間，需要極致工藝的層層推敲。表殼採用的Quartz TPT®石英纖維，是將多層二氧化硅纖維浸潤品牌專屬特殊樹脂後，經由6巴壓力與120℃高溫高壓淬鍊而成。每款耗時數月研發新色的石英纖維，在表面呈現出獨一無二、且無法複製的天然紋理。配合延續品牌經典的酒桶形表殼結構與五級鈦合金花鍵螺絲，堅固輕盈的材質是頂級科技的呈現，更賦予表款獨一無二的情感靈魂。
透過精密設計的鏤空面盤，內部歷經五年耗時研發的RMAC4自動上鍊機芯展露無遺，這「顆」搭載5赫茲高振頻、可變慣性擺輪的機械心臟，每小時振動可達36,000次，進而實現精準至1/10秒的優異計時精準度；機芯內部整合了六齒導柱輪、垂直耦合裝置與雙秒追針系統，更搭配專利快速上鍊按鈕、功能選擇器與可變幾何自動盤，將前衛的賽車精神轉化為流暢無阻的機械運作。
從過往的Carbon TPT®碳纖維、紅金、鈦合金，到如今驚豔亮相的沙色Quartz TPT®石英纖維，RM 65-01系列持續開拓複雜功能腕表的多元色採可能，RICHARD MILLE將極致材料工程、純正賽車DNA與傳統高級製表哲學相融，讓配戴者在彈指間，隨時感知時間流轉的動人韻律。
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