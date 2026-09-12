四重陀飛輪與點唱機的美式公路浪漫 海瑞溫斯頓探索微型的工藝極限

被譽為「鑽石之王」的海瑞溫斯頓（Harry Winston），不僅在頂級珠寶領域樹立奢華標桿，更積極踏入高級複雜機械表款殿堂。品牌近日在台呈現了三款高工藝複雜時計：史詩陀飛輪10號腕表、Opus 14腕表與Quadri Tourbillon懷表，將專業珠寶鑲嵌工藝與高度複雜的機芯結構交融，將精密的運轉軌跡化為視覺藝術，展現時光交織的珍稀之美。

史詩陀飛輪Histoire de Tourbillon 10號腕表是Harry Winston首度在「史詩陀飛輪」此一系列採用4個獨立陀飛輪，將精巧工整的機械宇宙

安放於白金與玫瑰金表殼內。機芯共使用左右2組調速系統與中央協調裝置，並搭配2對快速上鍊發條盒，因而令4個陀飛輪皆以36秒為周期穩定旋轉，表款並具備藍寶石水晶鏡面與倒角拋光橋板，讓前衛的機械結構在近距離鑑賞時更顯微縮也壯闊的動人景緻。

延伸自四重陀飛輪技術的「Quadri Tourbillon懷表」，則將工藝賦予了懷表的形式。整體設計靈感取自品牌紐約第五大道旗艦店的拱門意象，4個獨立陀飛輪在面盤中對稱排列，完美融合Harry Winston的美式建築美學，更讓高複雜機械轉化為極具視覺震撼的時計藝術。

第三款大作則是由著名製表師Franck Orny和Johnny Girardin共創的「匠心傳奇Opus 14腕表」，其靈感源自美國知名的66號國道、公路餐廳與復古點唱機。手表在演繹精密複雜外更結合專利的微型點唱機機制，可透過按鈕切換本地時間、GMT兩地時間、日期，與印有海瑞溫斯頓先生簽名的星光大道徽章顯示盤。雙獨立發條盒提供68小時時間動力與5次換盤運轉，在方寸之間、重現具有搖滾、硬派生活風格聯想的美式公路風情。

Opus14腕表的非圓形立體機芯，除了具備繁複的顯示機制，更從點唱機結構得到靈感、致敬美式公路文化。圖／Harry Winston提供

Histoire de Tourbillon 10號腕表的背面，機芯底板與夾板的輪廓佈局不禁讓人聯想到紐約地下鐵的活力與展延，並印有限量編號。圖／Harry Winston提供

海瑞溫斯頓Quadri Tourbillon懷表，18K白金、手上鍊機芯由662個零件組成、時間與動力儲存顯示、四陀飛輪，價格店洽。圖／Harry Winston提供