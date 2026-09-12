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四重陀飛輪與點唱機的美式公路浪漫 海瑞溫斯頓探索微型的工藝極限
被譽為「鑽石之王」的海瑞溫斯頓（Harry Winston），不僅在頂級珠寶領域樹立奢華標桿，更積極踏入高級複雜機械表款殿堂。品牌近日在台呈現了三款高工藝複雜時計：史詩陀飛輪10號腕表、Opus 14腕表與Quadri Tourbillon懷表，將專業珠寶鑲嵌工藝與高度複雜的機芯結構交融，將精密的運轉軌跡化為視覺藝術，展現時光交織的珍稀之美。
史詩陀飛輪Histoire de Tourbillon 10號腕表是Harry Winston首度在「史詩陀飛輪」此一系列採用4個獨立陀飛輪，將精巧工整的機械宇宙
安放於白金與玫瑰金表殼內。機芯共使用左右2組調速系統與中央協調裝置，並搭配2對快速上鍊發條盒，因而令4個陀飛輪皆以36秒為周期穩定旋轉，表款並具備藍寶石水晶鏡面與倒角拋光橋板，讓前衛的機械結構在近距離鑑賞時更顯微縮也壯闊的動人景緻。
延伸自四重陀飛輪技術的「Quadri Tourbillon懷表」，則將工藝賦予了懷表的形式。整體設計靈感取自品牌紐約第五大道旗艦店的拱門意象，4個獨立陀飛輪在面盤中對稱排列，完美融合Harry Winston的美式建築美學，更讓高複雜機械轉化為極具視覺震撼的時計藝術。
第三款大作則是由著名製表師Franck Orny和Johnny Girardin共創的「匠心傳奇Opus 14腕表」，其靈感源自美國知名的66號國道、公路餐廳與復古點唱機。手表在演繹精密複雜外更結合專利的微型點唱機機制，可透過按鈕切換本地時間、GMT兩地時間、日期，與印有海瑞溫斯頓先生簽名的星光大道徽章顯示盤。雙獨立發條盒提供68小時時間動力與5次換盤運轉，在方寸之間、重現具有搖滾、硬派生活風格聯想的美式公路風情。
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