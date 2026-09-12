立陶宛「甜餃」連日網路掀話題 意外助攻奇美新開發芒果與鳳梨甜水餃

立陶宛「甜餃」連日在網路掀起話題，顛覆不少台灣人對水餃的想像、網友討論「水餃怎麼是甜的？」，奇美食品小編也上網回應「我們其實有賣！」。奇美今年推出「芒果甜心餃」與「鳳梨甜心餃」，把熱帶水果包進Q彈餃皮裡，挑戰「水餃就該是鹹的」既定印象。

奇美食品表示，許多台灣人認為水餃離不開高麗菜、韭菜、豬肉再配蒜泥醬油；但餃子樣貌其實比想像中更多元，部分歐洲地區以水果、起司等入餡的甜餃並不罕見。

業者指出，深耕海外市場超過10年，餃子不只是台灣人熟悉的日常美味，也是品牌走向世界的重要產品。從北美、紐澳、日本一路拓展至歐洲，奇美食品更於波蘭羅茲建立熟水餃生產基地，從消費者喜好、食材到通路，持續理解不同市場的飲食文化，讓台灣美味真正走進世界各地的餐桌。

奇美食品說，芒果、鳳梨都包進去，讓台灣味也能有國際新吃法。「芒果甜心餃」以香甜芒果搭配中式餃皮，入口帶出濃郁果香；「鳳梨甜心餃」則走酸甜清爽路線，創造水果與餃子的跨界組合。除了水煮，也推薦氣炸或油炸，外皮金黃酥脆後，更有「水果派」般的甜點口感。至於甜餃到底該不該沾醬油？奇美食品表示「就交給勇敢的網友實測」。