曠野的繽紛奇想 Paul Smith x Barbour三度聯名 演繹秋冬野性奢華
兩大英國時尚傳奇Paul Smith與Barbour第三度攜手，發表2026秋冬全新聯名系列。本季形象視覺由導演Leonn Ward執導、攝影師William Waterworth與造型師Rose Forde共同打造形象廣告，靈魂角色Paul與Baz再度回歸，啟程前往蘇格蘭參加著名的布雷馬集會。劇情描述Baz因記錯日期提早2個月抵達高地運動會訓練場地，未能與前妻Linda順利重逢，這場充滿英式幽默的意外旅程，卻在壯麗景致中交織出蘇格蘭高地的熱情與深厚傳統。
本季核心立基於Paul Smith對Barbour兩款原創經典格紋的重新想像，將繽紛粉紅與明黃織入獨家設計，貫穿服飾內裡與搶眼面料。經典Beaufort外套選用美麗諾羊毛方窗格紋面料，融匯大格紋剪裁美學，Transport外套以炭灰色混色美麗諾羊毛打造，深海軍藍燈芯絨Beaufort外套則運用多元面料賦予標誌輪廓豐富層次，經典油布夾克也煥發著鮮明的秋日氣息。
源自1970年英格蘭諾丁漢3x3公尺小店的Paul Smith，如今全球超過50國擁有逾120間門市；而John Barbour於1894年在南希爾茲創立的Barbour，歷經超過130年五代家族傳承，業務遍及55國，2024年5月董事長Margaret Barbour女爵士更獲頒英國國王查爾斯三世皇家認證。
從1910年歷史檔案庫汲取靈感，Barbour並推行Wax for Life永續計畫，包含自1921年創立的重新上蠟修復，以及Re-Loved循環再造計畫，讓戶外機能外套再獲新生。這趟跨越百年的合作，將戶外實用基因與樂觀色彩完美淬鍊，全系列並已在門市與官網Paulsmith.com及Barbour.com正式發售，邀請時尚迷一同探索繽紛野性、懷舊也其趣無窮的英倫風尚。
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