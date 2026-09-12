珍奶配干邑！婁峻碩體驗軒尼詩中秋茶酒新玩法 全台精選KTV喝得到

今年中秋，軒尼詩將干邑與茶文化放進節慶團聚場景，以「月滿軒尼詩，新意共此時」為主題，推出X.O與V.S.O.P中秋佳節限量禮盒，從瓶身設計到品飲方式，都加入茶文化元素，為熟悉的中秋送禮與聚會添新意。曾受邀赴香港參與軒尼詩2026中秋限定品牌概念快閃店「Under The Moon Truck」的台灣藝人婁峻碩（SHOU），也親自體驗干邑搭茶飲的全新喝法，其中以台灣人熟悉的珍珠奶茶加入干邑，更成為現場最受矚目的話題特調。

此次軒尼詩以「茶、酒、月」作為中秋概念主軸，將茶藝與干邑兩種東西方工藝傳承放在同一張餐桌上。婁峻碩在香港現場試飲軒尼詩V.S.O.P搭配不同茶飲的特調，從熟悉的台灣味到較細緻的茶香層次，感受到干邑與茶飲碰撞後所帶來的不同風味。

對於今年的中秋限量禮盒，婁峻碩首先注意到的是整體設計與送禮質感。他認為，中秋送禮不只是選一瓶酒，從拿到手的第一刻，到放上餐桌後呈現的樣子，都是傳遞心意的一部分；而軒尼詩今年把飲用方式一併融入禮盒概念，也讓他印象深刻。「以前送酒就是送一瓶酒，今年可以告訴家人，泡一壺烏龍、加點冰塊就能調出一杯，這件事本身就很有中秋團聚的感覺。」

今年兩款中秋限量禮盒也以不同風格呈現茶與月的意象。軒尼詩V.S.O.P以鮮明色彩與流暢線條呈現較活潑的視覺風格，呼應歡聚場合的輕快氣氛；軒尼詩X.O則以深邃干邑琥珀色搭配銀色細節，整體更顯沉穩典雅，將X.O一貫的尊榮質感與茶文化歷經時間淬鍊的意涵相互呼應。

除了禮盒，軒尼詩也將「干邑＋茶」的創意進一步延伸至調飲。香港「Under The Moon Truck」現場推出三款以V.S.O.P為基底的限定特調，包括「軒尼詩珍珠奶茶」、「軒尼詩V.S.O.P玉霧茉茶」及「軒尼詩V.S.O.P鹽韻西瓜麥茶」，分別運用珍珠奶茶、冷萃茉莉綠茶與龍眼、以及大麥茶、西瓜與海鹽等元素，從台灣日常飲品到清爽茶飲，探索干邑更生活化的喝法。

其中最吸睛的「軒尼詩珍珠奶茶」，直接把台灣代表性的日常飲品與干邑結合，也讓婁峻碩留下深刻印象。他形容，珍珠奶茶原本就是台灣人再熟悉不過的味道，但加入干邑後，奶茶的香氣與口感多了更深的層次，原本熟悉的飲品也因此產生不同面貌。「它不是要改變你熟悉的東西，而是讓你用新的方式喜歡它。」

另一款「V.S.O.P玉霧茉茶」則走較細緻的香氣路線，以茉莉與龍眼的輕盈香氣襯托干邑韻味；「V.S.O.P鹽韻西瓜麥茶」則以大麥茶、西瓜與海鹽營造清爽口感，再由干邑收尾。婁峻碩認為，前者適合慢慢品飲，後者則更適合熱鬧的聚會場合。

這股「茶酒」新風味也從香港延伸回台灣。軒尼詩此次攜手KTV品牌ROAR，將香港快閃活動中受到矚目的「軒尼詩奶茶」帶進台灣精選KTV門市限量供應，讓干邑不只出現在傳統品飲場合，也走進台灣熟悉的歡唱與聚會場景。官方建議以1：4比例調製，讓干邑香氣與奶香、茶香交融，消費者也可依個人口味調整比例；實際套餐及供應內容則依各合作店家公告為準。

軒尼詩X.O與V.S.O.P中秋佳節限量禮盒目前已於台灣指定通路上市。其中X.O中秋佳節限量禮盒內含700ml軒尼詩X.O干邑白蘭地，建議售價新台幣6,470元；V.S.O.P中秋佳節限量禮盒則內含700ml軒尼詩V.S.O.P干邑白蘭地，建議售價新台幣1,595元，兩款皆可於全國精選菸酒及葡萄酒專門店選購，V.S.O.P另於大型量販通路及連鎖超市販售。

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婁峻碩體驗軒尼詩奶茶，感受干邑與奶茶文化的創意交融。這杯以軒尼詩V.S.O.P為基底的限定特調，現已進駐全台精選KTV，讓中秋聚會多一份意想不到的滋味。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

軒尼詩2026中秋佳節限量禮盒：V.S.O.P及X.O兩款禮盒均飾以茶葉紋樣勾勒而成的月輪圖騰，茶、酒、月三者相映，是今年最具心意的中秋饋禮。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

婁峻碩親身感受軒尼詩2026中秋佳節限量禮盒，以茶葉月輪圖騰鐫刻瓶身的V.S.O.P與X.O限量禮盒，現已於台灣指定通路正式上市。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康