還在煩惱中秋送禮？十大人氣禮盒類型曝光 第一名「永遠經典」

中秋節除了賞月、烤肉，另一項「年度必修課」就是送禮！每到節日前夕，送什麼總讓人傷腦筋。長輩偏愛養生、好入口、親朋好友講究體面，送給同事又不能太有負擔，就連月餅口味都得先摸清對方喜好。

隨著送禮需求越來越多元，中秋禮盒也不只有月餅一種選擇。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點網友討論度最高的中秋節十大送禮類型，想送得有面子又不踩雷，就一起來看看哪一類最受網友青睞！

而《送禮溫度計》也將持續跟著不同節慶與送禮情境，整理網友關注的送禮選擇，陪讀者掌握最新趨勢，找到符合心意、不失禮數又實用的好選項。

No.1 月餅

《網路溫度計DailyView》

說到中秋送禮，月餅禮盒絕對是最經典、最不容易出錯的選擇之一。不只蛋黃酥、鳳梨酥、綠豆椪等熟悉滋味，近年也持續加入流心、奶黃、芋泥等創新口味，讓老派糕餅多了不少新鮮感。

今年台北101也特別推出中秋月餅禮盒，分為「臻品款」與「精選款」兩款選擇。前者集結花椒芝麻核桃、紅棗桂圓、奶黃流心、奶黃芝麻及黑金菠蘿蛋黃酥等經典風味，搭配來自寶元紀嚴選南投產區金萱茶，並附上具有收藏價值的台北101沖茶器，將品茗、賞月與歡聚時光一次收藏；後者則以原味與黑金菠蘿蛋黃酥為主角，層層酥香外皮包覆綿密豆沙餡與鹹香蛋黃，搭配簡約質感的禮盒設計，不論親友相聚還是企業贈禮都非常合適。

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寶吉祥蛋糕專賣則主打「黃金酥」禮盒，以乳酪取代傳統蛋黃，選用優質紅雲豆、日本海藻糖與無水奶油慢火熬煮成低糖紅豆沙，並堅持手工反覆擀捲、靜置熟成，再烘焙出層層分明的酥皮。入口清爽不厚重，同時保有濃郁奶香與綿密口感，以創新餡料搭配細膩職人工藝，為經典中秋糕點增添耳目一新的風味，也讓送禮多了一份精緻巧思。

No.2 餅乾、糖果

比起講究傳統儀式感，糖果、餅乾走的是輕鬆又討喜的路線！不論是曲奇餅乾、費南雪、牛軋糖、巧克力，還是各式造型糖果，小巧好分食的特性，特別適合辦公室同事、朋友或家中有小孩的家庭。值得關注的是，品牌推出的節慶限定包裝往往相當吸睛，拿來當中秋伴手禮既方便又有氣氛。

像是鮮乳坊近期推出的中秋禮盒，嚴選優質原料搭配品牌鮮乳，共有「曲奇餅乾」與「極蛋捲」兩款選擇。其中「曲奇餅乾」除了人氣經典原味，還有選用法國進口巧克力製成的苦甜可可、以及融合台灣在地炭焙茶香的鐵觀音口味；「極蛋捲」則提供原味、可可與蜂蜜三種口味。兩款禮盒皆以奢華燙金元素點綴包裝，兼顧豐富口味與精緻質感，送禮自用都相當體面。

No.3 茶葉

示意圖／Gemini

中秋團聚少不了飯後閒聊，茶葉禮盒也因此成為兼具質感與實用性的送禮選擇。不管是清香型烏龍茶、熟成普洱或台灣在地高山茶，都能依照收禮者的飲茶習慣挑選。特別是長輩或喜好品茶的親友，一盒茶禮便是最有儀式感的節慶伴手禮。

不少網友在社群媒體上推薦各具特色的茶禮盒，「因為是送男友家裡人，故希望是那種送禮好看或特別的！目前有爬很多文，也有看到一些蠻特別的都在參考範圍內！！例如韓國特殊傳統的中秋禮盒、茶葉禮盒......等等」、「中秋節大魚大肉又吃月餅，搭配一杯茶剛剛好。不管送長輩、朋友、客戶，或是想送外國朋友一份具有台灣特色的禮物，我覺得都很適合」。

No.4 水果

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中秋送水果，文旦絕對是最有節日代表性的選項。無論在市場、超市或賣場，總能看見一箱箱飽滿的文旦，清甜多汁的口感，也承載著團圓平安意涵，成為家戶必備的應景水果。近年水果禮盒也加入哈密瓜、日本蜜柑、麝香葡萄等水果，透過不同搭配增添豐富度。

其中，八里區農會每逢文旦柚產季便受到矚目，從果實生長到採收，都經過農園主人細心照料與嚴格篩選。文旦剝開後，果肉晶瑩飽滿、香氣清甜，入口細嫩多汁，讓不少網友吃過後在Google評論區留下好評，「八里區農會的柚子超讚，超細嫩、甜美」，還有人分享「往年中秋節都會購買八里農會文旦贈送給親友與客戶」，支持在地農產的同時，更成為節慶送禮選擇。

No.5 咖啡

如果收禮者喜歡喝咖啡，中秋送禮不妨換個思路！不論是精品咖啡豆、濾掛咖啡，還是不同產區的風味組合，都能按照對方平時飲用習慣挑選。相較於需要特定場合品嚐的禮盒，咖啡更容易融入日常生活，早晨沖一杯、午後再來一杯，讓中秋心意延續到節日之外。

以哈本咖啡推出的《月耀金藏》中秋禮盒「酒漬咖啡-滿盈款」為例，不僅以「月光寶藏」為主題，融合台北金華老街與京都金錦町風情，設計出曜石黑與風華流金的禮盒外觀，內容物更包含威士忌、蜂蜜酒兩款酒漬咖啡掛耳包，搭配金箔竹炭桂花鳳梨酥或金箔抹茶桂圓鳳梨酥一同享用，當季美味成為不少消費者選購的佳節禮盒。

No.6 保健食品

送禮想走實用派，不妨將保健禮盒列為清單。尤其面對長輩或平時注重養生的親友，比起甜食、零嘴，能在日常生活派上用場的保健食品更顯貼心。例如雞精、人蔘、燕窩及維生素等，種類非常多元，送禮者可依照對方生活習慣與需求挑選，讓中秋節增添「希望你照顧好自己」的祝福。

不少網友在Threads上推薦保健食品禮盒作為中秋伴手禮，「送滴雞精、鱸魚精、素燕窩之類的～純養生產品」、「比起一般甜點禮盒，雞精不只送得體面，也很實用。送爸媽、長輩、工作忙碌的朋友，甚至自己補充都很適合」。還有脆友透露最近在好市多熱銷的老協珍燉燕窩禮盒，「純淨燕料、零漂白、零摻膠，每口都吃得到絲絲燕料」，表示有送禮需求可以直接購入。

No.7 堅果、果乾

示意圖／Gemini

倘若想跳脫傳統月餅，又希望禮盒兼具日常感與精緻度，堅果、果乾也是值得考慮的選項。堅果香脆、果乾酸甜，無論搭配優格、麥片，或直接當作日常點心都很方便，加上這類食品通常保存期限較長、份量也容易分食，送給重視生活品味的親友十分合適。

許多網友也在Dcard上分享送禮經驗，「堅果應該是不會出錯的送禮選擇之一，隨手包也方便！」「如果長輩控糖怕甜，就換統一生機的綜合堅果禮盒，成分乾淨、無添加，罐裝好分食」、「蠻喜歡果乾禮盒那種的，健康也不怕吃太多會有罪惡感」。

No.8 蛋糕、布丁

蛋糕、布丁禮盒或許能為今年中秋增添一點新意！柔軟綿密的蛋糕、滑順香甜的布丁，特別適合喜好甜食的親友與年輕族群，例如COLD STONE酷聖石今年推出「月兔星旅禮盒」，內容物不只有生乳酪、濃巧克力冰淇淋餅乾，還有草莓、鐵觀音冰淇淋年輪蛋糕，每塊蛋糕歷經15道手工工序、逐層烘烤，打造扎實層次、鬆軟綿細且質地溫潤的口感。

大武山牧場布丁禮盒也受到許多消費者喜愛，像是品牌與不二家牛奶妹Peko醬聯名的「雙享綜合布丁禮盒」，經典原味選用牧場AA級鮮蛋，搭配四葉北海道十勝奶霜與手炒微苦焦糖，蛋香濃郁、口感滑順綿密；草莓牛奶口味則採用大湖草莓，融合濃醇奶香，吃起來酸甜平衡、清爽順口，拿來送禮也別具特色。

No.9 酒類

想送得成熟有質感，酒類禮盒也是中秋送禮的人氣選項。中秋節聚餐烤肉時，挑一款適合搭配佳餚的酒款，既能增添節慶氣氛，也讓收禮者有機會在團聚時與親友分享；從高粱、威士忌到香檳、葡萄酒等，選擇相當多元。送給長輩、親友或商務往來對象時，可以依照彼此關係與對方喜好挑選，透過一杯美酒傳遞對收禮者的重視與心意。

日前台北101在中秋節前夕獻上「中秋月餅禮盒御藏款」，以來自法國香檳區的J.P. Charpentier Réserve Champagne為主角，搭配承襲德國百年工藝的Stölzle水晶酒杯、瑞士精品巧克力Läderach，將法式優雅、德國工藝、瑞士精品與東方團圓文化匯聚於禮盒中。董事長賈永婕開箱後更造成網友熱烈討論，「中秋就是要香檳搭配月餅」、「香檳的看起來超級讚，一定要買起來」。

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No.10 肉乾、肉紙

不喜歡吃甜食，中秋送禮也有鹹香派選擇！肉乾、肉紙口味豐富、方便分享，無論是當作下酒菜、追劇零嘴，或是家人團聚時一起品嚐都很適合。像是新東陽推出「采月禮盒」，除了鳳凰酥、廣式棗泥月餅、台式豆沙月餅、肉鬆蛋捲、諾葉方舟、柚香雪花餅、紫地瓜米餅、微鹹布雪起司之外，還品嘗得到招牌蜜汁豬肉乾，嚴選豬肉搭配經典蜜汁調味，厚實肉質越吃越涮嘴。

香氣十足的肉乾也成為近年熱門選項。有網友曾在PTT上好奇詢問「月餅以外的中秋節禮盒選擇」，有鄉民回應，「常收到月餅跟蛋黃酥，每次看到都不想吃，可以送肉乾至少能放更久」，還有人逗趣指出，「喜歡肉乾，但是覺得太少了點，一下子就吃完了」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年9月8日至2026年9月7日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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