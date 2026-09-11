快訊

美股早盤／油價下跌道瓊大漲逾600點！通膨數據超預期 Fed升息機率增

澳男峇里島街頭活春宮遭驅逐出境 民眾衝現場「淨化」驅除負能量

聽新聞
0:00 / 0:00

安海瑟薇、Dua Lipa、LISA三美同框！ 寶格麗巨型金蛇盤踞紐約

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
（由左至右）寶格麗全球品牌代言人Dua Lipa、安海瑟薇、Lisa出席「Serpenti Infinito靈蛇藝境」紐約活動。圖／寶格麗提供
（由左至右）寶格麗全球品牌代言人Dua Lipa、安海瑟薇、Lisa出席「Serpenti Infinito靈蛇藝境」紐約活動。圖／寶格麗提供

延續「Serpenti Infinito」自2023年上海啟程的全球藝術旅程，義大利頂級珠寶品牌寶格麗將經典Serpenti靈蛇帶進紐約，自9月10日至20日於曼哈頓知名地標高線公園揭開「Serpenti Infinito靈蛇藝境」全球藝術旅程最新篇章，攜手柏林藝術雙人組Plastique Fantastique打造大型公共藝術裝置「auruBOROS—Urban Memory and Collective Dream」（城市記憶與集體夢境），讓珠寶品牌經典圖騰與城市、藝術展開跨界對話。

這座期間限定裝置以巨型金色充氣結構呈現，層層盤繞、蜿蜒而起，宛如一條金色巨蛇從城市地面破土而出，自The Standard酒店下方延伸至高線公園。作品一方面如大型雕塑，另一方面又像超現實建築異象，將城市中看不見的壓力、節奏與流動感化為具體形體；創作概念並汲取煉金術「黃金作為蛻變物質」的意象，呼應Serpenti象徵的蛻變、重生與無限可能。寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇（Anne Hathaway）、杜娃黎波（Dua Lipa）與LISA都特地出席開幕活動。

除了公共藝術裝置，寶格麗同步推出5件以美國藝術史為靈感的Serpenti頂級珠寶。其中，Serpenti Falling Drops頂級珠寶項鍊呼應Jackson Pollock滴畫，以白金、鑽石打造盤繞靈蛇，蛇口垂落25.76克拉三角形紫水晶或23.13克拉三角形海水藍寶，兩顆主石皆可拆卸替換，將畫筆揮灑的動態轉化為珠寶。

Serpenti Flag項鍊與手環則取材自Jasper Johns對美國國旗的藝術詮釋，以坦桑石、珊瑚與鑽石組成紅、白、藍配色；Serpenti Ocean Deco項鍊借鑑邁阿密Art Deco建築的幾何線條，中央鑲嵌17.98克拉枕形切割紫粉紅色紅碧璽。Serpenti Helix項鍊則向紐約古根漢美術館致敬，靈蛇盤繞黃金Tubogas頸鍊形成無限符號，蛇口銜著可拆卸的5.46克拉梨形切割坦尚尼亞尖晶石。

同場還發表3款全新Serpenti Tubogas珠寶，以及Serpenti Minaudière頂級晚宴包。新款Tubogas以靈蛇、黃金與鑽石延續品牌經典，包含單圈手環、耳環與胸針；晚宴包則將1968年Serpenti Harlequin腕錶的彩色蛇鱗重新演繹，結合雕刻、手工琺瑯與水晶蛇眼，並以1950年代Serpenti Misteriosi神秘腕表的隱藏式機關為靈感，讓珠寶、皮件與藝術物件融為一體。

寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇出席「Serpenti Infinito靈蛇藝境」紐約活動。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇出席「Serpenti Infinito靈蛇藝境」紐約活動。圖／寶格麗提供

BVLGARI Serpenti Helix頂級尖晶石與鑽石頸鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Helix頂級尖晶石與鑽石頸鍊。圖／寶格麗提供

Lisa出席「Serpenti Infinito靈蛇藝境」紐約活動。圖／寶格麗提供
Lisa出席「Serpenti Infinito靈蛇藝境」紐約活動。圖／寶格麗提供

BVLGARI Serpenti Ocean Deco頂級彩寶與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Ocean Deco頂級彩寶與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供

BVLGARI Serpenti Tubogas黃金與鑽石胸針。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Tubogas黃金與鑽石胸針。圖／寶格麗提供

（由左至右）寶格麗全球品牌代言人Dua Lipa及安海瑟薇出席「Serpenti Infinito靈蛇藝境」紐約活動。圖／寶格麗提供
（由左至右）寶格麗全球品牌代言人Dua Lipa及安海瑟薇出席「Serpenti Infinito靈蛇藝境」紐約活動。圖／寶格麗提供

BVLGARI Serpenti Falling Drops頂級可轉換式彩寶與鑽石項鍊紫水晶款。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Falling Drops頂級可轉換式彩寶與鑽石項鍊紫水晶款。圖／寶格麗提供

寶格麗於紐約呈獻大型公共藝術裝置《auruBOROS — Urban Memory and Collective Dream》。圖／寶格麗提供
寶格麗於紐約呈獻大型公共藝術裝置《auruBOROS — Urban Memory and Collective Dream》。圖／寶格麗提供

Serpenti Minaudière頂級晚宴包。圖／寶格麗提供
Serpenti Minaudière頂級晚宴包。圖／寶格麗提供

寶格麗 紐約 安海瑟薇

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

劉亦菲、蔡依林、劉嘉玲上海賞寶格麗 上百克拉祖母綠、紅碧璽搶鏡

寶格麗登上海當代藝術博物館 300件珠寶刻畫百年「萬花筒」 繽紛之美

韓韶禧美如畫！璀璨鑽石如雨襯金髮新造型 亮相首爾Boucheron珠寶展

終極的奢華用聽的？PIAGET超薄Polo三問表 聆聽神聖秩序的真切顯化

相關新聞

iPhone 18明晚開搶 全電商最高10.9%回饋、再省4,000元

全電商搶攻蘋果新機預購商機，iPhone 18系列將於12日晚間8時開放預購，全電商宣布，活動期間綁定全支付下單並完成指定登錄，最高可獲總價值4,000元回饋，再搭配指定銀行最高2%加碼，其中iPhone 18 Pro 256GB最高回饋率可達10.9%。

等7天7夜？iPhone 18 Pro頭香現身中華電信東區門市 開賣還要等一周

蘋果iPhone 18 Pro系列新機將於9月18日（下周五）開賣，距離開賣倒數一周，已經有果粉開始排隊，據了解，首位頭香姊10日已經現身中華電信（2412）東區門市，預估得排上超過七天七夜，才能買到最新iPhone。

iPhone 18 Pro預購開戰！全盈+PAY祭9%回饋金 綁台新卡2.3%回饋無上限

蘋果年度盛事來臨，iPhone 18 Pro指定系列新機型預計於台灣時間9月12日開放全球預購，面對新機上市熱潮，全盈+PAY超前部署，聯手全家便利商店、神腦門市與線上商城、PChome 24h購物推出購機優惠，從線上預購、指定通路消費，到銀行加碼優惠。

安海瑟薇、Dua Lipa、LISA三美同框！ 寶格麗巨型金蛇盤踞紐約

延續「Serpenti Infinito」自2023年上海啟程的全球藝術旅程，義大利頂級珠寶品牌寶格麗將經典Serpenti靈蛇帶進紐約，自9月10日至20日於曼哈頓知名地標高線公園揭開「Serpenti Infinito靈蛇藝境」全球藝術旅程最新篇章，攜手柏林藝術雙人組Plastique Fantastique打造大型公共藝術裝置「auruBOROS—Urban Memory and Collective Dream」（城市記憶與集體夢境），讓珠寶品牌經典圖騰與城市、藝術展開跨界對話。

TBC攜手CATCHPLAY+推出「大大娛樂」方案 月付799元起最高現省3600元

看準現代家庭對高速網路與多元影音的需求，TBC台灣寬頻首度與串流平台CATCHPLAY+深度合作，於9月10日推出全新「大大娛樂」整合方案。集結數位有線電視、光纖上網、數位套餐CATCHPLAY+影音服務，讓桃園、新竹、苗栗與台中等地區超過60萬戶家庭，只需單一方案就能滿足上網、看電視與追劇的多重需求。

免飛歐洲！國際知名服裝大師洪麗芬代表作「大地之衣」現身台中纖博館

享譽國際的台灣服裝設計師洪麗芬目前正於荷蘭阿姆斯特丹國家博物館亞洲館舉辦「洪麗芬：可穿戴藝術」個展，廣獲歐美藝術與時尚界好評。台中市纖維工藝博物館即日起同步展出館藏洪麗芬代表作「大地之衣」，讓民眾不用出國就可以欣賞到國際級的纖維時尚創作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。