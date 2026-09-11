安海瑟薇、Dua Lipa、LISA三美同框！ 寶格麗巨型金蛇盤踞紐約

延續「Serpenti Infinito」自2023年上海啟程的全球藝術旅程，義大利頂級珠寶品牌寶格麗將經典Serpenti靈蛇帶進紐約，自9月10日至20日於曼哈頓知名地標高線公園揭開「Serpenti Infinito靈蛇藝境」全球藝術旅程最新篇章，攜手柏林藝術雙人組Plastique Fantastique打造大型公共藝術裝置「auruBOROS—Urban Memory and Collective Dream」（城市記憶與集體夢境），讓珠寶品牌經典圖騰與城市、藝術展開跨界對話。

這座期間限定裝置以巨型金色充氣結構呈現，層層盤繞、蜿蜒而起，宛如一條金色巨蛇從城市地面破土而出，自The Standard酒店下方延伸至高線公園。作品一方面如大型雕塑，另一方面又像超現實建築異象，將城市中看不見的壓力、節奏與流動感化為具體形體；創作概念並汲取煉金術「黃金作為蛻變物質」的意象，呼應Serpenti象徵的蛻變、重生與無限可能。寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇（Anne Hathaway）、杜娃黎波（Dua Lipa）與LISA都特地出席開幕活動。

除了公共藝術裝置，寶格麗同步推出5件以美國藝術史為靈感的Serpenti頂級珠寶。其中，Serpenti Falling Drops頂級珠寶項鍊呼應Jackson Pollock滴畫，以白金、鑽石打造盤繞靈蛇，蛇口垂落25.76克拉三角形紫水晶或23.13克拉三角形海水藍寶，兩顆主石皆可拆卸替換，將畫筆揮灑的動態轉化為珠寶。

Serpenti Flag項鍊與手環則取材自Jasper Johns對美國國旗的藝術詮釋，以坦桑石、珊瑚與鑽石組成紅、白、藍配色；Serpenti Ocean Deco項鍊借鑑邁阿密Art Deco建築的幾何線條，中央鑲嵌17.98克拉枕形切割紫粉紅色紅碧璽。Serpenti Helix項鍊則向紐約古根漢美術館致敬，靈蛇盤繞黃金Tubogas頸鍊形成無限符號，蛇口銜著可拆卸的5.46克拉梨形切割坦尚尼亞尖晶石。

同場還發表3款全新Serpenti Tubogas珠寶，以及Serpenti Minaudière頂級晚宴包。新款Tubogas以靈蛇、黃金與鑽石延續品牌經典，包含單圈手環、耳環與胸針；晚宴包則將1968年Serpenti Harlequin腕錶的彩色蛇鱗重新演繹，結合雕刻、手工琺瑯與水晶蛇眼，並以1950年代Serpenti Misteriosi神秘腕表的隱藏式機關為靈感，讓珠寶、皮件與藝術物件融為一體。

寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇出席「Serpenti Infinito靈蛇藝境」紐約活動。圖／寶格麗提供

BVLGARI Serpenti Helix頂級尖晶石與鑽石頸鍊。圖／寶格麗提供

Lisa出席「Serpenti Infinito靈蛇藝境」紐約活動。圖／寶格麗提供

BVLGARI Serpenti Ocean Deco頂級彩寶與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供

BVLGARI Serpenti Tubogas黃金與鑽石胸針。圖／寶格麗提供

（由左至右）寶格麗全球品牌代言人Dua Lipa及安海瑟薇出席「Serpenti Infinito靈蛇藝境」紐約活動。圖／寶格麗提供

BVLGARI Serpenti Falling Drops頂級可轉換式彩寶與鑽石項鍊紫水晶款。圖／寶格麗提供

寶格麗於紐約呈獻大型公共藝術裝置《auruBOROS — Urban Memory and Collective Dream》。圖／寶格麗提供