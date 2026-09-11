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TBC攜手CATCHPLAY+推出「大大娛樂」方案 月付799元起最高現省3600元

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
光纖上網＋電視串流一次打包！TBC攜手CATCHPLAY+推出「大大娛樂」方案，月付799元起即享百台頻道與強檔影劇。圖／業者提供
光纖上網＋電視串流一次打包！TBC攜手CATCHPLAY+推出「大大娛樂」方案，月付799元起即享百台頻道與強檔影劇。圖／業者提供

看準現代家庭對高速網路與多元影音的需求，TBC台灣寬頻首度與串流平台CATCHPLAY+深度合作，於9月10日推出全新「大大娛樂」整合方案。集結數位有線電視、光纖上網、數位套餐CATCHPLAY+影音服務，讓桃園、新竹、苗栗與台中等地區超過60萬戶家庭，只需單一方案就能滿足上網、看電視與追劇的多重需求。

業者指出，高CP值整合資費月租799元起，涵蓋高速光纖上網與數位電視，搭配指定方案可享CATCHPLAY+訂閱看到飽及內建逾120個頻道，相較單點選購最高可現省3,600元。

另強檔內容隨選隨看，用戶不需額外付費即可暢享CATCHPLAY+熱門影劇，包含歐美影集《全面攻佔：阿波羅救援》與《特種部隊：母獅》、獨家院線電影《盜音天才》、陸劇《問心》、跟播綜藝《開火開伙》及新番動漫。

系統預載無縫體驗，TBC機上盒直接預載CATCHPLAY+ App，簡化登入與操作流程，讓傳統電視介面輕鬆無縫銜接串流影音體驗。

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