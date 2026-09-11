快訊

打離婚官司保護令未下…陸籍妻門口遭槍擊 監視器拍下「女槍手清晰正臉」

誤會一場？川普點名台灣「早該課半導體關稅」 分析師解讀：並非警告

北市國中旁1女中彈 分居夫休息站遭警活逮、女共犯仍在逃

聽新聞
0:00 / 0:00

免飛歐洲！國際知名服裝大師洪麗芬代表作「大地之衣」現身台中纖博館

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市纖維工藝博物館即日起同步展出館藏洪麗芬代表作「大地之衣」。圖／纖博館提供
台中市纖維工藝博物館即日起同步展出館藏洪麗芬代表作「大地之衣」。圖／纖博館提供

享譽國際的台灣服裝設計師洪麗芬目前正於荷蘭阿姆斯特丹國家博物館亞洲館舉辦「洪麗芬：可穿戴藝術」個展，廣獲歐美藝術與時尚界好評。台中市纖維工藝博物館即日起同步展出館藏洪麗芬代表作「大地之衣」，讓民眾不用出國就可以欣賞到國際級的纖維時尚創作。

纖博館主任簡惠華說，作為台灣推動纖維藝術的重要基地，館內典藏逾1200 件涵蓋傳統工藝與頂尖當代創作。洪麗芬活躍國際時尚舞台多年，此次展出的「大地之衣」從布料染色、織造到剪裁皆展現天然光澤與細膩結構，色澤層次豐富，超越傳統奢華服飾定義，是真正能穿在身上的當代藝術品。

「只要有充足的水、陽光、以及薯莨的染汁，就可以了。」洪麗芬強調，服裝應兼具實用性與生命力。「大地之衣」歷時數月自然染製，經陽光曬乾與氧化讓絲布染上大地色澤，並透過絲帶象徵根與土地的連結，剪裁俐落前衛，呈現前衛、優雅、兼具文化深度與現代感。

纖博館說明，目前館內也同步展出台灣中生代頂尖服裝設計師詹朴的作品「逐漸消失的奇異生物」，融合現實物種與神話生物與想像世界，交織出充滿故事性的服裝風景。

旅居荷蘭的台灣藝術家林沛瑩應纖博館的邀請，汲取詹朴創作靈感，展出結合獨創演算法與電腦提花梭織技術打造全新創作「Fiber Genesis 萌」；日本染織藝術家山中彩以染色與絹印技法於半透明絲布創作16幅彩繪作品，纖博館大廳營造出獨特迷人的風景。

纖博館表示歡迎民眾把握機會前往欣賞。相關展覽資訊可至台中市纖維工藝博物館官網或臉書粉絲專頁查詢。

旅居荷蘭的藝術家林沛瑩運用電腦提花梭織技術與獨創演算法全新創作「Fiber Genesis 萌」。圖／纖博館提供
旅居荷蘭的藝術家林沛瑩運用電腦提花梭織技術與獨創演算法全新創作「Fiber Genesis 萌」。圖／纖博館提供

日本染織藝術家山中彩以染色與絹印技法完成的裝置作品。圖／纖博館提供
日本染織藝術家山中彩以染色與絹印技法完成的裝置作品。圖／纖博館提供

纖博館正展出時裝設計師詹补的作品「逐漸消失的奇異生物」。圖／纖博館提供
纖博館正展出時裝設計師詹补的作品「逐漸消失的奇異生物」。圖／纖博館提供

台中 服裝

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

藍籌藝術家領銜！本週末佳士得、蘇富比秋拍台北預展…富藝斯攜手嘉佩樂

寶格麗登上海當代藝術博物館 300件珠寶刻畫百年「萬花筒」 繽紛之美

台北時裝周直擊！TOD’S香堤大道快閃店 義大利工匠現場示範

影／2026苗栗美術名家年展「鄉野」開幕 邀大家感受土地與美學的洗禮

相關新聞

等7天7夜？iPhone 18 Pro頭香現身中華電信東區門市 開賣還要等一周

蘋果iPhone 18 Pro系列新機將於9月18日（下周五）開賣，距離開賣倒數一周，已經有果粉開始排隊，據了解，首位頭香姊10日已經現身中華電信（2412）東區門市，預估得排上超過七天七夜，才能買到最新iPhone。

iPhone 18 Pro預購開戰！全盈+PAY祭9%回饋金 綁台新卡2.3%回饋無上限

蘋果年度盛事來臨，iPhone 18 Pro指定系列新機型預計於台灣時間9月12日開放全球預購，面對新機上市熱潮，全盈+PAY超前部署，聯手全家便利商店、神腦門市與線上商城、PChome 24h購物推出購機優惠，從線上預購、指定通路消費，到銀行加碼優惠。

日本人氣雜貨「3COINS」登台 momo成全台獨家官方線上通路

台灣人對日本的消費熱度持續升高，根據日本觀光廳統計，2026年上半年台灣旅客赴日消費總額約1,504億元，高居全球各國及地區之冠，日本商品也早已從旅行採買，走進台灣消費者的日常生活。看準日系生活與時尚需求，富邦媒（8454）旗下momo購物網9月12日起成為日本人氣生活雜貨品牌...

免飛歐洲！國際知名服裝大師洪麗芬代表作「大地之衣」現身台中纖博館

享譽國際的台灣服裝設計師洪麗芬目前正於荷蘭阿姆斯特丹國家博物館亞洲館舉辦「洪麗芬：可穿戴藝術」個展，廣獲歐美藝術與時尚界好評。台中市纖維工藝博物館即日起同步展出館藏洪麗芬代表作「大地之衣」，讓民眾不用出國就可以欣賞到國際級的纖維時尚創作。

寶格麗登上海當代藝術博物館 300件珠寶刻畫百年「萬花筒」 繽紛之美

義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）以色彩美學聞名，日前於上海當代藝術博物館揭幕「BVLGARI KALEIDOS－寶格麗萬花綺鏡：色彩、文化與工藝」典藏回顧特展，匯集逾300件頂級珠寶、品牌骨董典藏及私人收藏作品，並攜手中國大陸當代藝術家創作，從色彩、文化與光影切入，重新梳理寶格麗橫跨世紀的珠寶創作歷程。

中秋送禮不只月餅！從傳統糕點、日本人氣伴手禮到高級水果禮盒 Mia C'bon一次找到適合的心意

中秋送禮選擇多元，Mia C'bon集結月餅、糕點、日本伴手禮、高級水果與創意零食，並推出滿額折價券及贈品活動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。