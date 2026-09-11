免飛歐洲！國際知名服裝大師洪麗芬代表作「大地之衣」現身台中纖博館

享譽國際的台灣服裝設計師洪麗芬目前正於荷蘭阿姆斯特丹國家博物館亞洲館舉辦「洪麗芬：可穿戴藝術」個展，廣獲歐美藝術與時尚界好評。台中市纖維工藝博物館即日起同步展出館藏洪麗芬代表作「大地之衣」，讓民眾不用出國就可以欣賞到國際級的纖維時尚創作。

纖博館主任簡惠華說，作為台灣推動纖維藝術的重要基地，館內典藏逾1200 件涵蓋傳統工藝與頂尖當代創作。洪麗芬活躍國際時尚舞台多年，此次展出的「大地之衣」從布料染色、織造到剪裁皆展現天然光澤與細膩結構，色澤層次豐富，超越傳統奢華服飾定義，是真正能穿在身上的當代藝術品。

「只要有充足的水、陽光、以及薯莨的染汁，就可以了。」洪麗芬強調，服裝應兼具實用性與生命力。「大地之衣」歷時數月自然染製，經陽光曬乾與氧化讓絲布染上大地色澤，並透過絲帶象徵根與土地的連結，剪裁俐落前衛，呈現前衛、優雅、兼具文化深度與現代感。

纖博館說明，目前館內也同步展出台灣中生代頂尖服裝設計師詹朴的作品「逐漸消失的奇異生物」，融合現實物種與神話生物與想像世界，交織出充滿故事性的服裝風景。

旅居荷蘭的台灣藝術家林沛瑩應纖博館的邀請，汲取詹朴創作靈感，展出結合獨創演算法與電腦提花梭織技術打造全新創作「Fiber Genesis 萌」；日本染織藝術家山中彩以染色與絹印技法於半透明絲布創作16幅彩繪作品，纖博館大廳營造出獨特迷人的風景。

纖博館表示歡迎民眾把握機會前往欣賞。相關展覽資訊可至台中市纖維工藝博物館官網或臉書粉絲專頁查詢。

旅居荷蘭的藝術家林沛瑩運用電腦提花梭織技術與獨創演算法全新創作「Fiber Genesis 萌」。圖／纖博館提供

日本染織藝術家山中彩以染色與絹印技法完成的裝置作品。圖／纖博館提供