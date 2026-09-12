防曬產品怎麼挑才安心？ 網友熱議六大「防曬產品挑選要素」選購重點一次看！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「防曬產品挑選要素」相關話題的網路聲量（註：本次分析「防曬產品」聚焦於可用於身體塗抹的產品類型，如：防曬乳、防曬膏等。），帶您了解網友熱議的TOP6防曬產品挑選要素有哪些。

炎炎夏日一到，面對強烈日照，做好防曬成為許多人外出前的重要準備。市面上的防曬產品種類多元，消費者選購時的考量也各有不同。本篇整理出網友熱議的六大「防曬產品挑選要素」，一起看看民眾挑選防曬產品時最在意哪些細節。

「質地」清爽與否成熱議焦點 「附加功能」潤色效果打造好氣色

網友熱議TOP6防曬產品挑選要素 網路聲量排行

觀察近三個月網友針對「防曬產品挑選要素」的相關話題討論，可以發現「質地」是多數消費者決定是否購買的關鍵要素之一。不少人對防曬產品的黏膩感深感困擾，社群上常見「想找不黏膩的防曬」、「有推薦不黏的防曬乳嗎」等請益文，更有網友直言「非常需要不會很油又很好用的防曬」；而在防曬產品質地相關討論中，也有不少民眾會留言推薦自己的愛用款，並提到使用後「塗上去瞬間乾爽」、「不粘膩 隨時想補都可以」，可見質地是否清爽不黏，是許多消費者選購時在意的重點。

除了防曬產品本身的質地之外，許多網友在挑選防曬產品時也會特別注意產品是否具備潤色、防水、抗汗等「附加功能」。例如有網友分享自己愛用的潤色防曬產品「方便妝效又自然」，認為上班前擦一層防曬產品就能出門，不必再費工上底妝相當方便。

而防水、抗汗同樣是不少網友在意的附加功能，像是有名屬於易流汗體質的民眾發文表示「出門前擦防曬，但剛出門又留一堆汗」，對於擦汗時很容易把防曬產品一起擦掉的問題感到困擾。

對此，便有網友熱心建議「有很多防水防汗的防曬可選擇」，並提到「我自己幾個小時就會補一次，補防曬超重要」，提醒民眾即便用具有防水、抗汗功能的產品也需定時補擦，才能達到最佳防曬效果。

至於「適用膚質」同樣是不少網友選購防曬產品時特別留意的重點，畢竟乾性肌、油性肌或敏感肌等的膚況都不相同，若選到不適合自身膚質的產品，可能加重肌膚負擔，甚至引發脫皮、過敏等狀況。

像是有名乾性肌膚的網友分享自己「很怕防曬擦完會乾乾的、卡紋」，坦言個人偏好滋潤度較高的防曬產品；此外，也有屬於敏感肌的民眾在嘗試過許多防曬產品後仍找不到適合的，因此發文詢問「有沒有像我這種超敏感肌膚可以安心用的防曬」，引來同為敏感肌的網友分享「敏感肌比較適合物理性防曬」、「可以買純礦物防曬粉，對皮膚比較沒有負擔」，並建議購買前可多留意產品成分與實際試用，更能找到適合自己的選擇。

最後「防曬係數」、「成分安全與刺激性」、「環境與動物友善」也是不少消費者選購時在意的要素。在防曬係數方面，有民眾好奇發問「到底SPF50跟100實測擦起來差在哪」，引來網友分享「我有查過SPF50跟SPF100之間的過濾率差距只有不到2%欸，但很多人以為係數翻倍防護力就翻倍」，建議「不要有係數迷思」，「防曬係數夠用就好，有沒有擦足量真的比較重要」。

此外，由於防曬產品是不少人每天必備的保養步驟，因此產品是否溫和、不易造成肌膚刺激，也成為消費者挑選時的重要考量；而近年也有越來越多防曬產品開始主打海洋友善、無動物試驗等特色，讓消費者在保護肌膚的同時，也能透過產品選擇減少對環境與動物帶來的影響。

面對各式各樣的防曬產品，除了參考上述六大要素，挑選出符合自身需求的防曬產品外，外出時也可搭配戴帽子、穿防曬外套等防護方式，做到更全面的防護，安心度過整個夏天！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「防曬產品挑選要素」相關討論則數。

觀測期間：2026/05/31~2026/8/31，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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