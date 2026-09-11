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寶格麗登上海當代藝術博物館 300件珠寶刻畫百年「萬花筒」 繽紛之美

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BVLGARI Heritage典藏系列黃金珍珠母貝、珊瑚、縞瑪瑙與鑽石長項鍊，創作時間約為西元1970年。圖／寶格麗提供
BVLGARI Heritage典藏系列黃金珍珠母貝、珊瑚、縞瑪瑙與鑽石長項鍊，創作時間約為西元1970年。圖／寶格麗提供

義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）以色彩美學聞名，日前於上海當代藝術博物館揭幕「BVLGARI KALEIDOS－寶格麗萬花綺鏡：色彩、文化與工藝」典藏回顧特展，匯集逾300件頂級珠寶、品牌骨董典藏及私人收藏作品，並攜手中國大陸當代藝術家創作，從色彩、文化與光影切入，重新梳理寶格麗橫跨世紀的珠寶創作歷程。

這場展覽即日起展至10月31日，以「臻彩律動」、「綺彩意蘊」與「耀彩輝光」三大篇章為主軸，將一向大膽鮮明的用色，與中國傳統文化中的「五行五色」哲學相互對照。展出的最大亮點無疑是一條來自寶格麗骨董典藏系列、創作於1973年的長項鍊。作品中央鑲嵌一枚帶有雕刻紋樣的翡翠圓璧，呼應東方藝術意象，再結合縞瑪瑙與鑽石，以鮮明的材質與色彩對比，展現寶格麗長年從不同文化汲取靈感的創作特色。

第一展區「臻彩律動」從人類對色彩的感知出發，呈現寶石如何透過自然色澤、設計創意與珠寶工藝，形成獨特的視覺語言。包括1991年一件鑲嵌珍珠、紅寶石、藍寶石、祖母綠與鑽石的項鍊，以大膽的原色組合營造節奏感；1960年的鉑金綠松石與鑽石項鍊，則展現品牌早期突破傳統的配色思維。另一件1989年的作品，以海水藍寶為視覺中心，搭配紫水晶、紅寶石與鑽石，也突顯寶格麗不受傳統寶石搭配規則限制的鮮明風格。

「綺彩意蘊」則聚焦色彩背後的文化象徵。展區以中國五行體系為靈感，探討色彩如何超越視覺感受，成為承載情感與文化記憶的符號。1993年的紅寶石與鑽石項鍊，以濃烈紅色展現生命力、喜悅與繁盛的寓意；約創作於1977年的馬首胸針，則以縞瑪瑙、紅寶石與鑽石構成黑紅強烈對比，也巧妙呼應2026馬年的文化意象。1952年一對可轉換為胸針的天然珍珠與鑽石耳環，則展現珍珠在光線下流動的細膩虹彩。

終章「耀彩輝光」將焦點轉向光線。1991年的彩色寶石項鍊，集結紫水晶、黃水晶、粉紅碧璽、藍寶石、祖母綠與鑽石，宛如一幅繽紛的馬賽克畫作；1970年代的Monete Tubogas三色金手環，則結合古波斯銀幣、鑽石與寶格麗經典Tubogas設計，呈現古典歷史與現代珠寶工藝的交會。

除了珠寶，展覽也邀請中國藝術家梁曼琪與張鼎創作沉浸式裝置。梁曼琪的《無邊的共感》將色彩從畫布延伸至立體空間；張鼎的《光的形式》則透過金色光板與琉璃塑像，探索光影與人的感知關係。展覽空間更由寶格麗與日本SANAA工作室建築師妹島和世、西澤立衛及義大利Formafantasma工作室共同打造，讓珠寶、建築、光影與當代藝術交織。

。圖／寶格麗提供品牌書內頁 典藏系列作品。圖／寶格麗提供
。圖／寶格麗提供品牌書內頁 典藏系列作品。圖／寶格麗提供

藝術家張鼎與其作品《光的形式》。圖／寶格麗提供
藝術家張鼎與其作品《光的形式》。圖／寶格麗提供

BVLGARI黃金祖母綠、紅寶石與鑽石胸針，創作時間約為西元1971年 (私人收藏)。圖／寶格麗提供
BVLGARI黃金祖母綠、紅寶石與鑽石胸針，創作時間約為西元1971年 (私人收藏)。圖／寶格麗提供

BVLGARI Heritage典藏系列 黃金與鉑金祖母綠、紅寶石與鑽石胸針，創作時間約為西元1952年。圖／寶格麗提供
BVLGARI Heritage典藏系列 黃金與鉑金祖母綠、紅寶石與鑽石胸針，創作時間約為西元1952年。圖／寶格麗提供

上海當代藝術博物館館長暨藝術總監龔彥、寶格麗全球總裁Laura Burdese、寶格麗品牌典藏策展總監Gislain Aucremanne出席上海特展記者會。圖／寶格麗提供
上海當代藝術博物館館長暨藝術總監龔彥、寶格麗全球總裁Laura Burdese、寶格麗品牌典藏策展總監Gislain Aucremanne出席上海特展記者會。圖／寶格麗提供

BVLGARI KALEIDOS展覽第二展區 - 綺彩意蘊。圖／寶格麗提供
BVLGARI KALEIDOS展覽第二展區 - 綺彩意蘊。圖／寶格麗提供

BVLGARI KALEIDOS展覽第一展區 - 臻彩律動。圖／寶格麗提供
BVLGARI KALEIDOS展覽第一展區 - 臻彩律動。圖／寶格麗提供

BVLGARI Heritage典藏系列黃金與鉑金綠松石、紅寶石與鑽石項鍊，創作時間約為西元1957年。圖／寶格麗提供
BVLGARI Heritage典藏系列黃金與鉑金綠松石、紅寶石與鑽石項鍊，創作時間約為西元1957年。圖／寶格麗提供

藝術家梁曼琪與其作品《無邊的共感》。圖／寶格麗提供
藝術家梁曼琪與其作品《無邊的共感》。圖／寶格麗提供

BVLGARI Heritage典藏系列 黃金與鉑金綠松石、紅寶石與鑽石耳環，創作時間約為西元1957年。圖／寶格麗提供
BVLGARI Heritage典藏系列 黃金與鉑金綠松石、紅寶石與鑽石耳環，創作時間約為西元1957年。圖／寶格麗提供

BVLGARI KALEIDOS展覽第三展區 - 耀彩輝光。圖／寶格麗提供
BVLGARI KALEIDOS展覽第三展區 - 耀彩輝光。圖／寶格麗提供

BVLGARI KALEIDOS展覽品牌書內頁典藏系列作品。圖／寶格麗提供
BVLGARI KALEIDOS展覽品牌書內頁典藏系列作品。圖／寶格麗提供

BVLGARI Heritage典藏系列黃金鑽石項鍊，創作時間約為西元1969年。圖／寶格麗提供
BVLGARI Heritage典藏系列黃金鑽石項鍊，創作時間約為西元1969年。圖／寶格麗提供

BVLGARI KALEIDOS展覽品牌書內頁典藏系列作品。圖／寶格麗提供
BVLGARI KALEIDOS展覽品牌書內頁典藏系列作品。圖／寶格麗提供

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