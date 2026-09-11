2026臺北時裝週開跑！「傻子與白痴」打造專屬主題曲今晚8點上線！

2026臺北時裝週以「Fashion is ____」為主題拉開序幕。今年特別選在大稻埕盛大揭幕，串聯信義、東區三大商圈，吸引逾30間店家響應。副市長林奕華與文化局長蔡詩萍身穿臺灣設計師品牌亮相，力挺本土設計能量。金曲樂團傻子與白痴製作主題曲《Fashion in T Town》，並與邵雨薇、石知田推出主題影片，提出自在享受與勇敢做自己的時髦觀點，邀請每個人寫下屬於自己的風格解答。

今日開幕記者會上，六位將在10月3日走秀的設計師品牌包含BOB Jian、Claudia Wang、Jenn Lee、JUST IN XX、PCES以及Story Wear都帶來了重點預覽，其中2024年在成團9年時拿下當年「最佳演唱錄音專輯獎」的樂團「傻子與白痴」、並受邀為臺北時裝週創作主題曲《Fashion in T-Town》，今日並出席了開幕記者會。

四位團員主唱蔡維澤、鼓手徐維均、吉他手鄭光良以及貝斯手邦邦（李沂邦）分別換上了BOB Jian（簡國彥）、PCES（暢芷荺、李玉琪、Bruno Chung），以及Story Wear（陳冠百）的服裝出席現場，並各自分享對時尚的見解，認為時尚源於放鬆的自我狀態、也可以對理想的堅持，與勇於留白的態度；他們同時也大讚本土設計師品牌的服裝工藝，主唱維澤便分享了即便在炎熱天氣下、身上服裝依然保有舒適的機能性與美感，最後更預告《Fashion in T Town》一曲將在今晚8點正式上線、呼籲樂迷們即時聆聽感受。

而回到台北時裝周的10月3日重頭戲、跨界時尚大秀將在臺北流行音樂中心登場，由金曲獎總監陳鎮川操刀，六組台灣設計師品牌齊聚伸展台：簡國彥BOB Jian主打輕正裝，王子欣Claudia Wang結合虛擬科技，李維錚Jenn Lee詮釋永續愛意，周裕穎JUST IN XX翻玩手工藝，PCES展現精準剪裁，陳冠百Story Wear則以回收衣物升級改造，秀場更將有婁峻碩與艾怡良開唱，讓時尚與音樂在光影間碰撞浪漫花火。

紅毯陣容當天將有多位藝人出席，現場並由Lexus提供ES 500e、LBX與IS 300h F SPORT車款接送，Lexus亦攜手設計師推出UUIN雲朵包與PCES純蠶絲絲巾，以及ALLENKO3聯名鉚釘鬚邊棒球帽等跨界商品；此外，台北市更首度與義大利經濟貿易文化推廣辦事處合作，由TOD’S領軍佛羅倫斯六大品牌登陸信義香堤快閃店展現極致皮革工藝，新銳品牌GENSAMI更登台大秀，鋪陳流動於臺北街頭的義式浪漫風格。

跨界大秀於9月22日上午11點開放免費索票，讓屬於城市的時尚盛會，在秋日微風中綻放無限精彩與美好。

創立於2021年的台灣女裝品牌MIURICO自電商起家，今年並在香堤大道呈現實體快閃店。圖／臺北時裝週提供

臺北時裝週今年首度和義大利經濟貿易文化推廣辦事處合作，除了帶來六個義大利精品品牌，另有TOD'S開設四日快閃店、並於現場展現工藝示範。圖／臺北時裝週提供

頂級汽車品牌Lexus於活動現場呈現豪華旗艦純電房車ES 500e，同時也將在10月3日的跨界時尚大秀提供接送。圖／臺北時裝週提供

金曲樂團「傻子與白痴」今年為大會特別製作了樂風輕快迷人的主題曲《Fashion in T Town》，將在今晚8點上線。圖／臺北時裝週提供